Τι σημαίνει, αλήθεια, σεξισμός; Γράφουν Ιστορία κατά της παρενόχλησης γυναικών στην Κύπρο!

Του Μάριου Δημητρίου

Το μήνυμα για ενσωμάτωση της πρότασης νόμου της βουλευτίνας του ΔΗΚΟ Χριστιάνας Ερωτοκρίτου που επικεντρώνεται στον διαδικτυακά διαδιδόμενο σεξισμό, στην κοινή πρόταση νόμου για ποινικοποίηση του σεξισμού και των σεξιστικών συμπεριφορών (κυρίως σε βάρος των γυναικών) στην Κύπρο, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τις δύο ξεχωριστές προτάσεις νόμου των βουλευτίνων Αννίτας Δημητρίου του ΔΗΣΥ και Σκεύης Κουκουμά του ΑΚΕΛ, έστειλε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής στη συνεδρία της, της 27ης Ιουλίου 2020. Ήταν η δεύτερη φορά, μετά την 6η Ιουλίου 2020, που η επιτροπή συζήτησε το σημαντικό αυτό θέμα, ενώ έπεται συνέχεια με την κατ’ άρθρο συζήτηση στην κοινή πια διαμορφωμένη πρόταση νόμου τον Σεπτέμβριο 2020, οπότε και αναμένεται να οδηγηθεί για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής. Η Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε τη χαρά της για την «οριζόντια προσέγγιση» που επιδεικνύουν στο θέμα αυτό οι βουλευτίνες των κομμάτων που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ η Σκεύη Κουκουμά παρατήρησε ότι «στέλνουμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα με αποφασιστικότητα». Ένα από τα ελάχιστα σημεία διαφωνίας ανάμεσα στις προτάσεις αυτές, αφορά το κατά πόσον η κοινή πρόταση νόμου θα αναφέρεται στον σεξισμό κατά των γυναικών, όπως εισηγούνται η Αννίτα Δημητρίου και η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ή στον σεξισμό γενικά, ώστε να περιλαμβάνει και άνδρες ή και άτομα της ΛΟΑΤΙ κοινότητας, όπως εισηγείται η Σκεύη Κουκουμά. Στη συνεδρία παρευρέθηκε και η πρόεδρος της Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου Μόνικα Παναγή, που σε σύντομη παρέμβασή της είπε ότι στην κοινή πρόταση νόμου γίνεται αναφορά στον λανθασμένο όρο «γενετήσιος προσανατολισμός», ενώ ο σωστός όρος είναι «σεξουαλικός προσανατολισμός»). Στο ζήτημα της ποινής για το αδίκημα του σεξισμού ή της σεξιστικής συμπεριφοράς, η κοινή πρόταση των εισηγητριών προνοεί φυλάκιση ενός χρόνου, που είναι προϊόν συγκερασμού της πρότασης Α. Δημητρίου που προνοούσε φυλάκιση 5 χρόνων και της Σ. Κουκουμά που προνοούσε φυλάκιση έξι μηνών. Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόνοια της κοινής πρότασης για ίδρυση του Συμβουλίου κατά του Σεξισμού για παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για καταπολέμηση του σεξισμού και των σεξιστικών συμπεριφορών, με πρόεδρο την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και με έξι άλλα μέλη, δύο προερχόμενα τον δημόσιο τομέα και τέσσερα από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, που θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτρόπου Ισότητας.

Στερεότυπα και διακρίσεις

Σύμφωνα με την κοινή πρόταση Σκεύης Κουκουμά και Αννίτας Δημητρίου, «Σεξισμός» σημαίνει τη δημόσια διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά εκδηλούμεν δημόσια, η οποία συνίσταται σε χειρονομία, οπτική παρουσίαση, πρακτική, γραπτό ή προφορικό λόγο και/ή έκφραση που βασίζονται στην ενδιάθετη στάση του φορέα αυτών, η οποία εφορμάται από την ιδέα και/ή την αντίληψη ότι μια γυναίκα ή μια ομάδα γυναικών είναι κατώτερη ένεκεν του φύλου και περιλαμβάνει την εκδήλωση σεξισμού διαδικτυακά, που α) πλήττει την εγγενή αξιοπρέπεια ή τα δικαιώματα του ατόμου ή της ομάδας ατόμων εναντίον των οποίων στρέφεται, β) τραυματίζει ή ταλαιπωρεί σωματικά, ψυχολογικά ή κοινωνικοοικονομικά το άτομο ή ομάδα ατόμων εναντίον των οποίων στρέφεται, γ) δημιουργεί εναντίον συγκεκριμένων ατόμων ή συγκεκριμένης ομάδας ατόμων, εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό περιβάλλον ή προάγει τη βία ή το μίσος εναντίον τους, δ) παρεμποδίζει και/ή παρεμβαίνει στην ανάπτυξη και αυτογνωσία του ατόμου ή της ομάδας ατόμων εναντίον των οποίων στρέφεται απομονώνοντας και/ή δημιουργώντας διακρίσεις εις βάρος τους και ε) διατηρεί και ενισχύει τα έμφυλα στερεότυπα και/ή τις διακρίσεις εναντίον συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδας ατόμων.

«Σεξιστική συμπεριφορά» σημαίνει τη διάδοση δημοσίως, είτε με τη διανομή φυλλαδίων ή άλλου γραπτού υλικού, είτε μέσω εικόνων ή άλλης μορφής αναπαράστασης, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ιδεών ή θεωριών που θίγουν, προσβάλλουν, μειώνουν, απομονώνουν κοινωνικά, υποκινούν στο μίσος ή τη βία, καταλήγοντας σε διακρίσεις κατά συγκεκριμένης γυναίκας, ή συγκεκριμένης ομάδας γυναικών, περιλαμβανομένου συστήματος πληροφορικής στο οποίο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά δεδομένα με στόχο τη διάδοση διαδικτυακά ανάλογων ιδεών ή θεωριών».

«Εκ προθέσεως» σεξισμός

Είπαν στη διάρκεια της συζήτησης οι προσκεκλημένοι της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου Επίτροπος Νομοθεσίας

-«Ως πρόεδρος της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, ασχολούμαι εδώ και χρόνια με το θέμα του σεξισμού και με τη διοργάνωση συζητήσεων και παρουσιάσεων πάνω σε αυτό και επομένως χαιρετίζω την προσπάθεια που γίνεται σήμερα για ποινικοποίηση του σεξισμού και των σεξιστικών συμπεριφορών. Μία παρατήρησή μου είναι ότι θα έπρεπε να παρουσιάζεται στην πρόταση νόμου ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις στις δύο έννοιες, του σεξισμού και της σεξιστικής συμπεριφοράς. Μία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι πρέπει να προβληματιστείτε κατά πόσο θα προνοείται στη νομοθεσία ότι είναι ένοχο αδικήματος το πρόσωπο που «εκ προθέσεως» προάγει σεξισμό ή εκδηλώνει σεξιστική συμπεριφορά. Αν παραμείνει η φράση «εκ προθέσεως», το αδίκημα δεν είναι αυστηρής ποινικής ευθύνης και θα εισηγούμουν να αφαιρεθεί το «εκ προθέσεως». Προσφέρομαι να βοηθήσω στην επαναδιατύπωση του κειμένου ή σε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά το συμβούλιο κατά του σεξισμού, όπου πρόεδρος θα είναι η Επίτροπος Ισότητας, επισημαίνω ότι η επίτροπος Ισότητας δεν είναι θεσμοθετημένη με νόμο αλλά δεσμεύεται με συμβόλαιο, και αν λήξει το συμβόλαιο πιθανόν να προκύψει πρόβλημα. Ίσως θα ήταν καλύτερα να διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση είμαι έτοιμη σε οτιδήποτε θέλετε να συνεργαστούμε».

Αννίτα Δημητρίου, βουλευτίνα ΔΗΣΥ

-«Η επίτροπος Ισότητας είναι ένας θεσμός πολύ σημαντικός για μας και πρέπει να εδραιωθεί. Από την άλλη, σωστά επισημάνατε και εσείς και οι γυναικείες οργανώσεις το «εκ προθέσεως» και πρέπει να το δούμε».

Σκεύη Κουκουμά, βουλευτίνα ΑΚΕΛ προς Λουίζα Ζαννέτου

-«Τον θεσμό της επιτρόπου Ισότητας να τον δούμε στη συνέχεια, ώστε να έχει τη νομική υπόσταση που πρέπει. Κατά τη γνώμη σας να μείνει στην πρόταση νόμου ο σεξισμός γενικά, ή ο σεξισμός κατά των γυναικών;».

Λουίζα Ζαννέτου, επίτροπος Νομοθεσίας

-«Να μείνει γενικά σεξισμός. Αν μείνει «κατά γυναικών» δεν θα μπορεί να ασκηθεί δίωξη σε περίπτωση που αφορά το άλλο φύλο, τους άνδρες».

«Ρηξικέλευθη πρόταση»

Ανδρέας Κεττής, επικεφαλής Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

-«Πρόκειται για μια πολύ επίκαιρη πρόταση νόμου. Δεν υπάρχει ομοιόμορφή αντιμετώπιση του ζητήματος του σεξισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τολμώ να πω ότι η πρόταση νόμου που προτείνετε είναι ρηξικέλευθη προς αυτή την κατεύθυνση. Με ψήφισμά του στις 13 Φεβρουαρίου 2020 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει θετική δράση για την εφαρμογή της πρώτης στην Ιστορία Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση του Σεξισμού, η οποία προτείνει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους διάφοροι φορείς μπορούν να τον εντοπίζουν και να τον αντιμετωπίζουν. Άρα, η δική σας πρόταση είναι πραγματικά ρηξικέλευθη και συμβάλλει στην υλοποίηση της σχετικής πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το ερώτημα που θέσατε, αν θα πρέπει να είναι ουδέτερος ο τίτλος ή να αναφέρεται στις γυναίκες, το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε έναν ουδέτερο τίτλο, γιατί, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να υπάρξει διάκριση. Ο σεξισμός σήμερα βεβαίως υφίσταται κατά των γυναικών, αλλά μπορείτε εν τη σοφία σας να προλάβετε ενδεχόμενα φαινόμενα διάκρισης στο μέλλον».

Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη, διευθύντρια Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας

-«Γίνονται διάφορες δράσεις τα τελευταία χρόνια κατά των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και κυρίως για σκοπούς μείωσης του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και στα σχολεία και στις επιχειρήσεις που θεωρούμε προτεραιότητα».

«Αναχρονιστικό» το λεκτικό;

Κώστας Γαβριηλίδης, σύμβουλος Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Διαφορετικότητας

-«Συγχαίρω τις βουλευτίνες για την πρωτοβουλία τους, αλλά με ανησυχεί ότι οι προτάσεις νόμου αφορούν μόνο το ένα φύλο με λεκτικό που βρίσκω κάπως αναχρονιστικό, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει διακρίσεις. Ο σεξισμός δεν αφορά μόνο το ένα φύλο, αλλά αφορά όλους ανεξάρτητα από το φύλο τους. Οι προτάσεις νόμου που τώρα εξετάζονται από μόνες τους κατονομάζουν τον σεξισμό και τις σεξιστικές συμπεριφορές μόνο κατά των γυναικών, αντί να καλλιεργούν κουλτούρα και να εκπαιδεύουν για την ανάγκη εξάλειψης των διακρίσεων. Με αποτέλεσμα να υποβιβάζουν, πιστεύω, άθελα ξανά τις γυναίκες, αφού τις παρουσιάζουν ως τις μόνες που μπορούν να θυματοποιηθούν από τον σεξισμό. Με βάση αυτό προτείνω να διαφοροποιηθούν οι ερμηνείες και τα άρθρα με τρόπο που να γίνεται ξεκάθαρο ότι ο σεξισμός αφορά όλους και όλα τα φύλα. Η ερμηνεία του σεξισμού θα ήταν σωστό να γίνεται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 27 Μαρτίου 2019 για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Σεξισμού. Επίσης προτείνω το προτεινόμενο Συμβούλιο κατά του Σεξισμού (για παρακολούθηση εφαρμογής της νομοθεσίας καταπολέμησης του σεξισμού) να ονομασθεί Επιτροπή που να αποτελείται από άτομα με νομικό υπόβαθρο».

Ιωσηφίνα Αντωνίου, Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

-«Πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο μιλούμε για έναν γενικό σεξισμό ή για σεξισμό κατά των γυναικών. Αν ποινικοποιηθεί ο σεξισμός κατά παντός, είναι πιο δίκαιο, αφού δεν αφαιρεί και δεν αποδυναμώνει τον σεξισμό κατά των γυναικών. Η πρόταση της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου να ενσωματωθεί στην αναθεωρημένη πρόταση, ενώ η φράση «εκ προθέσεως» δεν πρέπει να αποδυναμώνει το νομοθετικό πλαίσιο».

Σταύρος Χριστοφή, πρώτος διοικητικός λειτουργός Υπουργείου Δικαιοσύνης

-«Μας ικανοποιεί ο καθορισμός της ποινής σε έναν χρόνο για το αδίκημα του σεξισμού και είμαστε υπέρ του να τεθεί χωρίς διάκριση φύλου η νομοθεσία, για να μπορεί να καλύψει και ομοφυλόφιλα άτομα και άνδρες. Επίσης είμαστε υπέρ του να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου κατά του Σεξισμού ένας θεσμός όπως η επίτροπος Διοικήσεως, που ήταν η αρχική μας εισήγηση, ώστε να μην δημιουργούμε πολλά συμβούλια».

Σκεύη Πασιά, κεντρική οργανωτική γραμματέας ΠΟΓΟ

-«Συμφωνούμε με το νέο, αναθεωρημένο νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας και θεωρούμε ότι είναι σωστό να αφορά και τα δύο φύλα και γενικά όλους τους ανθρώπους. Συμφωνούμε και με την ποινή του ενός χρόνου φυλάκισης, γιατί το ζήτημα δεν είναι να τιμωρούμε, αλλά να επηρεάζουμε τα μυαλά των ανθρώπων προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως και με το Συμβούλιο κατά του Σεξισμού, που θεωρούμε ότι πρέπει να εξετάζει παράπονα, αλλά να έχει και εκτελεστικές εξουσίες».

Όχι σε πρόταση ουδέτερη

Άντρη Ανδρονίκου, επιστημονική διευθύντρια Συνδέσμου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια – ΣΠΑΒΟ

-«Αντιλαμβάνομαι τον σεξισμό που καλύπτει και τα δύο φύλα, αλλά για ποιο λόγο δημιουργούμε αυτούς τους νόμους και κάτω από ποιες συνθήκες οδηγούμαστε να θέτουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που πλήττονται περισσότερο; Θα πρέπει οποιοσδήποτε νόμος να διαφυλάττει τις γυναίκες που τελικά καταγγέλλουν περιστατικά σεξισμού σε βάρος τους. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι άντρες θα εκμεταλλεύονται την προκείμενη νομοθεσία σε βάρος των γυναικών και να είναι αναποτελεσματικός ο νόμος, να μας προβληματίσει. Δεύτερο σχόλιο, θεωρώ πολύ σημαντικό να καθοριστεί η επίτροπος Ισότητας των Φύλων ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου κατά του Σεξισμού και αυτό να το διαφυλάξουμε με κατάλληλες ρυθμίσεις και όχι να μπούμε σε μία διαδικασία αμφιταλάντευσης ή μη σωστής κατοχύρωσης».

Τζόζη Χριστοδούλου, σύμβουλος Υπουργού Εξωτερικών για Θέματα Φύλου

-«Πιστεύω ότι το νομοσχέδιο πρέπει να επικεντρώνεται στις γυναίκες και στον σεξισμό σε βάρος τους επειδή είναι γυναίκες. Το πρόβλημα που δημιουργεί μορφές διακρίσεων είναι η πατριαρχία και αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε. Υπάρχουν άλλα νομοσχέδια που καλύπτουν άλλες διακρίσεις. Στην Κύπρο έχουμε πολυνομία και είναι καλά να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, να ξέρουμε τι θέλουμε και πώς το θέλουμε και ποιο μήνυμα θέλουμε να στείλουμε».

Ρούλα Μαυρονικόλα, πρόεδρος Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης

-«Με εξέπληξε η θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης πιστεύει στον θεσμό της επιτρόπου Ισότητας. Διότι εκείνο που ζητούμε ως γυναικείες οργανώσεις εδώ και πολύ καιρό είναι την αναβάθμιση της Επιτρόπου Ισότητας με έναν τρόπο που να είναι θεσμοθετημένη, για να μπορεί να έχει ενεργό ρόλο βάσει της τοποθέτησής σας στο νομοσχέδιο. Αν δεν αναβαθμιστεί, τότε, ναι, έχουμε πρόβλημα, γιατί πιθανόν μια άλλη κυβέρνηση να μην έχει τον θεσμό της επιτρόπου Ισότητας, αλλά έναν άλλο θεσμό που να μην υπάρχει κάλυψη στο νομοσχέδιο. Από την άλλη, μπουχτίσαμε να έχουμε συμβουλευτικές επιτροπές και είμαστε κάθετα αντίθετες σε αυτές. Φτάνει πια! Η εμπειρία μας μέχρι τώρα, μας έχει αποδείξει ότι οι συμβουλευτικού χαρακτήρα επιτροπές δεν βοηθούν καθόλου για να προχωρήσουμε παρακάτω. Γι’ αυτό θα πρέπει στην κατ’ άρθρο συζήτηση να βρούμε τρόπο να ενισχύσουμε την Επιτροπή-Συμβούλιο στο νομοσχέδιο και να βρούμε τρόπο η επίτροπος Ισότητας να έχει ρόλο στον διορισμό του Συμβουλίου κατά του Σεξισμού, μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση κατά πόσο θα είναι νόμος που θα αφορά μόνο τις γυναίκες ή και τους άνδρες. Είμαστε εδώ μπροστά σε αυτά τα νομοσχέδια γιατί υπάρχει σεξισμός εναντίον των γυναικών. Αυτή η κοινωνία έχει πρόβλημα σεξισμού κατά των γυναικών και θα πρέπει επιτέλους, ναι, να κάνουμε νομοθεσίες που να αφορούν μόνο τις γυναίκες, για να μπορέσει η κοινωνία της Κύπρου να πάει μπροστά και να νιώθουμε όλοι ότι είμαστε ένα βήμα για ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών. Και αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που οι άνδρες θα νιώθουν ότι πνίγονται από τον σεξισμό των γυναικών εναντίον των ανδρών, εδώ είμαστε και είναι εύκολο να κάνουμε μια τροποποίηση και να καλύψουμε τον σεξισμό εναντίον των ανδρών που θα υφίστανται από τις γυναίκες. Και θα είναι για μας μέρα γιορτής αν φτάσουμε εκείνο το σημείο – που δεν θα φτάσουμε ποτέ… Θεωρώ ότι θα πρέπει να τολμήσουμε για να δείξουμε ότι αυτή η κοινωνία χρειάζεται κάτι περισσότερο, μέχρι να φτάσουμε στην ισότητα. Να μην φοβόμαστε την πιθανή αντίδραση των ανδρών. Το κάναμε γιατί οι γυναίκες υπόκεινται σεξισμό. Να το δούμε πιο ήρεμα, γιατί αυτή τη στιγμή αφορά μόνο γυναίκες και πρέπει να τολμήσουμε και να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία».

Μαρία Ματθαίου Σουρουλλά, αντιπρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών – ΚΟΓΕΕ

-«Συμφωνώ ότι αυτή η νομοθεσία προωθείται από τις Γυναικείες Οργανώσεις γιατί παρατηρείται σεξισμός κατά των γυναικών. Η ΚΟΓΕΕ παρουσίασε ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη γι’ αυτό το θέμα. Συμφωνώ με την κυρία Μαυρονικόλα να μελετηθεί αν θα αφορά τα δύο φύλα, γιατί προς το παρόν είναι η γυναίκα που υπόκειται τον σεξισμό».

Μαρία Τσιαμαντά, εκπρόσωπος Γυναικείας Οργάνωσης Κινήματος Αλληλεγγύης

-«Ο τίτλος της πρότασης μπορεί να είναι ουδέτερος για τυχόν διακρίσεις, αλλά σίγουρα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή για να μην δημιουργηθούν τελικά αρνητικά φαινόμενα κατά των γυναικών. Αν επικεντρώνεται η νομοθεσία μόνο στις γυναίκες, ίσως να είναι μια σωστή λύση και δεν ξέρω αν μπορούν να συμπεριληφθούν τα υπόλοιπα. Επίσης, θεωρούμε ότι οι ποινές για τους δράστες πρέπει να είναι μεγαλύτερες από έναν χρόνο φυλάκισης».

Σουζάνα Παύλου, διευθύντρια Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου -MIGS

-«Δεν θα στηρίξουμε πρόταση νόμου που να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο. Για μας ουδέτερο σημαίνει τυφλό, σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις, που είναι οι διακρίσεις που βιώνουν οι γυναίκες, ακριβώς γιατί είναι γυναίκες. Κατά τη δική μας άποψη, αν ο νόμος παραμείνει ουδέτερος, δεν θα έχει ούτε νόημα ούτε ουσία. Πρέπει να ονομάζουμε το πρόβλημα του σεξισμού και στον ορισμό να αναγνωριστεί πώς συνδέεται και με την ανδρική βία κατά των γυναικών, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι καιρός και πρέπει να διαχωρίσουμε το sex από το gender, επειδή υπάρχει πολλή σύγχυση για τους ορισμούς. Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο πρέπει να έχει ως νομικό υπόβαθρο τον Κυρωτικό Νόμο του 1985 περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε βάρος των Γυναικών (σ. σ. στα αγγλικά CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), μια Νομοθεσία που από το 1985 έχει μείνει στο ράφι στην Κύπρο. Υπενθυμίζω επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που νομοθετούμε για πολύ συγκεκριμένες μορφές διακρίσεων – υπάρχει π. χ. ο Νόμος για τη Ρητορική Μίσους που δεν καλύπτει τις γυναίκες αλλά άλλες ομάδες που υφίστανται διακρίσεις».

Η καταγγελία της Alexandria Ocasio-Cortez

Αλεξία Παναγιώτου, συντονίστρια Διατμηματικού Διαθεματικού Προγράμματος Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου

-«Έχω τρία βασικά σχόλια. Το πρώτο σχόλιο έχει να κάνει με την έννοια του σεξισμού που είναι αρκετά ξεκάθαρη στη διεθνή βιβλιογραφία. Βασίζεται κυρίως στις διαφορές και στις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες λόγω του βιολογικού τους φύλου. Θέλω να πιστεύω ότι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις εξαιρετικές προτάσεις σας είναι η διάκριση κατά των γυναικών και είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί η λέξη υπόσταση και η ταυτότητα γυναίκα. Το να συμπεριλάβουμε τη λέξη ταυτότητα φύλου στην παρούσα φάση είναι προβληματικό. Μπορούμε να πρωτοτυπήσουμε στην Κύπρο. Το 1994 είχαμε περάσει τον Νόμο για τη Βία στην Οικογένεια και είχαμε πρωτοπορήσει, αφού ο νόμος θεωρήθηκε διεθνώς, πρότυπο. Άρα, μας τιμά να ξανακάνουμε κάτι πρωτοποριακό. Το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με τη σύσταση της Επιτροπής/Συμβουλίου κατά του Σεξισμού, γιατί, επιτέλους, ενδυναμώνεται ο θεσμός της επιτρόπου Ισότητας. Και με λυπεί να ακούω ότι αυτός ο θεσμός δεν είναι κατοχυρωμένος και ότι εξαρτάται από την επόμενη κυβέρνηση αν μια Επιτροπή ή Συμβούλιο που θα συμφωνήσουμε, μπορεί τελικά να μην βρίσκεται υπό την Επίτροπο Ισότητας. Με λυπεί επίσης η θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γιατί όλοι σε αυτή την αίθουσα ξέρουμε την πολλή δουλειά που έχει η Επίτροπος Διοικήσεως για να αναλάβει και το Συμβούλιο κατά του Σεξισμού. Με εκπλήττει επίσης ότι όταν μιλούμε για αντιπροσώπευση, δεν μας απασχολεί ποτέ αν αντιπροσωπεύονται επάξια οι γυναίκες. Αλλά ο κ. Γαβριηλίδης προηγουμένως τόνισε τη σημασία να έχουμε ποσόστωση για τους άνδρες στο Συμβούλιο επειδή δεν αναφέρονται άνδρες. Διαφωνώ κάθετα λοιπόν να ζητείται ξαφνικά ποσόστωση ανδρών. Το τρίτο σχόλιο έχει σχέση με την ενδυνάμωση της Επιτρόπου Ισότητας και θα ήθελα αυτό το σώμα, το Συμβούλιο κατά του Σεξισμού, να μπορεί να κάνει κάτι. Είδαμε πρόσφατα την Αμερικανίδα συνάδελφό σας (σ. σ. του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ) βουλευτίνα Alexandria Ocasio-Cortez να καταγγέλλει σεξισμό σε βάρος της, που είμαι σίγουρη ότι και εσείς έχετε υποστεί, και θα ήθελα να κατοχυρώσουμε αυτό το Συμβούλιο κατά του Σεξισμού για να πραγματικά να μπορεί να παρεμβαίνει, ώστε τα άτομα που ασκούν τον σεξισμό να υπόκεινται τις συνέπειες με πρόστιμο ή φυλάκιση όπως προτείνεται».

Εφαρμογή νομοθεσίας

Δένα (Δέσποινα) Χαραλαμπίδου Σολωμή, πρόεδρος Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου – γραπτό σημείωμα

«Το Συμβούλιο κατά του Σεξισμού είναι αναγκαίο και οι δικαιοδοσίες του πρέπει να είναι ενδελεχώς καθορισμένες στη νομοθεσία. Οι τρεις προτάσεις νόμου (των βουλευτίνων Κουκουμά, Δημητρίου και Ερωτοκρίτου) θα μπορούσαν με λίγη προσπάθεια να συμπτυχθούν σε μια πρόταση νόμου που να προνοεί για την καταπολέμηση του σεξισμού και των σεξιστικών συμπεριφορών κατά των γυναικών ή και άλλων ατόμων με διαφορετικό γενετήσιο προσανατολισμό». Η (κοινή) πρόταση νόμου πρέπει να περιλαμβάνει τις διάφορες μορφές σεξισμού, με ιδιαίτερη μνεία στον διαδικτυακά διαδιδόμενο σεξισμό – μια μορφή που όλο και παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις και διαφορετικές μορφές».

Μαρίνα Κούκου, γραμματέας Κεντρικού Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ

-«Συμφωνώ με την πρόταση νόμου, και αυτό που έχει σημασία είναι να εφαρμοστεί μετά την ψήφιση της σε νόμο, αφού δημιουργηθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής του. Όσον αφορά το Συμβούλιο κατά του Σεξισμού, συμφωνώ ότι πρέπει να έχει τις αρμοδιότητες που να καθιστούν το έργο του αποτελεσματικό. Διαφωνώ να προεδρεύει του Συμβουλίου κατά του Σεξισμού η επίτροπος Διοικήσεως, γιατί ως ανεξάρτητος θεσμός θα πρέπει να ασκεί έλεγχο και στη διοίκηση ως δευτεροβάθμιο όργανο άσκησης ελέγχου».

Το υψηλό αίσθημα δικαίου και ευθύνης των γυναικών

Ιωσηφίνα Αντωνίου, επίτροπος Ισότητας των Φύλων

-«Λυπάμαι για την έκταση που πήρε η συζήτηση για το ποιος θα προεδρεύσει του Συμβουλίου κατά του Σεξισμού. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο σεξισμός ταλανίζει περισσότερο τις γυναίκες και τα κορίτσια, αλλά θέλω να στείλουμε και ένα μήνυμα με την ολοκλήρωση της συζήτησης για τον σεξισμό, ότι, ναι, οι γυναίκες μπορούν να διαφυλάττουν τα δικαιώματα τους, αλλά την ίδια ώρα έχουν υψηλό το αίσθημα του δικαίου και της ευθύνης. Γι’ αυτό κι εγώ στήριξα τη γενίκευση της ποινικοποίησης του σεξισμού, γιατί οι ακραίες σεξιστικές συμπεριφορές μπορεί να οδηγούν και σε γενοκτονίες και αναπαράγουν διακρίσεις σε βάρος της κοινότητας των ΛΟΑΤΙ ατόμων. Όσον αφορά τον γενετήσιο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη».

*Να σημειωθεί ότι η προεδρεύουσα της συνεδρίας Αννίτα Δημητρίου προσκάλεσε στη συζήτηση και έδωσε τον λόγο στον Γιάννο Σπύρου και στον Μάριο Κυριάκου, στελέχη του οργανισμού No More Κύπρου που ανήκει στον ομώνυμο διεθνή οργανισμό No More που αγωνίζεται για τον τερματισμό της ενδοοικογενειακής βίας και των σεξουαλικών επιθέσεων. «Είναι προς τιμήν σας αυτή η κοινή προσπάθεια», είπαν απευθυνόμενοι στις βουλευτίνες της επιτροπής, «και είμαστε εδώ εκ μέρους του οργανισμού μας που είναι παγκόσμιος και είμαστε στη διάθεσή σας να στηρίξουμε και να προωθήσουμε αυτή την προσπάθεια, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και στις 80 χώρες που δραστηριοποιείται ο οργανισμός».