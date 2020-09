Θετικός στον κορωνοϊό στενός συνεργάτης της Στέλλας Κυριακίδου – Σε αυτοπεριορισμό η Επίτροπος

Σε τεστ κορωνοϊού θα υποβληθεί αύριο η Ευρωπαία Επίτροπος για την Υγεία Στέλλα Κυριακίδου αφού άτομο του εργασιακού της περιβάλλοντος βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, στο πλαίσιο των ελέγχων εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε προ ημερών. Δεδομένου ότι η ίδια ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου λόγω του ότι νόσησε τρεις φορές με καρκίνο υποβάλλεται συνεχώς σε τεστ, ενώ πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν πως πριν την πλήρη επιστροφή της με φυσική παρουσία στα καθήκοντα της, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκριση από τους γιατρούς της Κομισιόν.

Η Επίτροπος είχε υποβληθεί σε τεστ κορωνοϊού τις προηγούμενες ημέρες όπως πληροφορούμαστε με αρνητικό αποτέλεσμα. Να σημειωθεί ότι κ. Κυριακίδου ενημέρωσε την Πρόεδρο της Κομισιον, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Yesterday I was informed that a close contact has tested positive for #COVID19. In line with public health protocols I am self-isolating and working from home pending tests. I have no symptoms and feel well. Stay safe and have a good Sunday!

