Τα είπαν τηλεφωνικώς ο ΠτΔ και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεζ

Στα πλαίσια των επαφών του με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας κ. Πέδρο Σάντσεζ.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κυριάκου Κούσιου κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Ισπανός Πρωθυπουργός συζήτησαν τα θέματα που αφορούν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς επίσης και τις λεπτομέρειες που αφορούν τη φιλοσοφία για την παραχώρηση των διαφόρων ποσών στα κράτη μέλη.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ήγειρε και τις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου ως μιας μικρής χώρας, χωρίς άμεση συνδεσιμότητα με την ΕΕ, που έχει υποστεί καίριες ζημιές, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών, πάνω στους οποίους στηρίζεται η κυπριακή οικονομία, λόγω των συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον κ. Σάντσεζ για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας εναντίον της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας, ευρύτερα, στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητώντας τη στήριξη της Ισπανίας για αποφασιστική αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης στο επίπεδο της ΕΕ.

A very productive call with PM of #Spain @sanchezcastejon, discussed #MFF, Recovery Plan and #Covid19 impact in our countries. Raised the Turkish illegal actions in #Cyprus‘ #EEZ and the Eastern Mediterrenean.

