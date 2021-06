Τα είπαν τηλεφωνικώς Χριστοδουλίδης – Μπορέλ με επίκεντρο το Κυπριακό και το Βαρώσι

Τηλεφωνική συνομιλία είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Τwitter, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο politis.com.cy η ΕΕ διά του Ζοζέπ Μπορέλ εκφράζει ανησυχία για τις πιθανές εξελίξεις στο Βαρώσι και την κατάσταση που επικρατεί, αφού θεωρούν πως οι κινήσεις που έγιναν ήδη, αλλά και αυτές που ανακοινώνονται για το μέλλον δεν βοηθούν στην επανέναρξη των συνομιλιών. Ο κ. Μπορέλ εξέφρασε επίσης ανησυχία για την ανακοίνωση της Τουρκίας, που αναφέρει επιστροφή πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα πιο πάνω θέματα και κυρίως το ζήτημα των Βαρωσίων θα τεθούν ενώπιον του Τούρκου Υπ. Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την διάρκεια συνάντησης του με τον κ. Μπορέλ την επόμενη εβδομάδα.

