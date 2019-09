Συνιδρυτής OCCRP: Μη φταίτε το ΑΚΕΛ, δική μας η ευθύνη

Δεν άφησε ασχολίαστες τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφορικά με τα δημοσιεύματα του OCCRP o συνιδρυτής της πλατφόρμας.

Σε ανάρτησή του στο twitter o Drew Sullivan αναφέρει: «Είναι αστείο ότι ο Πρόεδρος της Κύπρου και ο κύκλος του φταίνε το ΑΚΕΛ, αλλά και «κλέφτες» στην κυβέρνηση για το ρεπορτάζ μας. Παιδιά! Είναι δικό μας το φταίξιμο. Βρήκαμε τις συμφωνίες με Ρώσους από το δικηγορικό του γραφείο μέσα από τα στοιχεία του #TroikaLaundromat. Απλά καλή δημοσιογραφία».

Χθες, σε συνέντευξή του στον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι γνωρίζει πολύ καλά ποιοι βρίσκονται πίσω από τα δημοσιεύματα, προσθέτοντας ότι δεν υπονοεί το ΑΚΕΛ, το οποίο όπως είπε εκμεταλλεύτηκε τις αναφορές για να πλήξει τον ίδιο.

I find it funny that Cyprus President @AnastasiadesCY and his coterie are blaming #AKEL and also thieves in the presidential administration for our story. Dudes! It’s our fault! We found his law firm’s Russian deals in the #TroikaLaundromat data. Just good reporting.

— Drew Sullivan (@DrewOCCRP) September 2, 2019