Στριμωξίδι κολοσσών για LNG

Μαζεμένα τα χαρμόσυνα νέα τις τελευταίες μέρες αναφορικά με τις προσπάθειες του κράτους και ειδικότερα της ΔΕΦΑ για εισαγωγή και επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για χρήση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Χθες η ΔΕΦΑ ανακοίνωσε ότι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια της χώρας με ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου ανταποκρίθηκαν 25 εταιρείες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία μεγάλες πολυεθνικές με σημαντικά μερίδια στην παραγωγή/ εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όπως έγραψε ο «Πολίτης» στην έκδοση της Τρίτης, προηγήθηκε η λήξη της προθεσμίας για κατάθεση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών εναντίον της απόφασης της ΔΕΦΑ να κατακυρώσει τον διαγωνισμό για την κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό στην κοινοπραξία China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKTOR SA and METRON SA. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στη ΔΕΦΑ να προχωρήσει τις επόμενες μέρες στην επίσημη κατακύρωση της προσφοράς στην εν λόγω κοινοπραξία και την υπογραφή των συμβολαίων, ώστε να αρχίσει να «τρέχει» το χρονοδιάγραμμα των 24 μηνών εντός του οποίου θα πρέπει να παραδοθούν τα έργα προς χρήση.

Σε συνδυασμό με το μεγάλο και σοβαρό ενδιαφέρον που επιδείχθηκε από 25 εταιρείες για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου αυξάνονται οι προσδοκίες για αίσιο τέλος στην πολυετή περιπέτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να προμηθευτεί φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή, να μειώσει δραστικά την εξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρισμού από το πετρέλαιο, να βάλει τις βάσεις για μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, να μειώσει τις εκπομπές ρύπων και το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Πολλή δουλειά

Θα πρέπει πλέον να αναμένονται πυρετώδεις διεργασίες από τη ΔΕΦΑ το επόμενο διάστημα, τόσο για την υπογραφή συμβολαίων με την κοινοπραξία που θα αναλάβει την κατασκευή των υποδομών όσο και για την εξασφάλιση συγκεκριμένων πλέον προσφορών (με ποσότητες και τιμές) από τις εταιρείες που θα προκριθούν από τον κατάλογο των 25 ενδιαφερομένων για την προμήθεια φυσικού αερίου, η οποία ίσως ξεκινήσει περί τα τέλη του 2021, αν ώς τότε παραδοθούν για χρήση οι υποδομές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υποχρεώνει τη ΔΕΦΑ να ζητήσει προσφορές και από τις 25 εταιρείες που ανταποκρίθηκαν. Θα γίνει το επόμενο διάστημα μία προεπιλογή από τη ΔΕΦΑ μικρού αριθμού εταιρειών με τις οποίες θέλει να συνεχίσει τη διαδικασία επιλογής προμηθευτή, τόσο για την αγορά «σποτ» φορτίων (αγορά άμεσης παράδοσης σχετικά μικρών ποσοτήτων) όσο και για την υπογραφή συμβολαίου για τις βασικές ποσότητες που απαιτούνται στην ηλεκτροπαραγωγή, για περίοδο μέχρι 5 χρόνων. Σύμφωνα με τη ΔΕΦΑ, οι διαδικασίες για σύναψη συμβάσεων για την αγορά «σποτ» φορτίων θα γίνει κατά τις αρχές του νέου έτους.

Ποιοι ενδιαφέρθηκαν

Οι «οίκοι»/προμηθευτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής είναι οι Gunvor International BV Amsterdam, Naturgy LNG Marketing Limited, Centrica LNG Company Limited, Endesa Energia SA, Cheniere Marketing International LLP, Equinor ASA, Novatek Gas & Power Asia Pte Ltd, Shell International Trading Middle East Ltd, Enel Global Trading, Eni Trading & Shipping SpA, Total Gas & Power Asia Private Ltd, Osaka Gas Kabushiki Gaisha, Powerglobe LLC, Repsol LNG Holding SA, Petronas LNG Ltd, BP Gas Marketing Limited, Vitol SA, BB Energy (ASIA) Pte Ltd, Mytilineos SA, Uniper Global Commodities SE, Marubeni Corporation, SONATRACH and Public Gas Corporation (DEPA) SA, Eni SpA (Gas & LNG Marketing and Power), Glencore Energy UK Ltd και Mitsui & Co. Ltd.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΦΑ «ο έντονος ανταγωνισμός για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική επιλογή για τη δημιουργία FSRU κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο πρόεδρος της ΔΕΦΑ, δρ Συμεών Κασσιανίδης, δήλωσε ότι «η στροφή στο φυσικό αέριο συνιστά όχι μόνο εθνική στρατηγική αλλά και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός δε ότι μέσα από τον διαγωνισμό προέκυψαν πολυάριθμες και σε υψηλό επίπεδο συμμετοχές, μάς γεμίζει αισιοδοξία σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών τιμών».