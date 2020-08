Στην Κύπρο ο Νίκος Δένδιας – Συναντήσεις με Πρόεδρο και ΥΠΕΞ

Με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, συναντήθηκε το πρωί στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κ. Δένδιας πραγματοποιεί μονοήμερη επίσκεψη στην Κύπρο.

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός στο υπουργείο Εξωτερικών από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσουν σε διευρυμένες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή υπηρεσιακών αντιπροσωπειών.

Οι συνομιλίες θα έχουν ως επίκεντρο στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, καθώς και στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο των τριμερών συνεργασιών με χώρες της περιοχής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά το πέρας των διαβουλεύσεων, ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Δένδιας θα παραχωρήσουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

FM @NikosDendias cordially received by #Cyprus President @AnastasiadesCY – 🇬🇷&🇨🇾 work closely together & coordinate efforts to safeguard regional stability & security/Ο Πρόεδρος της Κύπρου Ν.Αναστασιάδης υποδέχεται τον ΥΠΕΞ Ν.Δένδια – στενή συνεργασία & συντονισμός μεταξύ 🇬🇷&🇨🇾 pic.twitter.com/8PCNUQyJRe

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 18, 2020