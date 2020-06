Στην Κύπρο ο Μπορέλ: Βλέπει ΠτΔ και Χριστοδουλίδη – Πετά αύριο πάνω από την ΑΟΖ

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο, 25 και 26 Ιουνίου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Josep Borrell Fontelles.

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του, ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα έχει συνάντηση μεταξύ άλλων με τον Υπουργό Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη, όπου θα συζητήσουν πτυχές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, δίνοντας έμφαση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις και αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας, καθώς και για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου, ο Υπουργός Άμυνας κ. Αγγελίδης θα έχει συνάντηση με τον κ. Borrell και στη συνέχεια θα επιβιβαστούν μαζί και με τον Αρχηγό της ΕΦ σε πτήση με ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς για να παρατηρήσουν ιδίοις όμμασι την κατάσταση στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας.

FM @Christodulides welcomes @JosepBorrellF on first visit to #Cyprus in his capacity as #EU HRVP. #NOW Tête-à-tête meeting under way, to be followed by consultations with @CyprusMFA and @eu_eeas delegations.

Focus on latest developements in #EastMed & #EU–#Turkey relations.

🇨🇾🇪🇺 pic.twitter.com/E3YhfpF4jz

