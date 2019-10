Στην Κύπρο ο Ιρλανδός Πρόεδρος για συνομιλίες με Πρόεδρο Αναστασιάδη

Επίσημης υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο έτυχε στις 10 το πρωί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας Μάικλ Χίγκινς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου.

Κατά τις συνομιλίες, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναμένεται να θέσει στον κ. Χίγκινς το θέμα της προκλητικότητας και των παράνομων επεμβάσεων της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ και θα τον ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Επίσης αναμένεται να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ιρλανδίας και οι εξελίξεις στην ΕΕ, και ειδικότερα το θέμα της εξόδου της Βρετανίας από την Ένωση, καθώς επίσης το μεταναστευτικό και η κλιματική αλλαγή.

It is a pleasure to welcome my dear friend, the @PresidentIRL Michael Higgins, to the Presidential Palace. Your visit Mr. President, the first by a President of #Ireland🇮🇪 to #Cyprus🇨🇾 since 2006, constitutes another important milestone in the relationship between our countries. pic.twitter.com/oaXhuyq5YF

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) October 14, 2019