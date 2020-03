Στην Κύπρο η πρώτη παρτίδα με ιατρικές προμήθειες από την Κίνα

Την άφιξη στην Κύπρο της πρώτης παρτίδας ιατρικών προμηθειών από την Κίνα, ανακοίνωσε με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter, ο Κινέζος Πρέσβης στην Κύπρο Huang Xingyuan.

Συγκεκριμένα ο κ. Huang εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άφιξη στην Κύπρο της πρώτης παρτίδας ιατρικών προμηθειών που η Κίνα δωρίζει στην Κύπρο που περιλαμβάνει 5000 μάσκες KN95, 5000 χειρουργικές μάσκες και 1320 προστατευτικές στολές.

Έγραψε επίσης ότι και η δεύτερη παρτίδα ιατρικών προμηθειών είναι έτοιμη στην Κίνα για να παραληφθεί από κυπριακή ναυλωμένη πτήση.

«Ελπίζουμε ότι οι προμήθειές μας θα βοηθήσουν την Κύπρο!», γράφει τέλος ο Κινέζος Πρέσβης.

Happy to announce that the 1st batch of #China-donated med supplies has reached #Cyprus, including 5000 KN95 masks, 5000 surgical masks and 1320 protective uniforms. The 2nd batch is ready in China for pick-up by Cypriot chartered flight. Hope our supplies will help Cyprus out! pic.twitter.com/BbAQQXo37v

