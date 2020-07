Στην Επ. Ελέγχου σύσσωμες οι τράπεζες για διαγραφές δανείων, μικρό το… καλάθι

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Τις διαγραφές δανείων από τραπεζικά ιδρύματα σε πολιτικά κόμματα ή εταιρείες/οργανισμούς συνδεδεμένους με κόμματα, όπως επίσης και τις διαγραφές δανείων σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα θα εξετάσει την ερχόμενη Πέμπτη (23/7) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου στην οποία παραπέμφθηκε και η περιβόητη λίστα Γιωρκάτζη, αφορμή ως φαίνεται για ανακίνηση του ευρύτερου θέματος.

Καλεσμένοι στη συνεδρία ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο Γενικός Ελεγκτής, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι / Διευθυντές των Τραπεζών: Ancoria Bank Limited, Astrobank Ltd, Bank of Cyprus Public Company Ltd, Cyprus Popular Bank Public CoLtd, Hellenic Bank Public Company Limited, Housing Finance Corporation, RCB Bank Ltd, Alpha Bank Cyprus Ltd, Eurobank Cyprus Ltd, National Bank of Greece και ΚΕΔΙΠΕΣ.

Ενδιαφέρον θα έχει να απαντήσουν (αφού ερωτηθούν βεβαίως) όσες τράπεζες απέστειλαν στοιχεία στη τέως διοικήτρια για ΜΕΔ πολιτικά εκτεθειμένων γιατί περιέλαβαν πρόσωπα τα οποία υποστηρίζουν (κάποιοι και με τραπεζικά πιστοποιητικά) ότι εξυπηρετούν τα δάνειά τους και τις πιστωτικές τους κάρτες. Περαιτέρω γιατί κάποιες τράπεζες δεν έστειλαν τέτοια κατάσταση στην Κεντρική Τράπεζα όπως ζητήθηκε το 2018; Τέλος παραμένει ερώτημα κατά πόσο μέλη της επιτροπής Ελέγχου θα δηλώσουν τυχόν σύγκρουση συμφέροντος προ της συζήτησης του θέματος.