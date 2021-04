Στη Γενεύη και ο Βρετανός ΥΠΕΞ: «Θα εργαστούμε για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων»

Με μία φωτογραφία του να αποβιβάζεται από το αεροσκάφος που τον μετέφερε στη Γενεύη ανήγγειλε μέσω Twitter λίγο πριν από τις 9 τοπική ώρα ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ την άφιξη του στην ελβετική πόλη για την άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

«Προσγειώθηκα στη Γενεύη για να παραστώ στις 5+Ην. Έθνη συνομιλίες επί της λύσης του Κυπριακού, που φιλοξενεί ο Αντόνιο Γκουτέρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εργαστεί για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο μια δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού ζητήματος», έγραψε ο κ. Ράαμπ στο λογαριασμό του.

Landed in Geneva to attend the 5+UN talks on #CyprusSettlement hosted by @antonioguterres. The UK will work for the resumption of negotiations aiming at a fair & lasting settlement to the Cyprus issue. pic.twitter.com/GJwsAtG8N3

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 27, 2021