Στη δημοσιότητα το ρεπορτάζ με τις κρυφές κάμερες του Al Jazeera – VIDEO

Νέο δημοσίευμα του Al Jazeera με κρυφές κάμερες και υπό κάλυψη δημοσιογράφους δείχνει τον Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Χριστάκη Τζιοβάνη να συνομιλούν με υποτιθέμενους μεσάζοντες ξένων επενδυτών.

Στο βίντεο που ανήρτησε στη ιστοσελίδα του ο Al Jazeera παρουσιάζεται ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χριστάκης Τζιοβάνη, με δικηγόρο του να συνομιλεί με τους υπό κάλυψη δημοσιογράφους του σε κάποιο εστιατόριο. Μάλιστα κάποιος από την ομάδα του κ. Τζιοβάνη λέει στους «μεσάζοντες» ότι καμία υπόθεση διαβατηρίου δεν είναι καθαρή.

Άτομο από την ομάδα του κ. Τζιοβάνη λέει σε κάποιο από τους μεσάζοντες ότι μπορούν να αλλάξουν το όνομα του αιτηθέντα για διαβατήριο και γελώντας λέει ότι «φυσικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό, εδώ είναι Κύπρος».

Σε κάποια στιγμή δείχνει τον Πρόεδρο της Βουλής να λέει στο συνομιλητή του, ο οποίος τον καταγράφει κρυφά με κάμερα, να μην πει σε κανένα οτιδήποτε και πως πρέπει να προστατεύσει το όνομα του.

Σε κάποιο άλλο σημείο, όπου οι υπό κάλυψη δημοσιογράφοι συζητούν με κάποιους εμπλεκομένους στο πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, οι οποίοι εξηγούν ορισμένες λεπτομέρειες ο ένας από αυτούς αναφέρει ότι το πιο σημαντικό πρόσωπο είναι ο Χριστάκης.

Οι δύο πωλητές/μεσάζοντες «διαβατηρίων» λένε στους υπό κάλυψη δημοσιογράφους ότι ο Χριστάκης είναι μέλος του κοινοβουλίου για πολλά χρόνια και έχει πολύ σημαντικές γνωριμίες. «Γνωρίζει τα άτομα που χρειαζόμαστε», λέει ο πωλητής διαβατηρίων και συμπληρώνει ότι υπάρχουν προβληματικές υποθέσεις όπου ο Χριστάκης καταφέρνει να σπάσει όλους τους κανόνες και ο πελάτης παίρνει πολύ γρήγορα το διαβατήριο.

Μάλιστα χαρακτηρίζει τον Χριστάκη «solution man» και λέει ότι βρίσκει λύσεις για όλα τα θέματα που προκύπτουν.

Άκρες στο υπουργείο Εσωτερικών

Στη συνέχεια οι υπό κάλυψη δημοσιογράφοι επισκέπτονται το γραφείο του δικηγόρου ο οποίος επαναλαμβάνει τα όσα είχαν πει οι πωλητές για τις λύσεις που βρίσκει στα προβλήματα ο Χριστάκης. Σε κάποια στιγμή ο δικηγόρος περιγράφει τη δομή του υπουργείου Εσωτερικών και λέει ότι ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών είναι πολύ καλός φίλος του Χριστάκη.

Περισσότερα σε λίγο…

