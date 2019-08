Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα Πόθεν Εσχες των βουλευτών

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων οι δηλώσεις των περιουσιακών στοιχείων («Πόθεν Έσχες») των βουλευτών.

Αδάμου Αδάμος

Ο κ. Αδάμου δήλωσε ότι διαθέτει ένα διαμέρισμα περίπου 120 τετραγωνικών μέτρων στο Στρόβολο, τρέχουσας αξίας €158,000, μερίδιο ίσο με το 1/21 σε τέσσερα χωράφια και μία κατοικία στη Τσάδα, όλα δωρεά της μητέρας του, το 1/6 οικίας στη Λεμεσό, δωρεά του πατέρα του, ένα όχημα BMW αξίας €2,000 με €3,000. Έχει, επίσης, δηλώσει υπερβάσεις σε τρεις τρεχούμενους λογαριασμούς (δύο στην Τράπεζα Κύπρου και ένα στην Ελληνική Τράπεζα). Λαμβάνει σύνταξη γήρατος, σύνταξη δημόσιου υπαλλήλου και Βουλής.

Αριστείδου Μαριέλλα

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ έχει δηλώσει ότι διαθέτει το ½ χωραφιού στο Ακρωτήρι, αξίας €62,800, αυτοκίνητο BMW το οποίο αγοράστηκε στην τιμή των €52,000, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Τ.Ζ Αναστασίου, η οποία χαρακτηρίζεται ως «αδρανής». Διαθέτει, ακόμα, καταθέσεις ύψους €4,557 στην Τράπεζα Κύπρου και €115,915 στην Ελληνική Τράπεζα. Ως εισόδημα έχει δηλώσει τον μισθό που λαμβάνει ως βουλευτής ύψους €78,904 το χρόνο. Έχει ακόμα στεγαστικό δάνειο ύψους €198,564.

Διαβάστε επίσης: Πάνω μισό εκατ. τα χρέη Αβέρωφ, να ’ναι καλά θεία, αδελφός!

Βότσης Άγγελος

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ διαθέτει το μισό μερίδιο σε πέντε διαφορετικές ακίνητες ιδιοκτησίες στη Μόρφου, τα οποία κληρονόμησε το 1994, δύο οχήματα αξίας €1,000 και €10,000 και το 51% των μετοχών στο φαρμακείο «Άγγελος Βότσης Λτδ». Διαθέτει ακόμα πέντε μετοχές στα Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου. Σε ό,τι αφορά καταθέσεις, ο κ. Βότσης έχει δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό όψεως ύψους €6,629 και τραπεζικό λογαριασμό προθεσμίας €65,814, και οι δύο στο όνομα «Φαρμακείο Άγγελος Βότσης Λτδ», καθώς και κοινό λογαριασμό προθεσμίας με τη σύζυγό του, ύψους €35,800. Η αντιμισθία του ως βουλευτή ανήλθε το 2018 σε €81,751.

Γεωργίου Κ. Γεώργιος

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ διαθέτει τέσσερα χωράφια στην Πηγή Αμμοχώστου, συνολικής τρέχουσας αξίας €121,000, όλα δωρεά από τον πατέρα του, διαμέρισμα στη Λάρνακα τρέχουσας αξίας €150,000 και δύο χωράφια στα Λεύκαρα συνολικής τρέχουσας αξίας €44,500. Έχει ακόμα δύο οχήματα αξίας €52,000 και το 50% των μετοχών της δικηγορικής εταιρείας «Γεώργιος Κ. Γεωργίου ΔΕΠΕ». Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε περίπου €2,100. Στα εισοδήματά του περιλαμβάνονται €6,000 ως ετήσιος μισθός από την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, €3,887 ως μηνιαία αντιμισθία βουλευτή, συν €580 μηνιαίο επίδομα οδοιπορικών και €2,829 13ος μισθός. Το 2016 έλαβε μέρισμα €13,000 από τη «Γεώργιος Κ. Γεωργίου ΔΕΠΕ», το 2017 έλαβε €126,000 και το 2018 €155,800. Έχει δάνεια ύψους €83,653 στην Τράπεζα Κύπρου, €32,000 στην USB, €7,055 στην Alpha Bank και €13,511 στην Astrobank.

Γεωργίου Τ. Γεώργιος

Ο βουλευτής Λεμεσού διαθέτει μία κατοικία και ένα οικόπεδο, συνολικής αξίας €457,000, το μισό μερίδιο χωραφιού στην Κερύνεια, 513 μετοχές στη Δήμητρα και καταθέσεις €212. Μέχρι τον Αύγουστο του 2018 λάμβανε ενοίκιο ύψους €300 ενώ τον Οκτώβριο του 2018 έλαβε ως αποζημίωση από ασφάλεια περίπου €6,000. Έχει επίσης δύο δάνεια συνολικής αξίας περίπου €38,000 στην Ελληνική και τέσσερα δάνεια, δύο σπουδαστικά και δύο ιατροφαρμακευτικά, στον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, συνολικής αξίας περίπου €45,000.

Γιωργάλλας Μιχάλης

Έχει δηλώσει δύο οχήματα αξίας €3,000 και €2,000 και μετοχές στην Χ-Panel Ltd και στην Positive Energy Homes Ltd. Επίσης, διαθέτει καταθέσεις €6,800, οικιστικά δάνεια περίπου €183,000 και €27,000, καθώς και λογαριασμό παρατραβήγματος €5,000.

Δαμιανού Αριστος

Ο κ. Δαμιανού δήλωσε ότι διαθέτει δύο διαμερίσματα στον Αγιο Αντώνιο και στην Αγία Νάπα που απέκτησε με δάνειο καθώς και δύο οχήματα αξίας 30,000 ευρώ. Είναι ιδιοκτήτης της Αριστος Δαμιανού και Συνεργάτες ΔΕΠΕ Δικηγορικής Εταιρείας, έχει 1,000 μετοχές εκεί προς 1 ευρώ και μερίσματα 9.333 ευρώ, έχει ασφάλεια ζωής στην Laiki Cypria Life, λαμβάνει 4,353 αντιμισθία βουλευτή και έχει χρέη στην Ελληνική Τράπεζα με ενυπόθηκο δάνειο 87,226, στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης ενυπόθηκο δάνειο ως συνοφειλέτης 176,107 και στην Ελληνική Τράπεζα δύο ενυπόθηκα δάνεια ως συνοφειλέτης πλέον προσωπικές εγγυήσεις 160,748 και 67,914.

Δημητρίου Αννίτα

Η κ. Δημητρίου δήλωσε μια κατοικία στη Λάρνακα με υποθήκη που ανεγέρθηκε το 2016 καθώς και ένα αυτοκίνητο αξίας 5.000 ευρώ, το 1/2 κοινού λογαριασμού 3,867 ευρώ και 1/1 προσωπικού λογαριασμού ύψους 4,235 ευρώ, δύο ασφάλειες ζωής εκχωρημένες σε δύο στεγαστικά δάνεια. Σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση δήλωσε διάφορα εισοδήματα 158,749 ευρώ και χρέη δύο στεγαστικά δάνεια συνολικά (1/2) 116,618 ευρώ.

Δημητρίου Δημήτρης

Ο κ. Δημητρίου δήλωσε τέσσερα οικόπεδα στο Γέρι και δύο καταστήματα στο Γέρι δωρεά από τον πατέρα του, καθώς και ένα αυτοκίνητο σε τιμή αγοράς τον Μάρτη του 2018 τα 37,500 ευρώ. Διαθέτει 25 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας καθώς και ταμιευτήριο και τρεχούμενο στην Τράπεζα Κύπρου σε κοινό λογαριασμό με τη σύζυγό του 4,000 ευρώ, δύο άλλα ταμιευτήρια στην ίδια τράπεζα 900 ευρώ και στην Ελληνική 500 ευρώ. Εχει δύο ασφαλιστικά συμβόλαια στη Cypria Life και ετήσιο μισθό ως βουλευτής 78,903.83. Τα χρέη του είναι ένα στεγαστικό δάνειο στην Τράπεζα Κύπρου 113,598,31 και μια πιστωτική 294,76.

Δίπλαρος Ευθύμιος

Δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, ούτε χρέη. Δήλωσε όχημα αξίας 40,000 ευρώ, καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου 70,377, στην ίδια τράπεζα σε κοινό λογαριασμό ύψους 75.239, τρεχούμενο στην ίδια τράπεζα 8.853 και στην Alpha Bank 744.

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα

Δήλωσε οικόπεδο/σπίτι στην Αγλαντζιά που απέκτησε από γονική δωρεά το 2007 αξίας 705,500 ευρώ. Διαθέτει ένα όχημα 8,000 ευρώ και συμμετέχει με μετοχές στις επιχειρήσεις A.P Erotokritou Co LLC με 333 μετοχές και στην A.P. Erotokritou Ακίνητα Λτδ με 266 μετοχές. Επίσης, διαθέτει 55,000 μετοχές στην Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ και καταθέσεις σε τράπεζες ύψους 320,000 ευρώ. Δήλωσε ακόμη υπόλοιπα εταιρειών (μη ελεγμένοι λογαριασμοί) από τις A.P Erotokritou Co LLC και A.P. Erotokritou Ακίνητα Λτδ σχεδόν 200,000 ευρώ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος (Κωστής)

Ο κ. Ευσταθίου δήλωσε οικόπεδο στην κατεχόμενη Λευκωσία και διαμέρισμα/γραφείο στη Λευκωσία (1/2 μερίδιο) που είναι υποθηκευμένο. Τα απέκτησε και τα δύο με δωρεά. Η τρέχουσα αξία του διαμερίσματος/γραφείου είναι 500.000. Διαθέτει δύο οχήματα και συμμετέχει ως μέτοχος μεταξύ άλλων στην Ελληνική Τράπεζα, την Avacom Net Services. Εχει καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου 6304,91 και 242,49 και δύο ασφαλιστικά συμβόλαια. Επίσης, παίρνει μηνιαίο μισθό ως ιδιωτικός υπάλληλος από την Ευστάθιος Κ. Ευσταθίου ΔΕΠΕ. Τα χρέη του είναι στην Ελληνική Τράπεζα 20.000 ως πρωτοφειλέτης με τη σύζυγο του και 354.091,40 ως πρωτοφειλέτης από το 2010 με άλλα πρόσωπα.

Ζαχαρίου Ζαχαρίας

Δήλωσε έξι χωράφια τα πλείστα με μερίδιο 1/2 που βρίσκονται στην Ξυλοτύμπου και που αποκτήθηκαν ως κληρονομιά. Διαθέτει ένα όχημα 6,000 ευρώ και είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης Οπτικός Οίκος Ζ. Ζαχαρίου Λτδ. Οι καταθέσεις του είναι στην Ελληνική Τράπεζα 214.649,89 με μερίδιο 1/2 και 44.987,17 με μερίδιο 1/4 καθώς και στην Τράπεζα Κύπρου 4.947,78 με μερίδιο 1/4. Εχει δύο ασφάλειες ζωής και μια ομαδική ασφάλεια υγείας. Η ετήσια αντιμισθία του ως βουλευτή είναι 81.751,77 και οι ετήσιες απολαβές του από τον οπτικό οίκο είναι 21.500,00. Δήλωσε χρέη 7.507,67 στην Τράπεζα Κύπρου και στην ΣΕΔΙΠΕΣ 12,297,74.

Θεολόγου Αννα

Ως ακίνητη ιδιοκτησία δήλωσε χωράφια στην Ανώγυρα, οικία στην Ανώγυρα (δωρεά από μητέρα) οικία στο Δάλι (υποθηκευμένη), δύο ασφαλιστικά συμβόλαια, 4,000 καταθέσεις στην Ελληνική Τράπεζα, μια μετοχή στην BOC Holdings, 100% μερίδιο στην Alternus Consulting Ltd και 25% μερίδιο στην Spantios Estate Developers. Δήλωσε εισοδήματα περίπου 148.000 λόγω της βουλευτικής αντιμισθίας από την 1/6/2016 μέχρι σήμερα. Έχει χρέος 164,000 στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος

Δήλωσε ως κληρονομιά δύο χωράφια στο Γέρι με 1/12 μερίδιο που απέκτησε από κληρονομιά, ένα όχημα με τιμή αγοράς (μεταχειρισμένο) 10.500, διαμέρισμα στη Βορόκλινη αξίας 18.794 και ημερομηνία εκτίμησης 2016, μια κατοικία από κληρονομιά (1/2, υποθήκη σε δάνειο) με εκτίμηση κατά το 2014 τις 145,000 ευρώ, δύο διαμερίσματα στη Λευκωσία, καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου 80,000 και στην Ελληνική 100,000, σύνταξη από το ΤΕΠΑΚ 2.100 ευρώ και σύνταξη χηρείας 2.300 ευρώ. Είναι εγγυητής σε δάνειο ύψους 40,000.

Κάρουλλας Γιώργος

Ο κ. Κάρουλλας έχει δηλώσει πως έχει οικόπεδο στη Λάρνακα με εγγεγραμμένο μερίδιο ½ το οποίο υπήρξε δωρεά από τον πατέρα του. Η αξία κατά το χρόνο απόκτησης ήταν 220 χιλιάδες ευρώ (110 χιλιάδες το ½) κατά το χρόνο απόκτησης ενώ η τρέχουσα αξία είναι 160 χιλιάδες ευρώ. Επίσης έχει δυο αυτοκίνητα αξίας 200.000 ευρώ και 1000 ευρώ. Έχει καταθέσεις `18.723 ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα και επίσης σε κοινό λογαριασμό στην Ελληνική Τράπεζα ύψους 22.029 ευρώ. Επίσης έχει δυο ασφαλιστικά συμβόλαια ύψους 34.172 ευρώ και 24.112 ευρώ και χρέη ύψους 36.804 ευρώ.

Διαθέτει οικόπεδο στη Λάρνακα με μερίδιο 1/2 με δάνειο.

Κασίνης Σόλων

Ο κ. Κασίνης έχει δηλώσει πως έχει οικόπεδο με σπίτι (1/2 μέρος) και αμπέλι (1/2 μέρος). Και τα δυο αγοράστηκαν και οι αξίες τους το 2013 ήταν 623 χιλιάδες 50 ευρώ και 104 χιλιάδες 550 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης έχει ένα αυτοκίνητο αξίας 118 χιλιάδων ευρώ. Είναι μέτοχος και διευθυντής σε ιδιωτική εταιρεία. Διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές στο ΧΑΚ. Έχει καταθέσεις στην Alpha Bank (26.000 ευρώ 1/2), στην Ελληνική Τράπεζα (143.000 ευρώ 1/3), στη ΣΟΤΑΔΥΚ Ltd (103 χιλάδες ευρώ 1/2 και 68.259 ευρώ), στην Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας (99 χιλιάδες ευρώ), στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο ΔΥ Λεμεσού (65 χιλιάδες ευρώ) και στη ΣΠΕ Μακράσυκας Λάρνακας (5 χιλιάδες ευρώ 1/2). Έχει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο στην ΣΟΤΑΔΥΚ και συντάξεις ύψους 50 χιλιάδων 972 ευρώ.

Καυκαλιάς Ανδρέας

Ο κ. Καυκαλιάς δήλωσε πως έχει ένα ιδιωτικό όχημα αξίας 15 χιλιάδων ευρώ και τέσσερα ασφαλιστικά συμβόλαια. Τα εισοδήματά του από τη Βουλή ήταν το 2017 78 χιλι΄δες 903 ευρώ και το 2018 81 χιλιάδες 751 ευρώ. Εχει δυο δάνεια στην Ελληνική Τράπεζα, με ποσό χρέους 50.683 το ένα και 49.786 το άλλο, τρεχούμενο με όριο παρατραβήγματος με ποσό χρέος 2.609 ευρώ και πιστωτική κάρτα μέ ποσό χρέος 9.980 ευρώ.

Κέττηρος Νίκος

Ο κ. Κέττηρος δήλωσε πως έχει μια οικία (1/2) που αγοράστηκε. Η αξία της κατά τον χρόνο απόκτησης ήταν 110 χιλιάδες ευρώ και η τρέχουσα της αξία 180 χιλιάδες ευρώ. Επίσης έχει ένα αυτοκίνητο αξίας 5 χιλιάδων ευρώ. Έχει καταθέσεις ύψους 5 χιλιάδων ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα και ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο. Έχει ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 70 χιλιάδων ευρώ, μια τραπεζική κάρτα με 2 χιλιάδες ευρώ χρέος και δάνεια ύψους 9 χιλιάδων ευρώ.

Κουκουμά Κούτρα Σκεύη

Η κ. Κουκουμά δήλωσε πως έχει μια κατοικία και δυο χωράφια. Η κατοικία ανεγέρθηκε έπειτα απ΄οαγορά και τα δυο χωράφια είναι δωρεά απ΄οτον πατέρα. Η κατοικία είχε αξία το 2013, 379 χιλιάδες ευρώ και τα δυο χωράφια 44 χιλιάδες ευρώ και 88 χιλιάδες ευρώ. Επίσης δήλωσε πως έχει αυτοκίνητο αξίας 7 χιλιάδων ευρώ. Έχει μετοχές σε δυο εταιρείες και ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο. Το 2016 είχε εισόδημα 82 χιλιάδες 975 ευρώ, το 2017 78 χιλιάδες 903 ευρώ, το 2018 81 χιλιάδες 751 ευρώ καθώς και 57 χιλιάδες από εκποίηση ασφαλειών. Τα χρέη της στη ΣΕΔΙΠΕΣ είναι 230 χιλιάδες 215 ευρώ.

Κουλίας Ζαχαρίας

Ο κ. Κουλίας δήλωσε πως έχει ακίνητη περιουσία στο Ριζοκάρπασο που απέκτησε από τους γονείς του. Επίσης έχει δυο αυτοκίνητα αξίας 4 χιλιάδων και 10 χιλιάδων ευρώ. Επίσης δήλωσε πως έχει τυπική συμμετοχή στο Δικηγορικό Γραφείο Ζ. Κουλίας. Επίσης έχει συνολικά 3500 μετοχές. Τα έσοδα του προέρχονται από την αντιμισθία βουλευτή. Έχει δυο φοιτητικά δάνεια. στεγαστικό και τρεχούμενο λογαριασμό με όριο 30 χιλιάδες ευρώ

Κουλλά Ονούφριος

Ο κ. Κουλλά δήλωσε πως έχει μια κατοικία με μερίδιο 1/4 που είναι υποθηκευμένο στην Ελληνική Τράπεζα. Το απέκτησε με βοήθεια από τους γονείς του, από τη μέριμνα, λεφτά από εργασία και δάνειο. Η τρέχουσα αξία του είναι περίπου 500 χιλιάδες ευρώ. Επίσης έχει έανα αυτοκίνητο αξίας 10 χιλιάδων ευρώ. Έχει καταθέσεις 18 χιλιάδων ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα και ασφάλειας ζωής. Είχε όλα τα εισοδήματα ενός Βουλευτής και φιλοδώρημα 37 χιλιάδων ευρώ περίπου από πρόωρη αφυπηρέτηση. Είχε τρία δάνεια δυο στεγαστικά και ένα καταναλωτικό, ύψους 87 χιλιάδων ευρώ περίπου, 38 χιλιάδων ευρώ περίπου και 32 χιλιάδων ευρώ.

Κυπριανού Ανδρέας

Ο κ. Κυπριανού δήλωσε πως έχει δυο αυτοκίνητα αξίας 27 χιλιάδων και 5 χιλιάδων ευρώ. Επίσης είναι μέτοχος κατά 25% σε επιχείριση. Έχει καταθέσεις σε δυο τρεχούμενος λογαριασμούς 1500 και 4500 ευρώ και τρία ασφαλιστικά συμβόλαια. Τα εισοδήματά του προέρχονται από το μισθό του βουλευτή. Επίσης δήλωσε πως εξαργύρωσε συμβόλαια που είχε με ασφαλιστικές εταιρείες. Δήλωσε πως είχε δυο εξυπηρετούμενα δάνεια με υπόλοιπο 73 χιλάδες 500 ευρώ και 9700 ευρώ.

Κυριακίδου Στέλλα

Η κ. Κυριακίδου δήλωσε πως έχει μια κατοικία στη Λευκωσία και διαμέρισμα (1/4) στο Λονδίνο. Το πρώτο το κληρονόμησε και το δεύτερο αγοράστηκε. Το σπίτι της έχει αξία 1 εκατομμύριο ευρώ και το διαμέρισμα 400 χιλιάδες στερλίνες. Επίσης δήλωσε πως έχει τρία αυτοκίνητα αξίας 10, 15 και 30 χιλιάδων ευρώ και είναι μέτοχος σε εταιρεία. Έχει χρεώγραφα καθώς και μετοχές σε εταιρείες και καταθέσεις σε τράπεζες 36, 95 και 67 χιλιάδες ευρώ. Επίσης έχει δυο ασφαλιστικά συμβόλαια

Κωνσταντίνου Κώστας

Ο κ. Κωνσταντίνου δήλωσε πως είναι ιδιοκτήτης τεσσάρων χωραφιών. Στα τρία από αυτά έχει μερίδια, ενώ τα δυο είναι υποθήκη στον Συνεργατισμό. Κατέχει τρία αυτοκίνητα με σημερινή αξία 60 χιλιάδες, 8 χιλιάδες και 20 χιλιάδες ευρώ. Επίσης έχει μετοχές. Τα χρέη σε τρία τραπεζικά ιδρύματα είναι συνολικά 1 εκ. 176 χιλιάδες ευρώ.

Κώστα Κώστας

Ο κ. Κώστα δήλωσε πως έχει δυο αυτοκίνητα αξίας 18 χιλιάδων ευρώ και 500 ευρώ. Επίσης δήλωσε τραπεζικές καταθέσεις ύψους 44 χιλιάδων 957 ευρώ. Είναι επίσης εγγυητής σε δυο στεγαστικά δάνεια εξ` ονόματος της συζύγου του ύψους 250 χιλάδων και 50 χιλιάδων ευρώ

Λεωνίδου Πανίκος

Ο κ. Λεωνίδου διαθέτει χωράφια και οικόπεδα με μερίδια στη Λεμεσό καθώς και διαμερίσματα, κάποια υποθηκευμένα και τα πλείστα από κληρονομιά. Επίσης, δήλωσε δύο οχήματα αξίας σήμερα συνολικά 26,000 ευρώ. Είναι συνέταιρος στο Δικηγορικό Γραφείο Πανίκος Α. Λεωνίδου και ΣΙΑ με ποσοστό συμμετοχής 20%. Εχει έξι ασφαλιστικά συμβόλαια και άλλα εισοδήματα 4.600 μηνιαίως. Τα χρέη του αφορούν σε επτά δάνεια.

Λουκαϊδης Γιώργος

Δήλωσε μερίδιο 1/2 σε οικόπεδο και οικία στον Δήμο Αγλαντζιάς, χωράφι στον Δήμο Τσερίου και κατοικία στο Παραλίμνι από δανεισμούς και όχημα αξίας 10.000 συνιδιοκτησίας με τη σύζυγο. Εχει 594 μετοχές στην Επενδυτική Εταιρεία Δήμητρα Λτδ ΚΑΙ κατάθεση στην Ελληνική Τράπεζα 4.748 καθώς και δύο ασφαλιστικά συμβόλαια.

Μαυρίδης Μάριος

Ο κ. Μαυρίδης δήλωσε δύο χωράφια στις ελεύθερες περιοχές (αγορά με μετρητά το 1996) και ένα στα κατεχόμενα (κληρονομιά) καθώς και ένα όχημα αξίας 10.000 ευρώ. Δήλωσε ακόμη μετοχές και μερίσματα σε οκτώ εταιρείες και ασφάλεια ζωής. Επίσης, μισθό βουλευτή 81.751 τον χρόνο και από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 66,650 το χρόνο. Είναι εγγυητής σε χρέος 30,000 με άλλα τέσσερα άτομα και έχει καταθέσεις στην Ελληνική Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου.

Μαύρου Ελένη

Η κ. Μαύρου δήλωσε χωράφι στην Κερύνεια δωρεά από τον πατέρα της, καθως και ένα αυτοκίνητο με αξία αγοράς το 2002 τις 8,000 λίρες. Έχει μετοχές στην Radiostage Co Ltd και στην Demetra Investment Co Ltd, καταθέσεις 2,655 στην Τράπεζα Κύπρου, 39,936 στην Ελληνική, 69,618 στην ING.

Μουσιούττας Μαρίνος

Δήλωσε αυτοκίνητο με αξία αγοράς 23,500 ευρώ, οκτώ ασφαλιστικά συμβόλαια, αποδοχές για το 2018 ως βουλευτής 81.751,77 ευρώ με αποκοπές 19.086,63 και φόρο εισοδήματος 11.817,80 ευρώ, χρέη από δάνεια στον ΟΧΣ και στην Ελληνική Τράπεζα περίπου 325,000 ευρώ, καταστήματα, ένα χωράφι και ένα οικόπεδο στη Λευκωσία καθώς και μετοχές.

Μυλωνάς Παύλος

Ο κ. Μυλωνάς δήλωσε αγροτικό τεμάχιο που πήρε ως κληρονομιά το 2012 και ένα αυτοκίνητο με σημερινή αξία 16,000 ευρώ. Εχει τρεχούμενο λογαριασμό 2.120 στην Τράπεζα Κύπρου και καταναλωτικό δάνειο 7,800 ασφάλεια ζωής στην Universal Life.

Μυριάνθους Ηλίας

Δήλωσε κατοικία στην κοινότητα Πάνω Ακορδαλιά και χωράφι στην Κοινότητα Γουδί που αποκτήθηκαν από δωρεά, ένα αυτοκίνητο με αγοραία αξία 22,000 και μια βάρκα με αγοραία αξία 4,000 ευρώ, συμμετέχει στην Elias Myrianthous Accountants Ltd με 100% μετοχικό κεφάλαιο (Ελεγκτική Εταιρεία) και στην Σπύρος Μυριάνθους και Υιοί με 20% μετοχικό κεφάλαιο (ελαιοτριβείο). Εχει μετοχές στο ΧΑΚ αξίας 1,500 ευρώ από τις πιο πάνω εταιρείες. Λαμβάνει μισθό από τις εταιρείες του ως υπάλληλος και τον μισθό του ως βουλευτής και έχει δάνειο με τη σύζυγό του για την εταιρεία του με υπόλοιπο 200,000 ευρώ.

Νουρής Νίκος

Ο Νίκος Νουρής δηλώνει αυτοκίνητο ΒΜW 530e, χωρίς να αναφέρει την αξία του. Δηλώνει, επίσης, συμμετοχή σε επιχειρήσεις, συγκεκριμένα στο Φαρμακείο Νίκος Νουρής Λτδ μέτοχος 9900/10000 και Filypolla Estates Ltd μέτοχος 10000/10000. Διαθέτει μετοχές, η αξία των οποίων κυμαίνεται γύρω στα €2.000, καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ύψους €27.106, στην Τράπεζα Πειραιώς €3.050 και στην Ancoria Bank €29.234, και ασφαλιστικά συμβόλαια στην Universal Life αξίας €25.629, €51.258, €32.400 και €19.000. Δηλώνει το εισόδημα του βουλευτή και χρέη στην Τράπεζα Κύπρου €8.314, Visa €208, Mastercard €319,49 και στην Ancoria Bank €19.634.

Ορφανίδης Χρίστος

Ο Χρίστος Ορφανίδης δηλώνει οικόπεδο στη Λάρνακα τρέχουσας αξίας €50.000, αυτοκίνητο Lexus αξίας €43.000 και συμμετοχή ως μέτοχος στην εταιρεία Χρ. Ορφανίδης Εταιρ. Ασφ. Πρ. & Συμβ. Λτδ. Διαθέτει μετοχές στην Leptos Calypso Hotels, Regalla Holdings & Investments και Louis PLC, καθώς και καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου €94,46. Δηλώνει το εισόδημα του βουλευτή καθώς και €600 από την εταιρεία Χρ. Ορφανίδης. Έχει χρέη στην Τράπεζα Κύπρου €11.271 και €41.064, Visa €1.841, Alpha Bank τρεχούμενος €3.370 και Ελληνική Τράπεζα €11.390 και Visa €719.

Παπαγιάννης Λίνος

Ο Λίνος Παπαγιάννη δηλώνει ακίνητη ιδιοκτησία στο Παραλίμνι, δωρεά από τη μητέρα του, σε μερίδιο 1/8 που αντιστοιχεί σε €72.500, καθώς και αυτοκίνητο Mercedes SUV M-Class αξίας €20.000. Έχει καταθέσεις στην Alpha Bank ύψους €5.304 και μισό μερίδιο από ποσό €32.788 που αφορά δώρα γάμου. Δηλώνει ως μόνο εισόδημα αυτό του βουλευτή και χρέη στην Alpha Bank €17.075 για το αυτοκίνητο και Visa €228. Επίσης, πώλησε δύο οχήματα αξίας €1.000 και €10.000.

Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος

Ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης δηλώνει ως ακίνητη ιδιοκτησία μία κατοικία τρέχουσας αξίας €33.400 και 15 χωράφια συνολικής τρέχουσας αξίας €514.800 που αποτελούν αγορά και δωρεά από γονείς, καθώς και αυτοκίνητο αξίας €18.000. Δηλώνει, επίσης, μετοχές αξίας γύρω στα €1.100, καταθέσεις στην Ελληνική Τράπεζα ύψους €77.000 και χρέη €29.000. Δηλώνει εισόδημα €78.904 και σύνταξη €27.624.

Προκοπίου Γεώργιος

Ο Γεώργιος Προκοπίου δηλώνει ως ακίνητη ιδιοκτησία μία οικία αξίας €81.000 που αποτελεί αγορά και τέσσερα χωράφια που αποτελούν δωρεά από μητέρα. Επίσης, κατέχει αυτοκίνητο BMW 520d αξίας €29.000 και καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης €63.526, στην Τράπεζα Κύπρου €25.687 και στην Ελληνική Τράπεζα €119.

Σάββα Ευανθία

Δήλωσε μεταξύ άλλων οικία, οικόπεδο και χωράφι δωρεά από τη μητέρα της καθώς και όχημα που απέκτησε το 2018 20,000 ευρώ. Επίσης, έχει καταθέσεις στην Ελληνική Τράπεζα 11.500 ευρώ και χρέος στην ίδια τράπεζα 6.500 ευρώ.

Σταύρου Ελένη

Η κ. Σταύρου δήλωσε οικόπεδο στη Λευκωσία και 1/2 διαμέρισμα στην Καβάλλα και ατα δύο από κληρονομιά. Επίσης, δύο αυτοκίνητα συνολικής αξίας 50,000 ευρώ (το ένα αποκτήθηκε από δωρεά συγγενικού προσώπου) και καταθέσεις ύψους 4,000 ευρώ. Ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαδικασία δανείου ύψους 230,000 για αγορά κατοικίας.

Στεφάνου Στέφανος

Δήλωσε οικόπεδο με οικία (μισό μερίδιο) από δάνειο που αγοράστηκε το 1993 από ιδιώτη, 263 μετοχές στην Επενδυτική Δήμητρα Λτδ και καταθέσεις ύψους 20,000 στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Εχει χρέη 43,000 για στεγαστικό δάνειο με σύζυγο, 21,600 για φοιτητικό (από κοινού με σύζυγο και θυγατέρα), και 15,900 επίσης φοιτητικό και από κοινού με σύζυγο και θυγατέρα.

Τζιοβάνης Χριστάκης

Ο κ. Τζιοβάνης δήλωσε χωράφια στο Παραλίμνι και κατοικία και χωράφι στην Αχερίτου είτε προϊόντα αγοράς είτε δωρεάς. Είναι διευθυντής σε 47 επιχειρήσεις (κυρίως για επενδύσεις και ανάπτυξη ακινήτων) κάποιες εκ των οποίων είναι αδρανείς, καθώς και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους και καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου, την Ελληνική και την USB και έχει μεταξύ άλλων δύο ασφαλιστικά συμβόλαια και χρέη από τρία δάνεια αλλά και άλλα περιουσιακά στοιχεία από κατοχή κυνηγετικών όπλων τρέχουσας αξίας 50,000 ευρώ.

Τορναρίτης Νίκος

Δήλωσε μεταξύ άλλων χωράφι στην Μουταγιάκα από δωρεά, τρέχουσας τιμής 2013 στα 836,200 ευρώ, αγροτεμάχια στην Ελλάδα, χωράφια στην Πάφο και στα Λατσιά καθως και διαμέρισμα στη Ρουμανία. Εχει όχημα με κόστος αγοράς τα 55,000 ευρώ, μετοχές στην Cycladic Estates Company Chrystolakhourna Estates Co Ltd, και καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου (184 ευρώ) και στην Alpha Bank 9,167 ευρώ. Επίσης, μια ιατροφαρμακευτική ασφάλεια. Ο μισθός του ως βουλευτή είναι 81,752 και δεν έχει άλλα εισοδήματα. Τα χρέη του είναι όλα στην Τράπεζα Κύπρου λίγο πάνω από 100,000.

Φακοντής Αντρέας

Ο Αντρέας Φακοντής δηλώνει ένα οικόπεδο τρέχουσας αξίας €104.600 και ένα χωράφι τρέχουσας αξίας €35.100 και αυτοκίνητο AUDI A6 αξίας €10.000. Δηλώνει, επίσης, καταθέσεις στην Ελληνική Τράπεζα €2.036 και €6.705 και στην Alpha Bank €8.367, €3.385 και κοινό λογαριασμό με τη σύζυγο του €16.000. Ως άλλα εισοδήματα αναφέρει ταμείο προνοίας μελών ΠΕΟ €99.797, ταμείο προνοίας ΑΚΕΛ (ακατάληπτο ποσό στο PDF) και ταμείο ευημερίας ΠΕΟ €18.888. Δηλώνει το εισόδημα του βουλευτή και χρέη στην Alpha Bank €58.534 και €4.048 και στην Ελληνική Τράπεζα στον τρεχούμενο €1.800.

Χαραλαμπίδου Ειρήνη

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δηλώνει κατοικία τρέχουσας αξίας €99.098 και διαμέρισμα τρέχουσας αξίας €10.251, αυτοκίνητο Peugeot αξίας €33.000, και καταθέσεις στην Eurobank €35.127, από τα οποία τα €27.000 αποτελούν δικαστική αποζημίωση, και στην Τράπεζα Κύπρου €7.000.

Χατζηγιάννης Κυριάκος

Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης δηλώνει οικία σε αγροτεμάχιο και κληρονομική περιουσία στα κατεχόμενα. Επίσης, έχει αυτοκίνητο Toyota Auris αξίας €5.000, Nissan Note €5.000 και Mitsubishi €800. Επίσης, δηλώνει καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου €1.000 και στην Deutsche Bank €40.000. Ως εισόδημα δηλώνει αυτό του βουλευτή.

ΚΥΠΕ/ΚΔ