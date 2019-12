Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Στις 7 Ιανουαρίου η επίσκεψη Πομπέο στην Κύπρο

Την περιοδεία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, σε Ουκρανία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και Κύπρο, από τις 3-7 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα, όπως αναμενόταν, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Κύπρος θα είναι ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας κι όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «στις 7 Ιανουαρίου, ο Υπουργός θα μεταβεί στη Λευκωσία όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Υπουργό Εξωτερικών Χριστοδουλίδη για να επιβεβαιώσει την ισχυρή σχέση ΗΠΑ – Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σημειώνεται επίσης ότι ο κ. Πομπέο θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα επαναβεβαιώσει στους ηγέτες και των δύο κοινοτήτων τη συνεχιζόμενη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυπριακής ηγεσίας προσπάθειες υπό τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση της Κύπρου ως μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σε συμφωνία με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρεται.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας Πομπέο θα είναι το Κίεβο της Ουκρανίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας της χώρας και θα επαναβεβαιώσει την ηγεσία της χώρας για την αμερικανική υποστήριξη στην ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Θα συζητήσει επίσης με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και της επιχειρηματικής κοινότητας θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το επενδυτικό κλίμα και τη μεταρρυθμιστική ατζέντα τη κυβέρνησης.

Στο Μινσκ θα συζητήσει με τον Πρόεδρο Λουκατσένκα και τον ΥΠΕΞ Μακέι τη δέσμευση των ΗΠΑ σε μία ανεξάρτητη, σταθερή και ευημερούσα Λευκορωσία και θα επιβεβαιώσει την επιθυμία για εξομάλυνση των σχέσεων και προώθηση των διμερών σχέσεων.

Παρόμοιους στόχους θα προωθήσει στο Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν. Επιπρόσθετα στην Τασκένδη θα λάβει μέρος σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν) για να συζητήσει τα κοινά συμφέροντα για την ειρήνη και σταθερότητα στην Κεντρική Ασία.

Εξάλλου, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Μάικ Πομπέο εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τις επισκέψεις του, αναφέροντας πως τα ταξίδια του στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία, το Ουζμπεκιστάν και την Κύπρο έχουν στόχο να συναντηθεί με ομόλογους του και να τους μεταφέρει τις προτεραιότητες των ΗΠΑ σε όλη την Ευρώπη και την Κεντροδυτική Ασία.

