Σταυρινάκης: Ο Χριστοδούλου δεν με υπερασπίστηκε έναντι του Βγενόπουλου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Με την αντεξέταση του πρώην Υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Σπύρου Σταυρινάκη από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων συνεχίστηκε σήμερα η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης για την κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Καταθέτοντας ως μάρτυρας κατηγορίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, ο κ. Σταυρινάκης ανέφερε ότι, κατά την επίδικη περίοδο, ήταν Διευθυντής του Τμήματος Εποπτείας Διεθνών Τραπεζών της Κεντρικής Τράπεζας και είχε αναλάβει την εξέταση της αίτησης της Marfin Financial Group Holdings S.A., (εταιρεία η οποία ανήκε στον όμιλο εταιρειών του Ανδρέα Βγενόπουλου) για απόκτηση 9,98% του μετοχικού Κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας με πρόθεση απόκτησης πέραν του 10% (μέχρι και του 20%) μέχρι την 31/12/2006.

Κατά τη σημερινή αντεξέταση του, ο κ. Σταυρινάκης αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον κ. Χριστοδούλου και τον Ανδρέα Βγενόπουλο, στο γραφείο του πρώτου, κατά την οποία ο κ. Βγενόπουλος, όπως υποστήριξε, του είχε εκφράσει παράπονο για την καθυστέρηση που παρατηρείτο στην εξέταση της αίτησης της Marfin, λέγοντας του με έντονο ύφος, όπως είπε, «Έλεος,`Ελεος, Έλεος κύριε Σταυρινάκη».

Ο μάρτυρας ανέφερε σήμερα ότι ο κ. Χριστοδούλου είχε παραμείνει σιωπηλός και δεν τον υπερασπίστηκε όταν εξήγησε στον κ. Βγενόπουλο τους λόγους της καθυστέρησης στην εξέταση της εν λόγω αίτησης.

Στην κατάθεση του, ο κ. Σταυρινάκης είχε αναφέρει ότι εξήγησε στον κ. Βγενόπουλο ότι η αίτηση καθυστερούσε όχι λόγω υπαιτιότητας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αλλά λόγω καθυστέρησης στην ανταπόκριση των εποπτικών αρχών της Ελλάδος και άλλων χωρών στα αιτήματα της Τράπεζας ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες.

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, βασικός στόχος της όλης διερεύνησης ήταν η εξακρίβωση της ικανότητας και καταλληλότητας των Διευθυντών και των ιδιοκτητών της Marfin Financial Group Holdings S.A., σημειώνοντας ότι η εξέταση της πιο πάνω αίτησης αποδείχθηκε χρονοβόρα λόγω της μη έγκαιρης ανταπόκρισης των διαφόρων εποπτικών αρχών.

Παρά τις εξηγήσεις που δόθηκαν, είπε ο μάρτυρας, ο κ. Βγενόπουλος συνέχισε να μην είναι ικανοποιημένος με τον ίδιο να αισθάνεται ότι αδίκως βρισκόταν κάτω από πίεση. Σύμφωνα με τον κ. Σταυρινάκη, ο κ. Χριστοδούλου δεν πήρε οποιαδήποτε θέση στην πιο πάνω συνομιλία του με τον κ. Βγενόπουλο.

«Ο κ. Χριστοδούλου έμεινε σιωπηλός. Δεν με υπερασπίστηκε και να πει ότι έχει δίκαιο ο κ. Σταυρινάκης» ως προς τους λόγους της καθυστέρησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας και διερωτήθηκε «γιατί δεν υπερασπίστηκε τον υπάλληλο του;»

«Τουλάχιστον έπρεπε να πει ότι συμφωνεί μαζί μου. Δεν είπε ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί», ανέφερε.

Τελικά, σύμφωνα με τον μάρτυρα, η εξέταση της αίτησης ολοκληρώθηκε περί το τέλος Μαΐου του 2006 οπότε υπέβαλε γραπτή έκθεση στον κ. Χριστοδούλου συστήνοντας την απόκτηση του 9,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας καθώς και την αύξηση συμμετοχής πέραν του 10% νοουμένου ότι δεν είχε προκύψει οτιδήποτε το αρνητικό ή μεμπτό για τους αιτητές από τις πληροφορίες που είχε πάρει η Κεντρική Τράπεζα από τις ξένες εποπτικές αρχές.

Ο κ. Σταυρινάκης στην έκθεση του είχε αναφέρει ωστόσο ότι υπήρχαν δύο εκκρεμότητες. Η μια ήταν η απάντηση της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και η άλλη ήταν η συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου από την Dubai Financial.

O μάρτυρας αναφέρει στην κατάθεση του ότι η θετική εισήγηση έγινε «νοουμένου ότι η συμπλήρωση και η υποβολή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου του σχετικού ερωτηματολογίου από την Dubai Financial και οι πληροφορίες/συστάσεις από την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν θα περιέχουν οτιδήποτε αρνητικό για τον μεγαλομέτοχο της αιτήτριας εταιρείας» δηλαδή η Dubai Financial. Η θετική σύσταση έγινε υπό την αίρεση των δυο πιο πάνω προϋποθέσεων».

Στην κατάθεση του, ο κ. Σταυρινάκης αναφέρει ότι «ο Διοικητής είχε υπόψη του τις δύο εκκρεμότητες και εναπόκειτο στον ίδιο να κρίνει τη σημασία των δύο εκκρεμοτήτων προτού προχωρήσει με την τελική έγκριση του. Στην προκειμένη περίπτωση, η δική μου άποψη είναι ότι ο κ. Χριστοδούλου θα έπρεπε να αναμένει τις απαντήσεις που εκκρεμούσαν».

Επίσης, στην έκθεση του, ο κ. Σταυρινάκης σημειώνει ότι θα έπρεπε να δοθεί ένα σαφές και δυνατό μήνυμα ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου «προτίθεται να παρακολουθεί και να αξιολογεί, πάνω σε συνεχή βάση, την οποιαδήποτε επίδραση του ομίλου ‘Marfin’ επί της λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου της Λαικής Τράπεζας».

Αναφέρει, επίσης, ότι η εξέταση της αίτησης όντως αποκάλυψε και κάποια αρνητικά σημεία πλην όμως τα θετικά υπερτερούσαν των αρνητικών.

Ο κ. Σταυρινάκης απάντησε αρνητικά σε ερώτηση των ανακριτών κατά πόσον δέχθηκε πιέσεις από τον κ. Χριστοδούλου ή οποιοδήποτε άλλο ανώτερο στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας έτσι ώστε να δώσει θετική απάντηση στο αίτημα της Marfin Financial Group, ενώ για το θέμα της επίσπευσης εξέτασης του αιτήματος είπε ότι «επεκράτησε η άποψη από πλευράς του κ. Χριστοδούλου ότι το Τμήμα μου έπρεπε να επισπεύσει την όλη διαδικασία».

Παράλληλα, όπως αναφέρει στην κατάθεση του, είχε επισημάνει στον κ. Χριστοδούλου ότι υπήρχε ασάφεια ως προς τα μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια της Marfin Financial Group Holdings S.A. μετά την απόκτηση του ελέγχου της Λαϊκής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, πριν την υποβολή της εν λόγω αίτησης είχε προηγηθεί η απόκτηση του 8,18% του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας από το TOSCA Fund και το 3% του μετοχικού κεφαλαίου από την Laiki Bank Nominees.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο ολοκληρώθηκε η κατάθεση του κ. Σταυρινάκη. Η υπόθεση θα συνεχιστεί με την παρουσίαση νέων μαρτύρων κατηγορίας από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Έπειτα από τη διακοπή της ποινικής δίωξης εναντίον του Ανδρέα Κιζουρίδη, κατηγορούμενοι στην υπόθεση, εκτός από τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλο Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group – MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.