Στα ύψη οι τιμές στα τουριστικά θέρετρα – Δύο ευρώ για μισό λίτρο νερό

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ξεκίνησε κι επίσημα η καλοκαιρινή σεζόν, τουλάχιστον για τους ντόπιους αφού οι ξένοι τουρίστες αναμένονται προς το τέλος του μήνα, ξεκίνησε όμως και η γκρίνια για τη χαμηλή ποιότητα, την κακή φιλοξενία και την ακρίβια τιμών στα παραθαλάσσια. Με βάση τα παράπονα τα οποία αντλήσαμε από τα κοινωνικά δίκτυα οι πολίτες φαίνεται πως αντί να αντιδράσουν την ώρα που πρέπει δείχνοντας εμπράκτως τη δυσφορία τους, επιμένουν εκ των υστέρων να μοιράζονται την ιστορία τους αντλώντας ποικίλα σχόλια.

Στη μία περίπτωση θαμώνας σε τουριστική πλαζ στο Lady’s Mile στη Λεμεσό καταγγέλλει πως για να του δώσουν κρεβατάκι και ομπρέλα θα έπρεπε υποχρεωτικά να πάρει «fruit platter». Πλήρωσαν αλλά αντί για πιατέλα με φρούτα τους πήγαν ένα πλαστικό ποτήρι με φρούτα! «Όταν σταματήσετε να πηγαίνετε να δείτε πως πέφτουν οι τιμές», «όσπου έσιει πελλούς που πληρώνουν την κλεψιά οι κλέφτες θα συνεχίζουν να κλέβουν», ήταν μερικά από τα μηνύματα που έλαβε η ανάρτηση.

Σε άλλη περίπτωση η καταγγελία αφορά ψαροταβέρνα στον Πρωταρά. «Μας έδιωξαν από το τραπέζι πριν μας φέρουν καν το φαγητό μετά από μιάμιση ώρα που περιμέναμε τους μεζέδες που παραγγείλαμε. Μας απολογήθηκαν ότι δήθεν ξέχασαν να βάλουν την παραγγελία για τους μεζέδες και είχαν άλλη κράτηση στο τραπέζι μας. Εμείς τους είπαμε να βάλουν τα φαγητά (που δεν ήρθαν ποτέ) για take away τουλάχιστον. Μας χρέωσαν 25 ευρώ το άτομο και αυτοί είναι οι μεζέδες… Απαράδεκτο». Το ποστ συνοδεύει και μία φωτογραφία με κάτι κουτάκια πλαστικά όπου τους έβαλαν το ψάρι το οποίο ακριβοπλήρωσαν! Τα σχόλια: «Καλά να πάθετε. Όταν σας έδιωξαν σαν αρνιά αντί να φύγετε πήρατε take away. Στις περισσότερες ψαροταβέρνες οι μεζέδες είναι 20 ευρώ το άτομο, αυτοί χρεώνουν 25. Με μαργαριτάρια τα σερβίρουν τα ψαρούθκια; Θέλατε Πρωταρά στο 3ήμερο και μετά από καραντίνα 2,5 μηνών; Τι περιμένατε; Κάθε χρονιά τέτοιες μέρες δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν θα σας έγδερναν φέτος μετά από όσα έγιναν»;

Σε άλλο σχόλιο παρατίθεται μια φωτογραφία με μία απόδειξη στην οποία ένα φραπέ κάνει 4,5 ευρώ και ένα μπουκαλάκι νερό του μισού λίτρου 2 ευρώ! Παρατίθεται και μία παλιά δήλωση του πρώην δημάρχου Αγίας Νάπας και νυν υπουργού Μεταφορών Γιάννη Καρούσου όπου φέρεται να δηλώνει πως «στόχος η Αγία Νάπα να μετατραπεί σε Μόντε Κάρλο της Ανατολικής Μεσογείου». Θα εννοούσε τις τιμές σχολιάζει η ανάρτηση με τα χας τακ #αισχροκέρδεια, #οΠοιοτικοςΤουρισταςΣαςΕμαρανεν. Σχόλια: «Γι’ αυτό παίρνω το ψυγειούδι μου! Ντροπή είναι η κλεψιά»! «Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παρεμβαίνει ο ΚΟΤ»; Καλά ΚΟΤ δεν υπάρχει πια, αλλά εύλογο το ερώτημα, ας παρέμβει το Υφυπουργείο Τουρισμού.