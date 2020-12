Σεισμός 5,2 της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμμφωνα με το ΕΜSC, πρόκειται για σεισμό 61χλμ από την Αλάνια της Τουρκίας και εστιακού βάθους 106χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κύπρο, στο Ισραήλ, στο Λίβανο και στη Συρία, ενώ ελλαδικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι έγινε ασιθητός και στην Ρόδο.

Felt #earthquake (#deprem) M5.2 strikes 61 km S of #Alanya (#Turkey) 7 min ago. Please report to: https://t.co/bV5nab98nn pic.twitter.com/yUmQMaklTi

