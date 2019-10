Σεισμική δόνηση 3.2 Ρίχτερ έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές ειδικότερα στην Επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με το EMSC η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρα.

Χρήστες του διαδικτύου ανέφεραν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός ιδιαίτερα σε ψηλά κτήρια και ξενοδοχεία στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Felt #earthquake (#σεισμός) M3.2 strikes 20 km E of #Larnaca (#Cyprus) 19 min ago. Please report to: https://t.co/htQ7g1zIYX pic.twitter.com/i9XgHlmqQh

— EMSC (@LastQuake) October 8, 2019