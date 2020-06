Σε λειτουργία η εφαρμογή για ενημέρωση της ποιότητα του αέρα στη Λευκωσία

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το CARDET ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής Balkan-Med Air, η οποία προσφέρει πρόσβαση «σε ζωντανές μετρήσεις της ποιότητας αέρα» από πέντε βαλκανικές πόλεις, εκ των οποίων και η Λευκωσία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η εφαρμογή αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στο υφιστάμενο σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας αέρα και έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την προώθηση συλλογικών προσεγγίσεων που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα προς όφελος της υγείας και ευημερίας των πολιτών.

Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και ενημέρωση για μέτρα προστασίας. Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε «ζωντανό χρόνο» δεδομένα και μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα από 5 σταθμούς μετρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στο Στρόβολο, τα Λατσιά, τη Λακατάμεια, την Έγκωμη και στο κτήριο της Βουλής, στη Λευκωσία. Οι μετρητές καταγράφουν καθημερινά τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων (PM2.5 και PM10), διοξειδίου του αζώτου (NO2), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), τη θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση και υγρασία της περιοχής.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή, παρέχει έξυπνες συμβουλές ανάλογα με το επίπεδο της ποιότητας του αέρα, τόσο για την προστασία της υγεία των χρηστών όσο και για το πώς μπορούν να συνδράμουν στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στην προσπάθεια δημιουργίας του δικτύου παρακολούθησης και διαχείρισης της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο συνέβαλαν ο Δήμος Στροβόλου, Λατσιών, Λακατάμειας, Έγκωμης και ο Πρόεδρος της Βουλής, με τη συγκατάθεση των οποίων πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση των φορητών αισθητήρων που συλλέγουν τα δεδομένα και συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Fostering resource efficiency and climate change resilience through community based Air Quality Internet of Things – AIRTHINGS» του προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg V-B Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Google Play, App Store και online. Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο AIRTHINGS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα, πατώντας εδώ.