«Ρίξτε το τείχος της ντροπής – Ενώστε τον τόπο»: Ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ενόψει Πενταμερούς από χιλιάδες Ε/κ και Τ/κ (φωτος – βίντεο)

Πλακάτ, συνθήματα, τραγούδια και ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ενόψει της άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό στην Γενεύη. Χιλιάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι σε μια ταυτόχρονη πορεία υπέρ της επανένωσης του τόπου μας, φώναξαν υπέρ της λύσης του Κυπριακού στην βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στους δρόμους της ελεύθερης και κατεχόμενης Λευκωσίας. Παιδιά, έφηβοι, νέοι, ηλικιωμένοι ένωσαν τις φωνές τους σε μια απέλπιδα προσπάθεια όπως ανέφεραν στο politis.com.cy να υπάρξει λύση του Κυπριακού και να μην οδηγηθεί η Κύπρος σε διχοτόμηση.





Περιορισμένες ελπίδες…

Με περιορισμένες ελπίδες κατήλθαν στην μαζική πορεία οι Ελληνοκύπριοι, αφού όπως δήλωσαν η στάση που κρατούν Τουρκία και Ερσίν Τατάρ, οι οποίοι προβάλουν τα δύο κράτη ως λύση δεν τους αφήνουν να νιώσουν αίσθημα αισιοδοξίας. Από την άλλη αρκετοί θεωρούν πως μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, χάθηκε πολύ έδαφος κυρίως από την ελληνοκυπριακή πλευρά με τους χειρισμούς του Προέδρου Αναστασιάδη να τους αφήνουν δυσαρεστημένους.



Το κοινό σύνθημα των διαδηλωτών ήταν «Η Ειρήνη στην Κύπρο δεν θα εμποδιστεί / Kibris’ ta baris engellenemez» και βασικό αίτημα τους επανένωση του νησιού και την καθιέρωση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ενώ της πορεία υποστήριξαν 113 ομάδες πολιτών αλλά και ,κινήματα, κόμματα, οργανώσεις. Συγκινητική η στιγμή που η δικοινοτική χορωδία τραγούδησε το τραγούδι της Νεσιέ Γιασίν σε μουσική Μάριου Τόκα «Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δύο…» Να σημειωθεί ότι την πορεία κάλυψαν γερμανικά, γαλλικά και άλλα διεθνή ΜΜΕ.

Δείτε φωτογραφίες από την πορεία σε ελεύθερη και κατεχόμενη Λευκωσία:

Στην εκδήλωση στην κατεχόμενη Λευκωσία παρευρέθηκε και ο τέως Τ/κ Ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί Κοινή Δήλωση Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων και ομάδων

«Ενώνουμε δυνάμεις για μια ομοσπονδιακή λύση»

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη άτυπη συνάντηση 5 + ΟΗΕ για την Κύπρο, τα πολιτικά κόμματα και οι ομάδες μας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την επανένωση της χώρας μας. Από αυτή την άποψη, υψώνουμε τις φωνές μας για τα επείγοντα πολιτικά βήματα που πρέπει να λάβουν οι ηγέτες ενόψει της άτυπης συνάντησης 5 +UN στη Γενεύη. Ταυτόχρονα προσβλέπουμε να εργαστούμε πιο σκληρά μέσα στην κοινωνία, προκειμένου να εμπνεύσουμε περισσότερους Κύπριους να αγκαλιάσουν το όραμα μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ενόψει της συνάντησης στη Γενεύη, οι δύο ηγέτες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να συμμετάσχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, με όραμα και δέσμευση για την υπέρτατη αιτία που είναι η επανένωση της χώρας μας. Επιπροσθέτως, οι πλευρές πρέπει να συμμετάσχουν σε έναν ειλικρινή διάλογο με στόχο την πρόωρη επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων για την ολοκληρωμένη διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος στη συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές και να προσανατολιστούν με την έννοια του επείγοντος χαρακτήρα.

Ο στόχος αυτός είναι ευέλικτος υπό τον όρο ότι η διαδικασία βασίζεται στις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν από τις δύο πλευρές, την Κοινή Διακήρυξη των δύο ηγετών (11 Φεβρουαρίου 2014) και το Πλαίσιο Γκουτέρες (30 Ιουνίου 2017), καθώς περιγράφει τη δήλωση του ΟΗΕ μετά την άτυπη συνάντηση στο Βερολίνο στις 25 Νοεμβρίου 2019. Η επανεξέταση των ήδη συμφωνηθέντων ζητημάτων θα περιπλέξει μόνο και θα καθυστερήσει τον διάλογο.

Ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη στρατηγικής πολιτικής συμφωνίας για μια διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδιακή λύση με πολιτική ισότητα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με όλες τις σχετικές αποφάσεις και παραμέτρους του ΟΗΕ.

Συμμεριζόμαστε την αξιολόγηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ότι το status quo δεν είναι στατικό και ότι η διαιώνισή του οδηγεί σε κλιμάκωση των εννοιολογικών συνεπειών, επιζήμια για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας στην Κύπρο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ολοκληρωμένη διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος θα ωφελήσει την ευρύτερη περιοχή σε όρους σταθερότητας και ασφάλειας.

Με την ευκαιρία επαναλαμβάνουμε την έκκληση μας προς τους ιθύνοντες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να ομαλοποιήσουν την κίνηση στις διελεύσεις με τα σχετικά υγειονομικά μέτρα. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι δύο πλευρές θα πρέπει να εργαστούν ακόμη περισσότερο για την καταπολέμηση όλων των κοινών προκλήσεων που σχετίζονται με την πανδημία από πλευράς συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Τα κόμματα και οι ομάδες μας παραμένουν δεσμευμένοι να υποστηρίξουν όλες τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην προετοιμασία και στις δύο κοινότητες για την ομοσπονδιακή λύση. Προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε τους ανθρώπους μας και την κοινωνία των πολιτών να στηρίξουν και να παρακολουθήσουν τις Κοινές κινητοποιήσεις με στόχο να τονίσουν την ανάγκη επανένωσης του νησιού που πραγματοποιείται σήμερα στο κέντρο της Λευκωσίας.

Υποστήριξη πολιτικών κομμάτων / ομάδων:

ΑΚΕΛ – Προοδευτική Ομάδα Εργαζομένων CTP – Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα TDP – Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα BKP – Ενωμένο Κυπριακό Κόμμα YKP – Νέο Κυπριακό Κόμμα Εργατική Δημοκρατία – Δημοκρατική των εργαζομένων Αριστερή Κίνηση – Αριστερή Κίνημα Αριστέρι Πτέρυγα – Αριστερή Πτέρυγα ΟΠΕΚ – Σύλλογος Κοινωνικής Μεταρρύθμισης

