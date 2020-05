PwC: Οι επιπτώσεις του COVID-19 και η επόμενη μέρα στο επίκεντρο διαδικτυακής συζήτησης

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Οι προκλήσεις που επέφερε η πανδημία του COVID-19 στις κυπριακές επιχειρήσεις αλλά και στην ευρύτερη οικονομία, καθώς και συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την Πολιτεία και την επιχειρηματική κοινότητα για την επίτευξη της ανάκαμψης, τέθηκαν στο επίκεντρο της ζωντανής διαδικτυακής συζήτησης, με τίτλο “COVID-19 Impact and the day after: Restart & Beyond” που διοργάνωσε η PwC Κύπρου την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 και παρακολούθησαν σχεδόν 200 συμμετέχοντες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ηγετικά στελέχη της PwC ανέλυσαν τον οικονομικό αντίκτυπο του COVID-19 σε σχεδόν 20 τομείς της κυπριακής οικονομίας, τους τρόπους αντιμετώπισης, αλλά και την έρευνα που απευθύνεται σε CFOs για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις και στην ευρύτερη οικονομία.

Οι επιπτώσεις και οι προκλήσεις που δημιουργεί ο κορωνοϊός καταγράφηκαν στην πρόσφατη έκθεση του οργανισμού με τίτλο “COVID-19: Impact of the pandemic on the Cyprus Economy”, η οποία μάλιστα περιλαμβάνει ανάλυση στη βάση διαφορετικών σεναρίων. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε και η μελέτη “Restart Cyprus”, όπου αναλύονται σε βάθος οι εισηγήσεις της PwC σχετικά με τα διάφορα μέτρα που η Πολιτεία και οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να προωθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα για να πετύχουν τον στόχο της ανάκαμψης. Οι εισηγήσεις αυτές επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς τομείς δράσης: την οικονομία και χρηματοδότηση, την κοινωνία και την υγεία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις, παρουσιάστηκαν και οι απόψεις των Οικονομικών Διευθυντών στην Κύπρο, όπως αυτές καταγράφηκαν στους δύο κύκλους έρευνας που διεξήγαγε η PwC τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα, το 83% αναμένει φέτος μείωση των εσόδων και/ή των κερδών της εταιρείας τους. Οι CFOs είναι ωστόσο αισιόδοξοι για την ικανότητα των οργανισμών τους να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των πελατών τους σε θέματα ασφάλειας, να παρέχουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, αλλά και να εντοπίσουν νέες πηγές εσόδων.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, κ. Ευγένιος Ευγενίου σημείωσε ότι από την έναρξη της κρίσης, η PwC βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της αλλά και σε ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα μέσα από τη σύσταση νέων υπηρεσιών, τη δημιουργία πλούσιου ενημερωτικού υλικού αλλά και τη διεξαγωγή ειδικών μελετών. «Στόχος μας είναι να παρέχουμε χρήσιμα εργαλεία που θα βοηθήσουν την Πολιτεία, τους διάφορους φορείς αλλά και τις κυπριακές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επόμενη μέρα», υπογράμμισε.

Η συζήτηση έχει μαγνητοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα της PwC www.pwc.com.cy/restart-and-beyond