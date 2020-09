PwC Κύπρου: Ηγετικός οργανισμός στον κλάδο επαγγελματικών υπηρεσιών

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2020 παρουσίασε η PwC Κύπρου, κατά το ετήσιο συνέδριό της, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Τα έσοδα του οργανισμού για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020 ανήλθαν στα €82,3 εκ. ενώ η συνεισφορά του στα έσοδα του κράτους στα €30,6 εκ.

Θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων της και αξιοποιώντας την ισχυρή τεχνολογική υποδομή του οργανισμού, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Το συνέδριο το οποίο επικεντρώθηκε στη στρατηγική του οργανισμού και στις τελευταίες εξελίξεις στους διάφορους τομείς δραστηριότητας του, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι της PwC. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, κ. Ευγένιος Ευγενίου, υποδέχτηκε τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη με τον οποίο συζήτησαν μαζί τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της οικονομίας αλλά και τη στρατηγική του Υπουργείου με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του CONID-19 και την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Στο συνέδριο της PwC συμμετείχαν επίσης ο κ. Warwick Hunt, EMEA Executive team Leader και Διευθύνων Συνέταιρος της PwC Ηνωμένου Βασιλείου και ο Sir John Sawers, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Newbridge Advisory και πρώην Επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (MI6) ο οποίος μίλησε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη μετά COVID-19 εποχή. Επιπλέον, ο κ. Blair Sheppard, Επικεφαλής Παγκόσμιας Στρατηγικής και Ηγεσίας του δικτύου της PwC εξ αφορμής της πρόσφατης έκδοσης του βιβλίου του «TEN YEARS TO MIDNIGHT: Four Urgent Global Crises and Their Strategic Solutions» ανέλυσε τις τέσσερις κρίσεις που ο κόσμος θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσει και τις στρατηγικές τους λύσεις.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Ευγενίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την θετική εικόνα της PwC Κύπρου τονίζοντας ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγάλης και συλλογικής προσπάθειας που γίνεται από όλους μας στον οργανισμό. «Η θετική μας πορεία σε μια δύσκολη χρονιά είναι η απόδειξη για τη διαχρονική ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε ως οργανισμός, στηρίζοντας τους πελάτες μας καθημερινά σε κάθε πρόκληση», τόνισε.

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη των επενδυτικών υπηρεσιών που προσφέρει η PwC, ενέταξε τον Απρίλιο στο δυναμικό της τον Όμηρο Πισσαρίδη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της PwC Investment Services (Cyprus) Limited και ανακοίνωσε τον διορισμό των Ανδρέα Ανδρονίκου και Μάρθας Λάμπρου στη θέση των Συνεταίρων από την 1η Ιανουαρίου 2021 στο τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών.

Η ετήσια ανασκόπηση της PwC για το 2020 η οποία περιλαμβάνει τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και τον απολογισμό των κύριων δράσεων του οργανισμού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.pwc.com.cy/annual-review.