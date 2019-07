«Πράσινο» από το ΣΑ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Κάλεσμα στις κοινότητες από ΗΠΑ, εγγυήσεις του ΣΑ προτείνει η Ρωσία

Τα Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, υιοθέτησε ομόφωνα το ψήφισμα 2483, με το οποίο ανανεώνεται για ακόμη έξι μήνες η θητεία της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Στο ψήφισμα, ανάμεσα σε άλλα, ο ΓΓ εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου προς την κατεύθυνση μιας διευθέτησης μετά την ολοκλήρωση της Διάσκεψης για την Κύπρο το 2017 και παροτρύνει τις πλευρές και όλους τους συμμετέχοντες να ανανεώσουν την πολιτική τους βούληση και δέσμευση για μια διευθέτηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργούς εμπλοκής με αίσθηση επείγοντος με την ανώτερη αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, Τζέιν Χολ Λουτ, για να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τους όρους αναφοράς, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις με γνώμονα τα αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε διευθέτηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Καλεί επίσης τους ηγέτες των δύο κυπριακών κοινοτήτων και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απέχουν από κάθε ενέργεια και ρητορική που θα μπορούσε να βλάψει τις πιθανότητες επιτυχίας, επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματά του για την Κύπρο, ιδίως το ψήφισμα 1251 (1999), υπενθυμίζει το ψήφισμά του 2453 (2019) και καλεί τους δύο ηγέτες να καταβάλουν ταχέως τις προσπάθειές τους για περαιτέρω έργο προς την επίτευξη σύγκλισης στα βασικά θέματα και να εξουσιοδοτήσουν όλες τις Τεχνικές Επιτροπές να υποβάλλουν προτάσεις προς εξέταση για την ενίσχυση των διακοινοτικών επαφών και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής όλων των Κυπρίων.

Μετά την ψήφιση του σχεδίου, οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έλαβαν τον λόγο εξηγώντας την ψήφο τους, στέλνοντας παράλληλα πολιτικά μηνύματα.

ΗΠΑ: Μήνυμα στις κοινότητες για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων

Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος Rodney Hunter, πολιτικός συντονιστής στην αμερικανική Μόνιμη Αντιπροσωπεία, αφού ευχαρίστησε τη Βρετανία για το συντονιστικό της ρόλο στις διαβουλεύσεις των μελών του Συμβουλίου, είπε πως με το ψήφισμα αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας στέλνει σημαντικό μήνυμα στα συναφή μέρη και ηγέτες των κοινοτήτων, πως πρέπει να εργαστούν με αίσθηση επείγοντος για να ξεκινήσουν ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις οι οποίες θα εκπληρώσουν τις ελπίδες του κυπριακού λαού, να επανενωθεί η Κύπρος σε μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως τίθεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Σ.Α.

«Η εντολή καθιστά σαφές ότι οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν πολιτικές λύσεις και δεν μπορούν να υποκαθιστούν μία ενεργή πολιτική διαδικασία», είπε ο κ. Χάντερ.

Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος εξέφρασε την απογοήτευση των ΗΠΑ για την έλλειψη προόδου στα δύο χρόνια από την Διάσκεψη για την Κύπρο.

«Όμως πιστεύουμε πως μία διευθέτηση μπορεί να επιτευχθεί. Οι ηγέτες των κοινοτήτων πρέπει να επιδείξουν ότι διαθέτουν το πολιτικό θάρρος και βούληση για να μετατρέψουν τα λόγια ετοιμότητας σε δράση, εμπλεκόμενοι στην υπό την διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών διαδικασία».

#UNSC unanimously adopts Resolution 2483, which renews the mandate of #UNFICYP for six months. #UNFICYP continues to be indispensable in ensuring security and stability in #Cyprus, and creating conditions conducive for the peace process @CyprusMFA @UNPeacekeeping pic.twitter.com/8NwgjgpUNJ

— Cyprus Mission to the United Nations (@CyprusinUN) July 25, 2019