Ποιος είναι ο νέος εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Σε γραπτή δήλωση προχώρησε ο νέος Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Χρίστος Ανδρέου με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του.

Ο κ. Ανδρέου σημείωσε ότι αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια δύσκολη περίοδο για την Αστυνομία υπό το βάρος των πρόσφατων γεγονότων που έπληξαν το κύρος της Αστυνομίας σε επίπεδο κοινωνίας ενώ η Δύναμη έχει δεσμευτεί να εργαστεί ακατάπαυστα για το κύρος της Αστυνομίας.

Αυτούσια η δήλωση του νέου εκπροσώπου της Αστυνομίας:

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα το γεγονός ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης μου έχει εμπιστευτεί την θέση του Εκπροσώπου Τύπου και Υπεύθυνου του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας. Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο υπό το βάρος των πρόσφατων γεγονότων που συγκλόνισαν την κοινωνία και η Αστυνομία έχει δεσμευτεί να εργαστεί ακατάπαυστα για αποκατάσταση του κύρους και της εμπιστοσύνης της με τους πολίτες.

Η τιμή για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί παραλαμβάνω τη σκυτάλη από έναν άξιο Αξιωματικό της Αστυνομίας και φίλο, τον Αστυνόμο Β΄ Ανδρέα Αγγελίδη, ο οποίος επάξια ανταποκρίθηκε στο δύσκολο αλλά σημαντικό αυτό ρόλο.

Το έργο της Αστυνομίας είναι πολυεπίπεδο και επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής των πολιτών. Θα εργαστώ με μεθοδικότητα μαζί με τους συνεργάτες μου στο Γραφείο για την πλήρη ανάδειξη του έργου της Αστυνομίας, αλλά και των μελών μας ως επαγγελματιών και ανθρώπων που εργάζονται με πίστη στον όρκο τους και αφοσίωση στο καθήκον. Ευελπιστώ σε μια ουσιαστική, ειλικρινή, αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο και έργο που επιτελούν, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία. Στόχος και προσδοκία μου είναι, πρωτίστως, η έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση του κοινού στη βάση της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της δεοντολογίας. Αποτελεί καθήκον της Αστυνομίας και ταυτόχρονα σταθερή υποχρέωση για μένα ως Εκπροσώπου της, ο σεβασμός στην αλήθεια και στο δικαίωμα του πολίτη για ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Θα εργαστώ με ήθος, αξιοπρέπεια και ευαισθησία και θα υπηρετήσω τις αξίες αυτές στην ενημέρωση, ανοιχτός προς τους δημοσιογράφους και στην ελεύθερη και καλόπιστη κριτική τους. Πιστεύω ότι η συνεργασία όλων μας, τόσο της Αστυνομίας όσο και των ΜΜΕ, είναι ο δρόμος που εξυπηρετεί το συλλογικό όφελος της πολιτείας και της κοινωνίας μας.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπροσώπου Τύπου Αστυνομίας κ. Χρίστου Ανδρέου

Ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Χρίστος Ανδρέου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1972. Αφού υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας στις 18 Μαΐου, 1992. Αφού ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων, υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα, Κλάδους και Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων στον Ειδικό Αντιτρομοκρατικό Ουλαμό (ΕΑΟ) και τον Ουλαμό Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ) Αμμοχώστου. Επίσης, για 17 χρόνια υπηρέτησε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λάρνακας και για κάποιο χρονικό διάστημα ως Υπεύθυνος.

Το 1995 ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του στο Thames Valley University UK και έλαβε δίπλωμα Introductory Certificate in Management και το 2010 έλαβε δίπλωμα Criminal Justice Education. Επίσης, είναι κάτοχος πτυχίου BSc (Hons) in Crime and Criminology (2006-2010) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Criminology and Criminal Psychology (2011-2013) από το Portsmouth University Αγγλίας. Το 2010 αποφοίτησε από τη Σχολή FBI National Academy Quantico USA – Criminal Justice (General Course of Instruction).

Επιπρόσθετα, παρακολούθησε σωρεία σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Είναι νυμφευμένος με την Φωτεινή Σπυρίδωνος και έχουν τέσσερα παιδιά.