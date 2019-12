Ποια είναι τα νέα πρόσωπα στην Κυβέρνηση Αναστασιάδη

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ενασκώντας τις δυνάμει του Συντάγματος εξουσίες του αποφάσισε όπως προχωρήσει σε ανασχηματισμό της σύνθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα, τέσσερα νέα πρόσωπα συγκαταλέγονται στους διορισμούς που αποφάσισε ως νέους υπουργούς και εκπροσώπους της κυβέρνησής του.

Νίκος Νουρής: Υπουργός Εσωτερικών

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1960. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά και σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Διατηρεί φαρμακείο στη Λευκωσία και διδάσκει στη Νοσηλευτική και την Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick, Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Νομοθεσία αντίστοιχα. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της ΦΠΚ Πρωτοπορία Πάτρας. Ανδρώθηκε στη Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού ενώ σήμερα είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου και του Ανωτάτου Συμβουλίου του κόμματος. Διετέλεσε Αναπληρωτής Επίτροπος Υγείας του ΔΗΣΥ και επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ και Αντιδήμαρχος στον Δήμο Λευκωσίας μέχρι την είσοδο του στην Βουλή των Αντιπροσώπων το 2013. Κατά την περίοδο της παρουσίας του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση διετέλεσε μεταξύ άλλων, Πρόεδρος της Πολεοδομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Αισθητικού Ελέγχου, της Επιτροπής Αναζωογόνησης για την εντός των τειχών πόλη αλλά και της Επιτροπής για τις Βιοτεχνικές περιοχές του Δήμου Λευκωσίας. Αυτοί είναι οι νέοι Υπουργοί της Κυβέρνησης Αναστασιάδη Για σειρά ετών συμμετείχε στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας αλλά και στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων υπηρετώντας από την θέση του Προέδρου σε αριθμό Επιτροπών. Διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Συλλόγου ΛΕΝΑΣ Λευκωσίας, Αντιπρόεδρος του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας, Πρόεδρος του Παγκυπρίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Αντιπρόεδρος της Ενωσης Ευρωπαίων Φαρμακοποιών (PGEU) ενώ ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική και κοινωνική δράση ως μέλος διαφόρων εθελοντικών οργανισμών και ιδρυμάτων. Συμμετέχει σαν αριστίνδην μέλος στο Συμβούλιο Διαχειριστών του Medic – Alert Κύπρου από το οποίο ανακηρύχθηκε εθελοντής της χρονιάς το 1999 για την προσφορά του στην Υγεία. Για σειρά ετών ήταν μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, αλλά και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ και του Ινστιτούτου Συνεχούς Επιμόρφωσης του ιδρύματος συνδράμοντας την προσπάθεια ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες. Από το 2013 είναι βουλευτής Λευκωσίας, θέση στην οποία επανεξελέγει το 2016. Έκτοτε είναι συντονιστής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ στην Επιτροπή Εσωτερικών και μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας και Εμπορίου. Διετέλεσε μέλος και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Γιάννης Καρούσος: Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Γεννήθηκε το 1979 στην Αγία Νάπα και είναι Δήμαρχος της πόλης από το 2013. Αποφοίτησε από το Λύκειο Παραλιμνίου. Σαν μαθητής, εξελέγη Γραμματέας του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου. Είναι πτυχιούχος του αγγλικού πανεπιστημίου University of Surrey, με τίτλο σπουδών BSc (Hons) in International Hospitality and Tourism Management, όπου και ειδικεύτηκε σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης τουριστικών προορισμών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ΜΒΑ (Joint) από το Γαλλικό ESSEC Business School και το Αμερικάνικο Cornell University. Είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Chartered Marketer του Chartered Institute of Marketing του Ηνωμένου Βασιλείου. Τον Δεκέμβριο του 2006 εκλέγηκε δημοτικός σύμβουλος για πρώτη φορά και επανεκλέγηκε τον Δεκέμβριο του 2011. Ιδρυτής και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αγίας Νάπας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου, Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας του Δήμου, Μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου και Μέλος της Σχολικής Εφορίας. Τον Μάρτιο του 2013 εκλέγηκε Δήμαρχος Αγίας Νάπας.

Κυριάκος Κούσιος: Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Ο Κυριάκος Κούσιος γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1952 και σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1977 ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου και είναι Ανώτερος Συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Κούσιος& Κορφιώτης Δ.Ε.Π.Ε. Ο κ. Κούσιος διετέλεσε Αντιδήμαρχος Στροβόλου, μέλός του Προξενικού Σώματος, Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Εταιρειών καθώς επίσης και μέλος Αθλητικών και άλλων Σωματείων κ.α.

Παναγιώτης Σεντώνας: Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Γεννήθηκε το 1982 στην Λάρνακα και κατάγεται από το χωριό Τρούλοι. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου σπούδασε με πλήρη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες. Διετέλεσε Πρόεδρος της Φοιτητικής Παράταξης Κυπρίων Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, Εκπρόσωπος Φοιτητών στην Φιλοσοφική Σχολή και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Φοιτητικής Παράταξης Κυπρίων Πρωτοπορία και Αντιπρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ και της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ. Είναι επικεφαλής της Υπηρεσίας υλοποίησης του προγράμματοςErasmus + για τη Νεολαία καθώς και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Είναι Αντιπρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Είναι μέλος σε κυπριακούς και διεθνείς επαγγελματικούς συνδέσμους. Εργάζεται στο ΠανεπιστήμιοΚύπρου σε θέματα διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.