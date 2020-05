ΠΚ: Σειρά Δημόσιων Συζητήσεων για Σημαντικά Θέματα της Επικαιρότητας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Διοργανωτές:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Κέντρο Επιχειρηματικότητας (C4E)

Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) επέφερε πρωτόγνωρη αναστάτωση σ’ όλο το φάσμα οικονομικών, επιχειρηματικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας εγείρει σημαντικές προκλήσεις αναφορικά με τις επιλογές κατάλληλων προσεγγίσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων και αποτελεσματικών στρατηγικών για αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων, επάνοδο σε κάποια επίπεδα σχετικής ομαλότητας, και σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας, και όλων των άλλων συναφών κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Όπως και στην πρώτη φάση περιορισμού της έξαρσης της πανδημίας, έτσι και στη φάση επανεκκίνησης των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι γνώσεις και εμπειρίες επιστημόνων, ερευνητών, μελετητών, και έμπειρων επιχειρηματιών έχουν λόγο να διαδραματίσουν στη λήψη αποφάσεων και χάραξη πολιτικών, καθώς και στην έγκυρη πληροφόρηση του κοινού για τις επιδράσεις που η πανδημία αναμένεται να έχει σε διάφορους τομείς. Με στόχο την εποικοδομητική συμβολή στον δημόσιο διάλογο, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας (C4E) του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνδιοργανώνουν σειρά δημόσιων συζητήσεων (διαδικτυακά) για σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. Στις συζητήσεις θα φιλοξενηθούν διαπρεπείς επιστήμονες, διακεκριμένοι επιχειρηματίες και προσωπικότητες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η εναρκτήρια εκδήλωση της σειράς είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 7 Μαϊου 2020, στις 3:00 μ.μ. Θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και έχει θέμα: «Entrepreneurship beyond Covid-19: Lessons, Insights and Considerations from Boston, Beijing and Cyprus.» Θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω καναλιών στο Youtube και στο Facebook. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις.

C4E YouTube channel – https://bit.ly/3bQzR0t

C4E https://www.facebook.com/ucyc4e

Για το πρόγραμμα και εγγραφή (δωρεάν), Π.Α.: https://beyondcovid19.eventbrite.co.uk