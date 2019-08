Πιο κοντά το όνειρο του φυσικού αερίου: Φθηνότερο και καθαρότερο ρεύμα

1 SHARES Share Tweet Linkedin

Ένα όραμα δεκαετιών, η εισαγωγή φυσικού αερίου για την ηλεκτροπαραγωγή, πλησιάζει στην υλοποίησή του. Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοίνωσε χθες ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης των τριών προσφορών για την κατασκευή των υποδομών εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και κατέταξε πρώτη τη διεθνή κινεζο-ελληνικο-νορβηγική κοινοπραξία China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKTOR S.A. and METRON SA, στην οποία συμμετέχουν επίσης η κινεζική (κρατικής ιδιοκτησίας) Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd (η οποία θα αναλάβει τη μετατροπή ενός LNG tanker σε πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης FSRU) και η νορβηγική Wilhelmsen Ship Management Limited, η οποία θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση της όλης υποδομής για περίοδο 10+10 χρόνων. Στην κοινοπραξία μετέχουν οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες ΑΚΤΟR (μέλος του ομίλου Ελάκτωρ, της οικογένειας Μπόμπολα) και METRON. Η China Petroleum Pipeline είναι ιδιοκτησίας του κινεζικού κράτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οικονομικός φάκελος της εν λόγω κοινοπραξίας ήταν ο μοναδικός που ανοίχθηκε, μάλλον γιατί οι άλλες δύο προσφορές (Samsung C&T και European Consortium) δεν ικανοποίησαν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προτάσεων τους.

Η χθεσινή πολύ σημαντική εξέλιξη δεν συνιστά κατακύρωση του διαγωνισμού. Θα δοθεί από τη ΔΕΦΑ περιθώριο περίπου 15 ημερών για να κατατεθούν ενδεχόμενες προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών από τις δύο κοινοπραξίες που αποκλείστηκαν από την αξιολόγηση και αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς προσφυγή θα προχωρήσει η υπογραφή των συμβολαίων. Αν κατατεθεί προσφυγή, αναπόφευκτα θα υπάρξει καθυστέρηση μερικών μηνών. Βάσει των όρων του διαγωνισμού, η παράδοση του έργου στο Βασιλικό πρέπει να γίνει εντός δύο χρόνων από την υπογραφή του συμβολαίου.

Τα οικονομικά

Το έργο στο Βασιλικό περιλαμβάνει την εγκατάσταση πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης FSRU (Floating Storage Regasification Unit), προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές σωληνώσεις και υποδομές. Οι υποδομές θα ανήκουν στην ΕΤΥΦΑ (Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου), η οποία είναι θυγατρική της ΔΕΦΑ, με το 70% των μετοχών στη ΔΕΦΑ και το 30% στην ΑΗΚ. Ο «Πολίτης» πληροφορείται ότι η επιλεγείσα προσφορά πλησιάζει τα 300 εκατ. ευρώ ως προς τα κατασκευαστικά έργα και τα 10 εκατ. ευρώ ανά έτος για δεκαετή λειτουργία-συντήρηση, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 10 χρόνια.

Η ΕΕ, μέσω του προγράμματος Συνδέοντας την Ευρώπη, χρηματοδοτεί το έργο με 101 εκατ. ευρώ, κάτι που ενισχύει τη βιωσιμότητα του έργου και τις ελπίδες για ανταγωνιστική τιμή φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Η ΑΗΚ θα συμμετάσχει στο έργο με 46 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα θα αντληθούν με δανεισμό, με πολύ χαμηλό επιτόκιο, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εκτιμάται ότι η ιδιοκτησία του έργου από το κράτος θα επιτρέψει τη συγκράτηση του κόστους επαναεριοποίησης (και γενικά του ποσοστού απόδοσης της επένδυσης) σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ώστε το συνολικό κόστος του επαναεριοποιημένου αερίου που θα προσφέρεται στην ηλεκτροπαραγωγή να κρατηθεί αρκετά κάτω από τα 10 δολάρια ανά mBTU. Ρωτήσαμε χθες αρμοδίους πώς γίνεται να δεσμευτεί η Δημοκρατία σε ορίζοντα δεκαετιών για την κατασκευή πανάκριβων υποδομών, όταν ακόμα δεν διασφάλισε την προμήθεια φυσικού αερίου σε συμφέρουσα τιμή. Μας απάντησαν ότι ακόμα και αν μέσα από την εν εξελίξει διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών σε φυσικό αέριο δεν βρεθεί συμφέρουσα τιμή, οι ανάγκες μπορούν να καλύπτονται σε βραχυπρόθεσμη βάση από το spot market (αγορά άμεσης παράδοσης), που με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να εξασφαλίσει τιμές 3-4 δολαρίων ανά mBTU.

Οι πληροφορίες του «Πολίτη» αναφέρουν ότι για τις ανάγκες του FSRU στο Βασιλικό θα χρησιμοποιηθεί το LNG tanker Galea, ιδιοκτησίας της Shell Tankers.