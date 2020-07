Πέντε Μίλι: Η απόβαση έγινε στην αυλή τους!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Καίτη Οικονομίδου, με ανάρτησή της στο facebook, θυμάται και τιμά τα πρώτα θύματα τής τουρκικής εισβολής του 1974, που δεν είναι άλλα από τον πατέρα, τη μητέρα και τη μικρή αδελφή τού μετέπειτα συζύγου της, Πανίκου Οικονομίδη: «Πέντε Μίλι. Χαράματα 20ης Ιουλίου 1974. Παγώνα, Πορφύριος, Ξένια Οικονομίδου, τα πρώτα θύματα τής εισβολής. Αγνοούνται έκτοτε. Five Mile Beach, 20th July 1974, where the Turkish troops landed. The Economidou family was the first to go. They have been missing since then».

«Η απόβαση έγινε στην αυλή τους. Ενδεχομένως να βγήκαν Τούρκοι κομάντος από το βράδυ της Παρασκευής, μεσάνυχτα, χαράματα Σαββάτου, και να καθαρίσαν την περιοχή. Γιατί πρωί – πρωί, ξημερώματα, μόλις είχαν αντιληφθεί τα πλοία από μακριά, οι νεαροί άντρες της οικογένειας -τα δυο μικρά αγόρια που απεικονίζονται στην φωτογραφία είχαν μεγαλώσει και είχαν καταταγεί στο στρατό- έτρεξαν στο Πέντε Μίλι και έψαξαν στο σπίτι τους. Δεν βρήκαν τίποτε. Το σπίτι και το κέντρο τους, το εστιατόριό τους -λεγόταν Πέντε Μίλι- ήταν δίπλα – δίπλα. Στο μπαρ αναμμένη μια λαμπάδα λευκή, ένα κερί, που άναβε πάντα η μάνα στις αρρώστιες τζιαι στον πόνο. Παράξενο. Δεν υπήρχε κανείς. Εφωνάξαν, ετρέξαν, εψάξαν, αλλά τίποτε. ΟιΤούρκοι είχαν αρχίσει να βγαίνουν στην αυλή τους… και εφύγαν. Επυροβολούσαν τους. Γι αυτό και ο Πανίκος, όταν έφθασε πίσω στο Τάγμα του, άγγιζε τα χέρια του εάν του έλειπε τίποτε» ανέφερε χαρακτηριστικά στο politis.com.cy η κα Οικονομίδου.

Η Καίτη Οικονομίδου είναι η γνωστή μέτζο σοπράνο και ξεναγός, με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και Φιλοσοφία, η οποία ειδικεύθηκε και δίδαξε Επίλυση Συγκρούσεων και Διαμεσολάβηση.