Παρουσιάστηκε το καινοτόμο έργο του Αστροτουρισμού την Κύπρο!

Έγινε στην παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού Σάββα Περδίου, του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκου Κόκκινου και της Επίτροπου Περιβάλλοντος Κλέλιας Βασιλείου, η παρουσίαση του έργου Αστροτουρισμός.

Πρόκειται για μια εντελώς καινούργια και καινοτόμα έρευνα για τα δεδομένα της Κύπρου η οποία θα αξιοποιήσει με επιστημονική και επαγγελματική προσέγγιση την έρευνα και την ανάπτυξη μιας νέας και βιώσιμης μορφής τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας.

Η ανάπτυξη του Άστρο-Τουρισμού θα αποτελέσει ένα εργαλείο προστιθέμενης αξίας για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου γιατί θα ευθυγραμμιστεί με άλλες τοπικές πρωτοβουλίες ειδικού ενδιαφέροντος τουρισμού εμπλουτίζοντας τόσο το προϊόν του Άστρο-Τουρισμού όσο και τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού. Επιπρόσθετα, θα δώσει στην Κύπρο τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί στον διεθνή χώρο των προορισμών Άστρο-Τουρισμού, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά της σε ένα νέο τομέα ο οποίος εξελίσσεται σε μία από τις πιο ενθουσιώδεις τάσεις ταξιδιού. Τέλος, το έργο στοχεύει στην αύξηση του αριθμού και ποιότητας των τουριστών καθώς και στην αύξηση των τοπικών θέσεων εργασίας στην περιφέρεια συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η κοινοπραξία του έργου θα αναπτύξει μεταξύ άλλων; Άστρο-Τουριστικά πακέτα, Άστρο-Τουριστικά- Χωριά, κινητά Άστρο-Τουριστικά πάρκα στα οποία θα φιλοξενούνται Άστρο-Κατασκηνώσεις, θα προβεί σε πιστοποίηση επιλεγμένων τοποθεσιών ως “Dark Sky” και θα καλλιεργήσει την περιβαλλοντική συνείδηση και ευθύνη.

Το Έργο το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου, 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου, 2023. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Ανάδοχος Φορέας για την ανάπτυξη του έργου:

– Τουριστικός οργανισμός Top Kinisis Travel Public Ltd

Συνεργαζόμενοι φορείς:

– Κέντρο Αριστείας RISE

– AKTI Project and Research Centre

– Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας το οποίο συμπεριλαμβάνει το Αστεροσχολείο Λευκωσίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αστρονομίας (ΚΟΑΣ)

– Adelve Research, Innovation, Consulting & Trade

– 1010 Asteroskopeion

– The University of Chicago, the Enrico Fermi Institute (Δρ Θανάσης Οικονόμου – εργαστήριο Αστροφυσικής και Έρευνας Διαστήματος