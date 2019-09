Παν. Frederick: Εγκαίνια Έκθεσης «The Sun and Us» – Ένα ταξίδι στο διάστημα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το European Space Agency, διοργανώνουν την έκθεση «The Sun and Us». Η έκθεση, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Πολυχώρου “Σταθμός” του Πανεπιστημίου Frederick και είναι ανοικτή για το κοινό και για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Η έκθεση «The Sun and Us» έχει ως στόχο να ταξιδέψει το κοινό στα μυστικά του διαστήματος! Με επίκεντρο τον Διαστημικό Καιρό, τις μεταβολές δηλαδή που συμβαίνουν στον Ήλιο και τις επιπτώσεις τους, τόσο στα διαστημικά τεχνολογικά συστήματα όσο και στην ίδια τη Γη.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης των εγκαινίων αρχίζει στις 6 μ.μ και περιλαμβάνει Ομιλία του καταξιωμένου Επιστήμονα, Ακαδημαϊκού και Διαστημικού Φυσικού, Καθηγητή Σταμάτιου Κριμιζή με τίτλο «Odyssey in Space-1977-2019: The Epic journey of Voyager 1 and 2 from Earth to the Galaxy». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στη νέο κτίριο του Πανεπιστημίου Frederick, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Τάσσος Παπαδόπουλος» (Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία).

Μετά την ομιλία, θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της έκθεσης, στον Πολυχώρο “Σταθμός” (Δημητρίου Χάματσου 13, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία). Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Κώστας Χαμπιαούρης. Μετά τα εγκαίνια θα ακολουθήσει ξενάγηση στην έκθεση.