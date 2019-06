Όταν η NASA κοιτά την Κύπρο από ψηλά…

Δορυφορική φωτογραφία της Κύπρου ανήρτησε η NASA στον λογαριασμό της στο twitter.

Στη φωτογραφία φαίνεται η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου τη νύχτα, ενώ διακρίνονται το Ισραήλ, η Αίγυπτος και το δέλτα του ποταμού Νείλου.

Earth is special. 🌎 It’s the only place in the universe that we know contains life. Celebrate its beauty by taking a look at these breathtaking images of our home planet, as captured by crew members aboard the @Space_Station: https://t.co/42Jit6wH4y pic.twitter.com/MYLy0M25i5

— NASA (@NASA) June 20, 2019