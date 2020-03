Όλοι φοβούνται… τη Δικαιοσύνη

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Την περασμένη Κυριακή, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Γιώργος Σαββίδης, σε συνέντευξή του στον «Π», αναφέρθηκε σε πτυχές της Μεταρρύθμισης στην Απονομή Δικαιοσύνης, η οποία «προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς, μεθοδικά, με σταθερά βήματα», όπως είπε, με στόχο «ένα σύγχρονο δικαστικό σύστημα, χωρίς τα βαρίδια της βραδείας ταχύτητας που σήμερα παρατηρείται στην εκδίκαση των υποθέσεών τους, η οποία πλήττει και την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι του συστήματος». Κάποια από τα σημεία τής εν λόγω μεταρρύθμισης σχολιάζουν σήμερα στον «Π» μάχιμοι δικηγόροι, οι οποίοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τα προβλήματα των δικαστηρίων και της διαδικασίας στην απονομή δικαιοσύνης.

Ο δικηγόρος Σάββας Ζαννούπας αναφέρει ότι έχει «ζωηρές αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προωθούμενων αλλαγών, αλλά και τι στο τέλος της ημέρας επιδιώκεται με τις αλλαγές». Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, συνεχίζει, ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου δεν ελέγχεται από κανέναν. «Το λέω αυτό, με γνώμονα τους κινδύνους σε μια δημοκρατική πολιτεία, οι αρμόδιοι για την απονομή της δικαιοσύνης (στην προκειμένη το Ανώτατο Δικαστήριο) να μην ελέγχονται. Την ίδια στιγμή, θέλω να εκφράσω την έντονη ανησυχία μου ως προς τη διστακτικότητα των πολιτών να μιλήσουν ελεύθερα για τα κακώς έχοντα –που περιέρχονται εις γνώση τους– στον χώρο της δικαιοσύνης. Επικρατεί ο νόμος της σιωπής. Όλοι φοβούνται» πρόσθεσε ο δικηγόρος μιλώντας στον «Π». Ο Σάββας Ζαννούπας έχει γράψει τα βιβλία «Νομολογιακή Προσέγγιση της Ποινής» και «Διάταγμα Αποζημίωσης και Διάταγμα Είσπραξης».

Θέλουμε έλεγχο;



-Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις και οι προαγωγές των δικαστών;

Σ. Ζαννούπας: Υπάρχει πρόθεση τροποποίησης του περί Απoνoμής της Δικαιoσύνης (Πoικίλες Διατάξεις) Νόμoυ τoυ 1964 – Ν. 33/1964 και αυτό μόνο σε σχέση με τον διορισμό των δικαστών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών (όπως αυτά συγκροτηθούν). Τίποτα περισσότερο. Σε σχέση με τον διορισμό των υπόλοιπων δικαστών, το μόνο χειροπιαστό είναι τα κριτήρια διορισμού δικαστών όπως αυτά δημοσιεύτηκαν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο το καλοκαίρι του 2019. Και προσωπικά για τα κριτήρια αυτά έχω τις ανησυχίες μου.

-Είναι βήμα προς τα εμπρός να μην έχουν τελικό λόγο στις προαγωγές οι δικηγόροι και ο γενικός εισαγγελέας;

Σ. Ζαννούπας: Τα βήματα προς τα μπρος και η εμπέδωση της ύπαρξης κράτους δικαίου ορίζονται κατά κανόνα από την ύπαρξη ελέγχου και διαφάνειας. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική εξουσία, αλλά κυρίως η πολιτεία, εμείς δηλαδή, είναι κατά πόσο θέλουμε να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια. Ως προς το ερώτημά σας, βεβαίως και θα πρέπει να έχουν λόγο αυτοί που έρχονται σε επαφή με τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Βιντεογράφηση



-Πώς λαμβάνονται τα πρακτικά στις δίκες;

Σ. Ζαννούπας: Τα πρακτικά στην Κύπρο λαμβάνονται είτε μέσω στενογράφου είτε μέσω στενοτυπίστριας. Πρακτική η οποία με βρίσκει αντίθετο. Θα ήταν πιο εύκολο οι δίκες όχι απλά να ηχογραφούνται αλλά να βιντεογραφούνται από 2-3 κάμερες, και με το πέρας της δίκης αυτά να δίνονται σε USB στους εμπλεκόμενους. Το πρόβλημα της στενογράφησης είναι ότι δεν μεταφέρεται στον αναγνώστη των πρακτικών (π.χ. το Εφετείο ή τους εμπλεκόμενους και τους δικηγόρους τους) η ατμόσφαιρα της δίκης κατά τη διεξαγωγή της. Από την άλλη, σε περίπτωση που οι δίκες βιντεογραφούνται θα εκλείψει το αίσθημα της καχυποψίας, αλλά θα δώσει και ισχυρό μήνυμα σε όσους παραφέρονται εντός των αιθουσών των δικαστηρίων. Όποιοι και εάν είναι αυτοί.

Πόσο «τυφλή»;



-Πόσο αντικειμενική και δίκαιη είναι η απονομή δικαιοσύνης στην Κύπρο;

Σ. Ζαννούπας: Αντικειμενική και δίκαιη είναι η δικαιοσύνη στην οποία μπαίνεις στην αίθουσα και νιώθεις ότι ο δικαστής, ο οποίος βρίσκεται στην έδρα, θα κρίνει δίκαια και αμερόληπτα. Δεν αναγνωρίζει τίτλους, αξιώματα, πολιτική ή οικονομική ισχύ. Γι’ αυτό και η δικαιοσύνη ονομάζεται τυφλή. Το εάν η δικαιοσύνη στην Κύπρο είναι αντικειμενική και δίκαιη, αυτό επαφίεται στον καθένα να το κρίνει. Πρόσφατα είχαμε την έκθεση του Ευρωβαρόμετρου, στην οποία φαίνεται το 58% να δηλώνει ότι μάλλον δεν εμπιστεύεται την κυπριακή δικαιοσύνη. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι μήνυμα της κοινωνίας. Προσωπικά έχω άποψη για τον κάθε δικαστή ενώπιον του οποίου εμφανίζομαι. Και προφανώς δεν έχω την ίδια άποψη για όλους. Από την άλλη, πολύ θα ήθελα να δω τους δικηγόρους να εκφράζονται ελεύθερα σε σχέση με τα θέματα δικαιοσύνης. Και στο σημείο αυτό θεωρώ επιτακτικό να επαναλάβω αυτό που λέχθηκε στην αγγλική υπόθεση DPP v Redmond-Bate (23-07-1999): «Freedom of speech includes not only the inoffensive but the irritating, the contentious, the eccentric, the heretical, the unwelcome and the provocative, provided it does not tend to provoke violence. Freedom only to speak inoffensively is not worth having». Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι όπως ο κάθε δικηγόρος έχει ταυτότητα, έτσι και ο κάθε δικαστής έχει τη δική του. Τόσο έναντι των δικηγόρων και των μαρτύρων, όσο και έναντι της πολιτείας. Και γι’ αυτό οι δικαστές κρίνονται. Κάθε μέρα. Από εμάς τους δικηγόρους, τους πελάτες μας, τα ΜΜΕ, αλλά κυρίως από την πολιτεία. Διότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, η προσφυγή τού πολίτη στη δικαιοσύνη είναι το τελευταίο του καταφύγιο για να βρει το δίκιο του. Εάν, λοιπόν, ο μέσος πολίτης δηλώνει ότι μάλλον δεν εμπιστεύεται το τελευταίο του καταφύγιο, τότε έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Όχι ως δικαιοσύνη. Ως πολιτεία. Από την πλευρά της, η πολιτεία θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να πάρει θέση. Θέλει να λάβει μέτρα για να κατευνάσει τις ανησυχίες των πολιτών ή όχι;

-Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα του νεποτισμού στον χώρο της δικαιοσύνης;

Σ. Ζαννούπας: Προσωπικά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Στ’ αφτιά μου έρχονται κατά καιρούς διάφορα. Από την άλλη, το θεωρώ άδικο να αποκλείεται κάποιος διότι είναι συγγενής με κάποιον π.χ. δικαστή, αστυνομικό ή πολιτικό κ.λπ. Και επειδή ενδεχομένως να επικρατεί αυτή η αντίληψη στην κοινωνία, καλό θα ήταν να διεξαχθεί μια έρευνα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ζήτημα νεποτισμού στον χώρο της δικαιοσύνης;