Αυτοί είναι οι υποψήφιοι της ΕΔΕΚ στη Λάρνακα

Το ΚΣ ΕΔΕΚ ανακοίνωσε σήμερα τους υποψήφιους βουλευτές της για την επαρχία Λάρνακας. Κατά την παρουσίαση του ψηφοδελτίου , ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες που διέρχεται η πατρίδα μας, λόγω της προκλητικής επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας, λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω των σοβαρών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού, η ΕΔΕΚ με αξιοπρέπεια με καθαρές θέσεις δίνει τη δική της μάχη για να υπερασπιστεί την κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και για να στηρίξει τους συμπατριώτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα».

Οι υποψήφιοι της ΕΔΕΚ στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας είναι:

τον Ανδρέα Αποστόλου, Πολιτικό Μηχανικό,

τον Ξενάκη Κυριακίδη, Οδοντίατρο,

την Γεωργία Μιτσήγιωργη, Εσωτερική Ελέγκτρια,

τον Σοφοκλή Σοφοκλέους, Νομικό και Δήμαρχο Λευκάρων,

τον Γιώργο Χαρή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και

τον Ανδρέα Χριστοφόρου, Φαρμακοποιό και Δημοτικό Σύμβουλο στον Δήμο Λάρνακας».

Ακολούθως οι υποψήφιοι Βουλευτές Κ.Σ. ΕΔΕΚ Λάρνακας δήλωσαν:

Ανδρέας Αποστόλου:

«Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Θα αγωνιστούμε έτσι ώστε οι χρόνιοι ασθενείς και πολίτες της επαρχίας Λάρνακας να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες».

Ξενάκης Κυριακίδης: «Οφείλουμε στις νέες γενιές να κατοχυρώσουμε τη δυνατότητα να εκφράζονται μέσω της πολιτιστικής δημιουργίας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε ως κοινωνία να κάνουμε πραγματικά βήματα προς τα εμπρός».

Γεωργία Μιτσήγιωργη: «Η μέχρι σήμερα πορεία της ΕΔΕΚ απέδειξε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Είμαστε διαφορετικοί, έντιμοι και καθαροί».

Σοφοκλής Σοφοκλέους: «Επανατοποθέτηση του Κυπριακού σε μια νέα πορεία. Σύγκρουση με τη διαφθορά. Στήριξη των εργαζομένων αυτού του τόπου. Μαζί, παρών, και πάλι με την ΕΔΕΚ».

Γιώργος Χαρή: «Η διαφάνεια, η εξυγίανση του δημόσιου βίου και η κάθαρση βρίσκονται στις προτεραιότητές μας».

Ανδρέας Χριστοφόρου: «Θα αγωνισθούμε η Λάρνακα να μην είναι ο φτωχός συγγενής. Μαζί, κάνουμε μια νέα αρχή».

Βιογραφικά υποψηφίων:

Ανδρέας Αποστόλου, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Ανδρέας Α. Αποστόλου γεννήθηκε το 1986 στην Λάρνακα.

Ζει στην Λάρνακα, είναι παντρεμένος με την Θεοδοσία Αποστόλου και έχουν δύο παιδιά. Την Χριστίνα και τον Κωνσταντίνο.

Είναι γιός του Λάκη (Απόστολος) Αποστόλου και της Χριστίνας Αποστόλου (το γένος Κατωδρύτη) και έχει τρεις αδελφούς.

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός, με υποτροφία, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με Μεταπτυχιακή κατεύθυνση (MEng) ως Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός. Έκανε το δεύτερο του Μεταπτυχιακό (MSc) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Είναι Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου. Ιδρύματος το οποίο δημιουργήθηκε εις μνήμην της μητέρας του και έχει σκοπό του την στήριξη παιδιών και νέων με χρόνιες παθήσεις.

Εργάστηκε σε διάφορες Διευθυντικές Θέσεις στον ιδιωτικό τομέα και σήμερα εργάζεται ως Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ξενάκης Κυριακίδης, Οδοντίατρος

Ο Ξενάκης Κυριακίδης γεννήθηκε στις 15 του Σεπτέμβρη το 1956 και μεγάλωσε στο Πρόδρομο, μια φτωχογειτονιά της Λάρνακας. Αποφοίτησε από το «περιθωριακό» τότε Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου το 1968 με άριστα!

Συνέχισε τον ανήφορο προς τη κορυφή της γνώσης στο Πρακτικό Τμήμα του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας από όπου πήρε το απολυτήριο του επίσης με άριστα το 1974.

Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά σαν Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού (εκπαιδευτής στο ΚΕΝ Λάρνακας).

Σπούδασε Οδοντιατρική στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο (University College Hospital) και στο Άρχους της Δανίας στην Γναθοχειρουργική και Ορθοδοντική.

Παράλληλα με τις σπουδές στην Οδοντιατρική έκανε σπουδές Φιλοσοφίας (Birkbeck College, University of London) στο Λονδίνο και Θεάτρου (ΜΑ Theatre Studies and Performance στο Rose Bruford College of Drama του Univ. of Manchester) με ειδικότητα το Παιδικό και Εφηβικό Θέατρο.

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας κατά τη δεκαετία 1992 – 2002 εκπροσωπώντας το Σ.Κ. ΕΔΕΚ.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Θεάτρου ΣΚΑΛΑ και πρωτεργάτης στη δημιουργία του Δημοτικού Θεάτρου Λάρνακας. Ίδρυσε το Θέατρο ΑΝΤΙΔΟΤΟ για Παιδιά και Νέους που συνεργάστηκε με επιτυχία με το Υπουργείο Παιδείας για μια δεκαετία με πολλές θεατρικές παραγωγές και σεμινάρια στη Κύπρο και στο εξωτερικό.

Βραβεύτηκε με το Βραβείο ΘΟΚ για τη καλύτερη παράσταση και σκηνοθεσία Εφηβικού Θεάτρου δύο φορές με τα έργα «ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ» και «Ο Μίμος και η Μίμη».

Ανέβασε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης όπου εργάστηκε αποσπώντας πολλές διακρίσεις. Διετέλεσε μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του ΘΟΚ για μία τριετία.

Αφυπηρέτησε από τη θέση του μόνιμου Καθηγητή Θεατρολογίας στα Λύκεια τον Αύγουστο του 2020 και επέστρεψε στο πρώτο του «λιμάνι», την Οδοντιατρική.

Έχει τρία παιδιά: τον Κυριάκο που είναι συνιδιοκτήτης Κτηνίατρος της γνωστής κλινικής 3 VETS στη Λάρνακα, τον Αδάμο που εργάζεται ως Προγραμματιστής Ηλεκτρ. Υπολογιστών και την Νταίζη-Ευριδίκη που είναι μαθήτρια στην Αμερικάνικη Ακαδημία στη Λάρνακα. Έχει επίσης δυο εγγόνια, τον Ξενοφώντα και τον Λοΐζο.

Γεωργία Μιτσήγιωργη, Εσωτερική Ελέγκτρια

Η Γεωργία Μιτσήγιωργη γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 8 Ιουλίου 1965. Κατάγεται από την Αραδίππου, όπου μεγάλωσε και δημιούργησε τη δική της οικογένεια. Οι δύο θυγατέρες της, μηχανικοί στο επάγγελμα, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός (1986) στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και το 2004 πιστοποιήθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών IIA ως εγκεκριμένος εσωτερικός ελεγκτής Certified Internal Auditor (CIA) και Certified Control Self Assessor (CCSA). Αργότερα πιστοποιήθηκε από τη διεθνή επαγγελματική ένωση που εστιάζει στη διακυβέρνηση πληροφορικής και ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων ISACA ως Certified Information Services Auditor (CISA). Είναι ιδρυτικό μέλος των αντίστοιχων διεθνών συνδέσμων στην Κύπρο (IIA, ISACA και ISC2) που ασχολούνται με θέματα εσωτερικού ελέγχου και συστημάτων διακυβέρνησης και διαχείρισης εταιρειών και οργανισμών καθώς επίσης και εφαρμογής ηθικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς σε εταιρείες και οργανισμούς. Ως άτομο διερευνά και βελτιώνεται συνεχώς, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Εργάστηκε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) για περισσότερα από είκοσι χρόνια ως Τεχνικός Μηχανικός (1988-2011). Τα τελευταία έντεκα έτη στη Cyta εργάστηκε στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ως Εσωτερικός Ελεγκτής (ως επικεφαλής ελεγκτής ή/και ως ειδικός σε θέματα δικτύων και πληροφορικής/πληροφοριακών συστημάτων). Αργότερα διεύθυνε εταιρεία παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη διαχείριση και διακυβέρνηση, με δραστηριοποίηση στη Σαουδική Αραβία, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα διεθνή πρότυπα COSO και Cobit και τα γενικά ISO και EFQM ως κατευθυντήριες γραμμές στο σχεδιασμό ή τον έλεγχο διαδικασιών, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση τους. Ως επαγγελματίας και μέλος Διεθνών Συνδέσμων, ενημερώνεται για τις ειδήσεις, τις εξελίξεις και τις τάσεις στη Διακυβέρνηση, τα Πλαίσια Κινδύνου & Ελέγχου και στο επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Ασχολείται με τα κοινωνικά δρώμενα και τον εθελοντισμό από νεαρή ηλικία. Έχει διατελέσει πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων και πρόεδρος ή μέλος άλλων επιτροπών στο κοινωνικό και επαγγελματικό της περιβάλλον. Επί του παρόντος, υπηρετεί εθελοντικά στο Διοικητικό Συμβούλιο πολλών ΜΚΟ ως Πρόεδρος, Γραμματέας ή ενεργό μέλος. Είναι Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης Λάρνακας και μέλος του Παγκύπριου ΔΣ της Κίνησης. Έχει διατελέσει Οργανωτικός Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας του Κ.Σ. ΕΔΕΚ. Είναι Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

Σοφοκλής Σοφοκλέους, Νομικός και Δήμαρχος Λευκάρων

O Σοφοκλής Σοφοκλέους γεννήθηκε στα Πάνω Λεύκαρα στις 7 Αυγούστου του 1962. Είναι νυμφευμένος με την Φωτεινή και έχουν δύο παιδία, τον Ιάκωβο Σοφοκλέους, Νομικό και την Κατερίνα Σοφοκλέους, Δικηγόρο. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εξελέγη Δήμαρχος Λευκάρων το 2017.

Διετέλεσε:

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης στην Κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου

Ευρωβουλευτής

Δήμαρχος Λευκάρων από το 1992 – 2006

Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αντιπρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού σπιτιού «Ζήνων»

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων

Μέλος της Επιτροπής Δήμων και περιφερειών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Υποψήφιος βουλευτής στην Επαρχία Λάρνακας από το 1991 μέχρι το 2021

Είναι Αντιπρόεδρος του Δικτύου Αδελφοποιημένων πόλεων και περιοχών της Μεσογείου (Αμφικτιονία)

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η Σοσιαλδημοκρατία στην Κύπρο και στην Ευρώπη».

Γιώργος Χαρή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Γεώργιος Χαρή γεννήθηκε το 1962. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας από το οποίο αποφοίτησε το 1980. Αφού υπηρέτησε τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά στην 33η Μοίρα Ορεινών Καταδρομών, μετέβηκε στη Νέα Υόρκη για σπουδές στον τομέα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Ν.Υ.Ι.Τ. Συνέχισε τις σπουδές του στο NYU με εξειδίκευση στα Building Services ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν στην εταιρία MDM Consulting Engineers για περίοδο έξι χρόνων. Τον Ιούνιο του 1991 επέστρεψε στην Κύπρο μαζί με την οικογένειά του και εργοδοτήθηκε από την εταιρία GEMAC με έδρα την Λευκωσία ως ο Υπεύθυνος του Ηλεκτρολογικού Τμήματος. Το 1997 προήχθη σε Συνέταιρο της εταιρείας μέχρι το 2002. Τον Ιούνιο του 2002 ίδρυσε την εταιρία CHARI Consulting Engineers Ltd η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών μέχρι σήμερα. Το 2014 ίδρυσε την εταιρία Dynamic Power Solutions Ltd με έδρα το Λονδίνο στον ίδιο κλάδο η οποία δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα.

Για σειρά ετών συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή ΕΔΕΚ όπως και για μια θητεία στο Πολιτικό Γραφείο. Υπήρξε Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης ΕΔΕΚ Αθηένου ενώ διετέλεσε και Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Λεμεσού.

Επιπρόσθετα, συμμετείχε ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ κατά την περίοδο 2004-2011. Εξακολουθεί να είναι ενεργό Μέλος σε διάφορα Επαγγελματικά Σώματα /Φορείς όπως I.E.E, IES, NFPA και ΕΤΕΚ ως εγγεγραμμένος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.

Είναι παντρεμένος με την Μαρία Χαρή Παπαδόπουλου με την οποία έχουν δυο παιδιά, τον Νικόλα και τον Κώστα.

Ανδρέας Χριστοφόρου, Φαρμακοποιός και Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Λάρνακας

O Ανδρέας Χριστοφόρου γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Κάτω Λεύκαρα. Είναι παντρεμένος με την Χριστίνα Παπαγεωργίου και έχει 4 παιδιά. Μετά την στρατιωτική του θητεία, πήγε για σπουδές στην Ουκρανία όπου αποφοίτησε από το Danylo Halytky Lviv national Medical university στον κλάδο της φαρμακευτικής. Από το 1994 εγκαταστάθηκε στην πόλη της Λάρνακας όπου εργάζεται στο ιδιόκτητο Φαρμακείο του.

Διετέλεσε ταμίας και Πρόεδρος του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρνακας και μέλος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού συλλόγου. Ενεπλάκηκε ενεργά στην πολιτική αρχές του 2014 λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε με την οικονομική κρίση.

Από το 2016 είναι Δημοτικός Σύμβουλός Λάρνακας του Κ.Σ.ΕΔΕΚ, είναι ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας της ΕΔΕΚ Λάρνακας και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Λάρνακας.

Πηγή: ΚΥΠΕ