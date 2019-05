Ο Πανίκος Νικολάου είναι ο νέος CEO της Τράπεζας Κύπρου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο Πανίκος Νικολάου είναι ο νέος CEO της τράπεζα Κύπρου ο οποίος αντικαθιστά τον Τζον Πάτρικ Χούρικαν.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνουν ότι στις αντίστοιχες συνεδρίες τους σήμερα, 13 Μαΐου 2019, αποφάσισαν να διορίσουν τον κ. Πανίκο Νικολάου στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Συγκροτήματος για να διαδεχθεί τον κ. John Patrick Hourican. Ο διορισμός τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»). Ο κ. Νικολάου θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του μόλις ο διορισμός του εγκριθεί από την ΕΚΤ. Ο κ. Νικολάου θα ενταχθεί στα Διοικητικά Συμβούλια ως Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος μόλις ο διορισμός του εγκριθεί από την ΕΚΤ.

Ο κ. Νικολάου εντάχθηκε στην Τράπεζα το 2001 και η καριέρα του εστιάστηκε κυρίως στον Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων, ξεκινώντας ως Λειτουργός Σχέσεων. Για σύντομο χρονικό διάστημα διετέλεσε ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών. Τον Ιούνιο 2016 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων και έκτοτε είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο κ. Νικολάου έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση των Κέντρων Mεγάλων Επιχειρήσεων στην Κύπρο, το Διεθνές Κέντρο Μεγάλων Επιχειρήσεων και τις Διεθνείς Δραστηριότητες, καθώς και τη Μονάδα Factoring της Τράπεζας. Υπό την εποπτεία του, ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων εξυπηρετεί περισσότερους από 2,500 εταιρικούς πελάτες, σε βασικούς τομείς της οικονομίας.

Ο κ. Νικολάου είναι κάτοχος BSc in Financial Services από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του UMIST στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στον ίδιο κλάδο, από το Πανεπιστήμιο του Illinois (Urbana-Champaign) των ΗΠΑ. Είναι επίσης associate μέλος του Chartered Institute of Bankers του Ηνωμένου Βασιλείου, από το 2004.

Τα Διοικητικά Συμβούλια θα ήθελαν να εκφράσουν τα θερμά τους συγχαρητήρια προς τον κ. Νικολάου και να του ευχηθούν το καλύτερο για τα νέα και πιο απαιτητικά καθήκοντά του. Στους επόμενους μήνες ο κ. Νικολάου ως ο υπό διορισμό Διευθύνοντας Σύμβουλος θα εργαστεί στενά με τον κ. Hourican για ομαλή μετάβαση.

Σε σχέση με τον διορισμό του κ. Νικολάου, ο Πρόεδρος Δρ. Josef Ackermann σχολίασε τα ακόλουθα: «Μετά από μία ενδελεχή διεθνή έρευνα, χαίρομαι που ο Πανίκος αναδείχτηκε ως η επιλογή μας για να ηγηθεί του Συγκροτήματος στο επόμενο του κεφάλαιο. Ο Πανίκος προέρχεται από την οικογένεια της Τράπεζας Κύπρου με μακρά και επιτυχημένη σταδιοδρομία και αξιοσημείωτη συνεισφορά στην ενδυνάμωση των σχέσεων με πελάτες του τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο κι εγώ είμαστε βέβαιοι ότι η Τράπεζα Κύπρου θα παραμείνει σε καλά χέρια με τον Πανίκο στα ηνία.»