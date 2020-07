Ο Κινέζος πρέσβης βολτάρει στη Λευκωσία με τα νέα λεωφορεία της CPT (βίντεο)

Βόλτα στη Λευκωσία έκανε χθες ο πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο, με τα καινούργια λεωφορεία της εταιρείας Cyprus Public Transport, η οποία ανέλαβε τις δημόσιες μεταφορές στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

Ο Huang Xingyuan ανεβάζοντας βίντεο με τη βόλτα του έγραψε: «Θέλεις να δοκιμάσεις να ταξιδέψεις στην Κύπρο με λεωφορείο; Είναι ευρύχωρο, βολικό και αρκετά προσιτό. Επιπλέον, τα νέα λεωφορεία είναι ‘πράσινα’, καθαρά και δροσερά για το καλοκαίρι»

Want to try traveling by bus in Cyprus? It is spacious, convenient and quite affordable. Plus the new buses are green and clean and cool for summer. Click on video to ride with me on one of @CyprusPT ’s 155 new KING LONG buses just imported from China. Comfy. pic.twitter.com/lSbI9twtea

— Huang Xingyuan (@AmbassadorHuang) July 8, 2020