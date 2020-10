Ο Γιάννης Μαυρίδης στην οικογένεια της CABLENET

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η CABLENET με μεγάλη χαρά καλωσορίζει στην ομάδα της τον κ. Γιάννη Μαυρίδη, ο οποίος από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020 έχει αναλάβει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) της εταιρείας.

Ο κ. Μαυρίδης έχει πάνω από 17 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, σε διάφορες υπηρεσίες και από διαφορετικούς ρόλους, από τα οποία τα 12 εργάστηκε στην Αμερικάνικη Πολυεθνική Τράπεζα, Citigroup Inc. Καθ’ όλη σχεδόν την επαγγελματική του σταδιοδρομία είχε βάση το Λονδίνο, όπου και εξειδικεύτηκε σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων, όπως οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, οι αγορές χρεών και μετοχών, η εταιρική, χρηματοοικονομική και εμπορική τραπεζική, η αποτίμηση και η ανάλυση πιστωτικού κινδύνου, καθώς και η χρηματοοικονομική ανάλυση.

Ως τραπεζικός είχε την ευκαιρία να εργαστεί με υψηλόβαθμα στελέχη, άλλα και τμήματα εταιρειών και θεσμικούς επενδυτές, καθώς και να διοικήσει και να παραδώσει έργα από διεθνείς, πολύ-πολιτισμικές και γεωγραφικά διεσπαρμένες ομάδες.

Εργάστηκε επίσης, σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς όπως των Καταναλωτικών Ειδών, και των Βιομηχανικών και Φαρμακευτικών εταιρειών, από πολλές χώρες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Νότιας Ασίας (ΕΜΑΑ).

Τα τελευταία 11 χρόνια, ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και του ευρύτερου τομέα ΤΜΤ – Τηλεπικοινωνιών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Media και Τεχνολογίας, στις χώρες ΕΜΑΑ και ιδιαίτερα με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην Κύπρο, Ελλάδα και την ευρύτερη γειτονική περιοχή.

Ο κ. Μαυρίδης κατέχει μεταπτυχιακό MBA με έμφαση σε Λογιστική, Χρηματοοικονομικά και Quantitative Finance, από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon University στο Pittsburgh, ΗΠΑ, Πτυχίο Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB), από το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).

Καθώς η Cablenet συνεχίζει τη αναπτυξιακή της πορεία στην αγορά, ο ερχομός του κ. Μαυρίδη με την πολύχρονη εμπειρία του στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, είναι πολύτιμη και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και την επιτυχία της Cablenet.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, στην αναπτυσσόμενη οικογένεια της Cablenet και προσβλέπουμε στη συνεχή επιτυχία μας μαζί!