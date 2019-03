Ντιβέλοπερς έχουν ξεφύγει με τα ψηλά στη Λεμεσό!

Τρεις πολυώροφες αναπτύξεις βρίσκονται υπό ανέγερση αυτή τη στιγμή στα όρια του Δήμου Λεμεσού. Πρόκειται για το 37ώροφο Limassol ONE της Pafilia (στο τεμάχιο της παλιάς ΕΤΚΟ), τους Trilogy Seafront Towers 39, 37 και 36 ορόφων της Lanitis Holdinqs Ltd (πρώην οικία Λανίτη) στο παραλιακό μέτωπο και το 16ώροφο The Cedar Oasis Tower της Κip Cosulting στη λεωφόρο Μακαρίου (πρώην κλινική Τριτοφτίδη).

Πολεοδομικές άδειες εξασφάλισαν ακόμη πέντε παρόμοιες αναπτύξεις, χωρίς ωστόσο να έχει αρχίσει η ανέγερση των κτηρίων. Πρόκειται για:

το Limassol Neo της Pafilia (τέσσερα κτήρια 25 με 40 ορόφων) δίπλα από τον δημοτικό κήπο

το 15ώροφο The Highgate της Landscope στον παραλιακό

το 18ώροφο Totalserve Tower της PG Economides Properties, επίσης στον παραλιακό (πρώην ξενοδοχείο Pavemar)

το 13ώροφο Port Gate Tower πλησίον της συμβολής των λεωφόρων Ομονοίας και Ρούσβελτ.

Σε αναμονή για την έκδοση αδειών οικοδομής τελούν η Leptos Estates για το 33ώροφο Blue Marine στο Καρνάγιο, μια ρωσική εταιρεία η οποία μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο αιτήθηκε πολεοδομική άδεια για ανάπτυξη επί της παραλιακής δίπλα από τη Δημοτική Πινακοθήκη, ο Όμιλος Σιακόλα (Woolworth Properties) για το 37ώροφο Aura στη θέση του Debenhams Olympia και το 23ώροφο The Gallery (Antonis Ascanis Ltd) στον μόλο.

Δεν δέχονται το κούρεμα

Για τα δύο τελευταία προκύπτει σοβαρό θέμα με το ύψος, είτε λόγω της θέσης της ανάπτυξης -η πρώτη εμπίπτει στην περιοχή ειδικού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου- είτε λόγω του πλάτους του οικοπέδου. Ειδικά για την ανάπτυξη Aura, όπως αποκάλυψε ο «Π» προ μηνών, ο Δήμος Λεμεσού κούρεψε το ύψος του προτεινόμενου πύργου κατά 8 ορόφους, δηλαδή από 45 σε 37. Παρά το μεγάλο ύψος που διατηρεί η οικοδομή, σε ένα στενό μάλιστα οικόπεδο με μικρές αποστάσεις από τα εφαπτόμενα κτήρια, οι αιτητές δεν συγκατάνευσαν στην αντιπρόταση του δήμου, προκειμένου αυτός με τη σειρά του να καταθέσει θετική εισήγηση προς το Τμήμα Πολεοδομίας για την αδειοδότηση της ανάπτυξης. Ως εκ τούτου οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται. Στο μεταξύ, το Συγκρότημα Ermes (όμιλος CTC), το οποίο διαχειρίζεται το Debenhams Olympia, αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει πρόσφατα δημοσιεύματα περί επικείμενης κατεδάφισης του κτηρίου που στεγάζει το πολυκατάστημα. Ο όμιλος πληροφορεί μάλιστα το κοινό ότι το Debenhams Olympia θα συνεχίσει απρόσκοπτα την ομαλή λειτουργία του μέχρι και το 2020.