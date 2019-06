Νομική Υπηρεσία για προσφυγές σε ΕΔΑΔ: Kάποιοι βιάστηκαν ανεύθυνα να κατηγορήσουν

0 SHARES Share Tweet Linkedin

«Είναι λυπηρό το ότι κάποιοι βιάστηκαν ατεκμηρίωτα και ανεύθυνα να κατηγορήσουν, να ειρωνευτούν περί επανάληψης παραλείψεων τύπου χαλουμιού κλπ. χωρίς να μπουν στον κόπο να επιβεβαιώσουν προηγουμένως τις όποιες πληροφορίες τους», αναφέρει με νέα, σημερινή, ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία, σε σχέση με το ζήτημα που έχει προκύψει με τις ατομικές προσφυγές που έχουν καταχωρήσει ιδιώτες κατά της Τουρκίας ενώπιον του ΕΔΑΔ.

Η Νομική Υπηρεσία προβαίνει σε σειρά διευκρινίσεων αναφορικά με συνεχιζόμενα δημοσιεύματα και δημόσιες δηλώσεις του δικηγόρου κ. Αχ. Δημητριάδη καθώς επίσης και του δημάρχου Αμμοχώστου κ. Αλ. Γαλανού, σχετικά με ατομικές προσφυγές διεκδίκησης περιουσιών στην κατεχόμενη Λευκωσία και στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επανειλημμένα με τις δηλώσεις τους οι κ.κ. Δημητριάδης και Γαλανός ισχυρίζονται ότι το Κράτος και/ή η Νομική Υπηρεσία άφησαν να παρέλθει και να λήξει η προθεσμία κατά την οποία όφειλε η Δημοκρατία να δηλώσει κατά πόσον θα παρέμβει στη διαδικασία , η οποία κατά τους ισχυρισμούς τους, εις μεν την προσφυγή Panayi and Shiartou ήταν η 10.6.2019, εις δε την προσφυγή της K.V. Mediterranean Tours Ltd είναι η Τρίτη 19.6.2019.

Τούτο είναι αναληθές, προστίθεται, εφόσον με επιστολές του ημερ. 18.3.19 και 26.3.19 το ΕΔΑΔ, ειδοποιούσε τη Δημοκρατία ότι στην πρώτη περίπτωση οι αιτητές και η Τουρκία (και όχι η Δημοκρατία), είχαν προθεσμία μέχρι την 10.6.2019 να συζητήσουν το ενδεχόμενο φιλικής διευθέτησης και στη δεύτερη περίπτωση οι αιτητές και η Τουρκία έχουν προθεσμία μέχρι την 18.06.2019 για φιλική διευθέτηση και όπως πρόσθετε το Δικαστήριο, αν οι δύο διάδικοι δεν διευθετούσαν την υπόθεση εντός των πιο πάνω προθεσμιών, τότε, (δηλαδή μετά τις ταχθείσες προθεσμίες), οι υποθέσεις θα προχωρούσαν στο επόμενο, αντιπαραθετικό στάδιο οπότε το Δικαστήριο θα ζητούσε ή θα ζητήσει από τη Δημοκρατία να το πληροφορήσει κατά πόσο η Κυβέρνηση της επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα της να παρέμβει («… if the case moves to the contentions phase, you will be invited to inform me whether or not your Government wish to exercise their right to intervene…»).

Παρά ταύτα, αναφέρει η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, εις μεν την πρώτη υπόθεση δεν είχαμε πάρει καμμιά ειδοποίηση ότι καλούμεθα να ασκήσουμε το δικαίωμα παρέμβασης και επομένως καμμιά προθεσμία δεν έχει υπερβεί ή λάβει η Δημοκρατία. Εις δε τη δεύτερη υπόθεση, επίσης δεν έχουμε λάβει καμμιά ειδοποίηση, αφού εν πάση περιπτώσει η προθεσμία που είχε δοθεί στους διάδικους για φιλική διευθέτηση μέχρι 18.06.2019, δεν έχει ακόμα παρέλθει.

Επομένως, προσθέτει, είναι εντελώς αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι στην μια υπόθεση παρήλθε οποιαδήποτε προθεσμία και δεν απάντησε η Δημοκρατία αν επιθυμεί να παρέμβει όπως και ο ισχυρισμός ότι στην άλλη υπόθεση θα λήξει η προθεσμία την 18.6.19.

Ζητήσαμε σήμερα από το ΕΔΑΔ στο Στρασβούργο, συνεχίζει η Νομική Υπηρεσία, να επιβεβαιώσει τα πιο πάνω και με επιστολές που λάβαμε σήμερα το απόγευμα από τη Γραμματεία, επιβεβαιώνεται ότι τα γεγονότα είναι ως ανωτέρω, ότι από δικό τους λάθος είχε δοθεί η ένδειξη ότι η Δημοκρατία δεν απάντησε και ότι καμμιά ημερομηνία δεν έχει παρέλθει για την Δημοκρατία, την οποία θα καλέσουν να παρέμβει αν επιθυμεί, σε ευθετότερο χρόνο.

Είναι επομένως λυπηρό το ότι κάποιοι βιάστηκαν ατεκμηρίωτα και ανεύθυνα να κατηγορήσουν, να ειρωνευτούν περί επανάληψης παραλείψεων τύπου χαλουμιού κλπ. χωρίς να μπουν στον κόπο να επιβεβαιώσουν προηγουμένως τις όποιες πληροφορίες τους, καταλήγει η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

