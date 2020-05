Νέα ψηφιακή έκδοση ανεκτίμητης ιστορικής αξίας από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Πληροφορίες από το μοναδικό χειρόγραφο κώδικα B-030 στη διάθεση των μελετητών και του κοινού

Κυκλοφόρησε, σε ψηφιακή μορφή, η μονογραφία του Δρ Χρυσοβαλάντη Κυριάκου με τίτλο Christian Diversity in Late Venetian Cyprus: A Study and English Translation of Codex B-030 from the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation. Η έκδοση, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, αποτελεί καρπό του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Aspects of multiconfessionalism and human geography in early modern Cyprus from the Venetians to the Ottomans (CyChrist)» («Πτυχές της πολυθρησκευτικότητας και της ανθρωπογεωγραφίας στην πρώιμη νεότερη Κύπρο, από τους Βενετούς στους Οθωμανούς»), με ανάδοχο φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου και μεταδιδακτορικό ερευνητή τον ιστορικό Δρ Χρυσοβαλάντη Κυριάκου, υπό την εποπτεία της διευθύντριας του Πολιτιστικού Ιδρύματος, Δρ Ιωάννας Χατζηκωστή. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Η έκδοση δίνει για πρώτη φορά στους μελετητές και το ευρύ κοινό τη δυνατότητα να μελετήσουν τα περιεχόμενα του σημαντικού χειρόγραφου κώδικα Β-030 από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Το μοναδικό αυτό χειρόγραφο, γραμμένο στη βενετική γλώσσα από ανώνυμο συγγραφέα περί τα μέσα του 16ου αιώνα, περιγράφει με γλαφυρότητα τη συγκρουσιακή συνύπαρξη των διαφόρων εθνοθρησκευτικών ομάδων της Κύπρου (Ελλήνων, Λατίνων, Αρμενίων, Κοπτών, Μαρωνιτών, κ.ά.). Περιλαμβάνονται, επίσης, κατάστιχα και έγγραφα που παρουσιάζουν κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα ένας κατάλογος με ονόματα φεουδαρχών και τα έσοδα του βενετικού κράτους από το θαλάσσιο εμπόριο της Κύπρου για το έτος 1563. Της αγγλικής μετάφρασης προηγείται εκτενής ιστορική εισαγωγή και ανάλυση των περιεχομένων του κώδικα Β-030. Εξετάζονται, μέσω ενός καινοτόμου διεπιστημονικού μεθοδολογικού πλαισίου, ο τρόπος αποτύπωσης και πρόσληψης της εθνοθρησκευτικής συνύπαρξης των χριστιανών της Κύπρου από τον ανώνυμο συγγραφέα, όπως επίσης και η θέση της Κύπρου στον ευρωπαϊκό χάρτη της χριστιανικής ετερότητας μετά την έκρηξη της

Μεταρρύθμισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία των συναισθημάτων μέσα από τις περιγραφές του ανώνυμου συγγραφέα για τα ήθη, έθιμα και τελετές των χριστιανικών ομάδων του νησιού. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση ανάγνωσης της Κυπριακής Ιστορίας διευρύνει τη ματιά του αναγνώστη, οδηγώντας σε μια ολιστική κατανόηση των ψυχολογικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δυναμικών που διαμόρφωσαν την ιστορική πραγματικότητα.

Την έκδοση προλογίζει ο καθηγητής Graeme Murdock (Trinity College, Dublin), ενώ η καλλιτεχνική και τυπογραφική επιμέλεια έγινε από την κ. Μαρία Φουέντας. Η μονογραφία για τον κώδικα Β-030 αριθμεί 95 σελίδες και είναι διαθέσιμη διαδικτυακά, ως έκδοση ανοικτής πρόσβασης, μέσω της ιστοσελίδας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου (www.boccf.org) και του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου «ΓΝΩΣΙΣ» (https://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/61672).