Νέα Navtex από Άγκυρα – Στέλνει το Barbaros στην κυπριακή ΑΟΖ

Η τουρκική Navtex αφορά σε περιοχή που διεκδικεί η Τουρκία εντός της κυπριακής ΑΟΖ, με πρόσχημα τα ενεργειακά δικαιώματα του ψευδοκράτους και ισχύει από τις 28 Ιουλίους έως και τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Η νέα Navtex αναφέρει τα εξής:

TURNHOS N/W : 0999/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-07-2020 16:09)

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N – 034 21.35 E

35 04.98 N – 034 21.61 E

35 19.94 N – 034 48.76 E

34 41.27 N – 034 47.91 E

34 17.81 N – 034 30.25 E

34 06.57 N – 034 15.20 E

34 17.55 N – 034 15.36 E

34 15.83 N – 033 56.44 E

34 41.31 N – 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.

ΠΗΓΗ: CNN.GR