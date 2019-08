Μία χελώνα ταξιδευτής που την λένε… Πάμπο – Από το Κάβο Γκρέκο έφτασε στην Τυνησία

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μια χελώνα καρέτα-καρέτα ονόματι «Πάμπος» έχει κλέψει τις εντυπώσεις με την ταξιδιωτική της συμπεριφορά. Η ζωή και οι κινήσεις της καθώς και 11 άλλων χελωνών οι οποίες έχουν σωθεί από την παρεμπίπτουσα αλιεία, καταγράφονται με δορυφορικά συστήματα παρέχοντας στους ειδικούς χρήσιμες πληροφορίες.

43 κιλά

Όπως αναφέρει το «BirdLife Cyprus» ο «Πάμπος» είναι μια αρσενική χελώνα βάρους 43 κιλών και μήκους 71 εκ., η οποία παγιδεύτηκε και απελευθερώθηκε από δίχτυα τον περασμένο Μάρτιο. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χελώνες κινείται συνεχώς και κατά τις πρώτες εβδομάδες παρακολούθησης κινείτο κατά μήκος του κόλπου Αμμοχώστου, με σποραδικές εμφανίσεις στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Στις 24 Απριλίου, ο «Πάμπος» από το Κάβο Γκρέκο έφτασε στον κόλπο Επισκοπής όπου έμεινε για έναν μήνα, και ακολούθως συνέχισε το ταξίδι του προς την ακτή κοντά στο αεροδρόμιο Πάφου. Στις 30 Μαΐου έβαλε πλώρη με κατεύθυνση τα δυτικά, και σήμερα βρίσκεται κοντά στην Τυνησία. Σύμφωνα με το «BirdLife Cyprus» η συμπεριφορά του «Πάμπου» φανερώνει ότι πρόκειται μάλλον για μεταναστευτική χελώνα που ταξίδεψε στην Κύπρο για να ζευγαρώσει και όχι χελώνα κάτοικο της περιοχής. «Είναι συναρπαστικό αν σκεφτούμε ότι μέσα στους επόμενους δύο μήνες οι απόγονοί του θα γεννηθούν στις παραλίες μας. Και ελπίζουμε, ότι μέσα από το έργο μας, οι νέες χελώνες θα είναι πιο ασφαλείς από την παρεμπίπτουσα αλιεία», σημειώνεται.

Παρεμπίπτουσα αλιεία

Η παρεμπίπτουσα αλιεία συνιστά τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τα απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά παγκοσμίως τονίζει η πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Fishforward». Παρεμπίπτουσα αλιεία είναι η αλιεία κατά την οποία δεν ψαρεύονται μόνο επιθυμητά είδη, αλλά και πολλά άλλα ζώα της θάλασσας που αντιμετωπίζονται ως σκουπίδια.

Συνολικά, 38 εκατ. τόνοι θαλάσσιων ζώων – ο 40% των αλιευμάτων παγκοσμίως- αλιεύονται ακούσια και απορρίπτονται πίσω στη θάλασσα νεκρά, ετοιμοθάνατα ή σοβαρά τραυματισμένα. Για ορισμένα είδη η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη: για 1 κιλό γαρίδας 5 με 20 κιλά παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πιάνονται στα δίχτυα. Βιολόγοι του SPOT (Society for the Protection of Turtles), αναφέρουν ότι στον κόλπο της Αμμοχώστου πιάνονται κατά λάθος πολλές πράσινες χελώνες και χελώνες καρέτα-καρέτα σε αλιευτικά εργαλεία. Ωστόσο, επισημαίνεται, ότι απελευθερώνονται από τους ψαράδες και οι κινήσεις τους καταγράφονται μέσω δορυφορικών συστημάτων.

Για την ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση των συνεπειών της παρεμπίπτουσας αλιείας το «Cyprus Bycatch Project» διοργανώνει διάφορες δράσεις. Εκτός από τις στατιστικές αναλύσεις των επιπέδων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, έχουν δρομολογηθεί και εκπαιδεύσεις ψαράδων. Μία από αυτές τις δραστηριότητες που αφορά τη μελέτη χρήσης οικοτόπων από χελώνες, είναι η δορυφορική παρακολούθηση και καταγραφή της κατάδυσης των πράσινων χελωνών και των χελωνών καρέτα-καρέτα, με δορυφορικούς πομπούς GPS.