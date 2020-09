Τάυτιση Λευκωσίας, Αθήνας και Παρισιού για κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Τις ευχαριστίες του προς τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν για τη φιλοξενία στην Κορσική της Συνόδου Κορυφής των Μεσογειακών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ο οποίος βρίσκεται στο γαλλικό νησί.

Ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχθηκε το απόγευμα τους ηγέτες των μεσογειακών κρατών της ΕΕ.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τις ευχαριστίες του στον κ. Μακρόν και αναφέρει ότι στη Σύνοδο Κορυφής “μας δίδεται η ευκαιρία να αξιολογήσουμε όλες τις νέες εξελίξεις, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ και στην περιοχή μας και να σκεφτούμε τα βήματά μας, ιδίως ενόψει του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου”.

Thank you my dear friend @EmmanuelMacron for hosting the 7th #MED7 Summit. A timely opportunity is given to us to assess all the new developments, bearing in mind the current situation in the EU & in our region, and reflect on our steps, especially in view of the next @EUCouncil. pic.twitter.com/Fj24jyZkvQ

