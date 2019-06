Με την κατάθεση του πρώην Υποδιοικητή της ΚΤ συνεχίστηκε η δίκη για την Focus

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Με την κατάθεση του πρώην Υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Σπύρου Σταυρινάκη συνεχίστηκε σήμερα, στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης για την κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Στην γραπτή του κατάθεση ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση, ο κ. Σταυρινάκης αναφέρει ότι κατά την επίδικη περίοδο, ο ίδιος ήταν Διευθυντής του Τμήματος Εποπτείας Διεθνών Τραπεζών και Ρύθμισης Τραπεζικών ιδρυμάτων και στην αρμοδιότητα του ήταν και η αδειοδότηση νέων Τραπεζικών Ιδρυμάτων καθώς και η έγκριση αιτήσεων για απόκτηση ελέγχου σε υφιστάμενο τραπεζικό ίδρυμα από νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Στην πρώτη από τις έξι συνολικά καταθέσεις που έδωσε στους ανακριτές της υπόθεσης, ο κ. Σταυρινάκης σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του, τον Φεβρουάριο του 2006, ο τότε Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Χριστοδούλου του διαβίβασε αίτηση της Martin Financial Group Holdings S.A., (εταιρεία η οποία ανήκε στον όμιλο εταιρειών του Ανδρέα Βγενόπουλου) για απόκτηση 9,98% του μετοχικού Κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας με πρόθεση απόκτησης πέραν του 10% (μέχρι και του 20%) μέχρι την 31/12/2006.

Ο ίδιος αναφέρει ότι, εξ΄ όσων θυμάται, πριν την υποβολή της πιο πάνω αίτησης είχε προηγηθεί συνάντηση των Ανδρέα Βγενόπουλου, Μιχάλη Ερωτόκριτου και Χριστόδουλου Χριστοδούλου στο γραφείο του τελευταίου. Ο Μιχάλης Ερωτόκριτος ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας, διευκρινίζει.

Όπως αναφέρει στην κατάθεση του, για απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου σε Τράπεζα πέραν του 10% απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, σημειώνοντας ότι πριν την υποβολή της αίτησης είχε προηγηθεί η απόκτηση του 8,18% του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας από το TOSCA Fund και το 3% του μετοχικού κεφαλαίου από την Laiki Bank Nominees.

Ο κ. Σταυρινάκης αναφέρει ακόμη ότι το 2005 η Αγγλική Τράπεζα HSBC, η οποία κατείχε το 21% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόκτηση ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας, «πλην όμως από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν ενθαρρύνθηκε από του να προχωρήσει με σχετική αίτηση προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου».

Ως αποτέλεσμα, προσθέτει , η HSBC ανακοίνωσε την πρόθεση της να πωλήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Λαϊκή Τράπεζα».

Ο μάρτυρας αναφέρει στην κατάθεση του ότι η αίτηση της Marfin Financial Group Holdings S.A. έτυχε επεξεργασίας από το Τμήμα του σύμφωνα με τις διαδικασίες- εξετάσεις παρόμοιων αιτήσεων, σημειώνοντας ότι το Τμήμα του είχε απευθυνθεί στις εποπτικές αρχές της Ελλάδος (Τράπεζα της Ελλάδος και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος) καθώς και σε εποπτικές αρχές άλλων χωρών στις οποίες ο όμιλος της Martin Financial Group Holdings S.A. ενεργοποιείτο μέσω της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει, ο βασικός στόχος της όλης διερεύνησης ήταν η εξακρίβωση της ικανότητας και καταλληλότητας των Διευθυντών και των ιδιοκτητών της Marfin Financial Group Holdings S.A., προσθέτοντας ότι η εξέταση της πιο πάνω αίτησης αποδείχθηκε χρονοβόρα λόγω της μη έγκαιρης ανταπόκρισης των διαφόρων εποπτικών αρχών.

Ο κ. Σταυρινάκης αναφέρει επίσης ότι πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης της πιο πάνω αίτησης, τον κάλεσε, χωρίς προειδοποίηση ,στο γραφείο του ο κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου για να τον ενημερώσει για την πρόοδο της όλης εξέτασης. Στο γραφείο του κ. Χριστοδούλου, προσθέτει, βρισκόταν και ο Ανδρέας Βγενόπουλος τον οποίο συναντούσε για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο κ. Χριστοδούλου ενημέρωσε τον Ανδρέα Βγενόπουλο ότι ο ίδιος χειριζόταν την αίτηση της Marfin Financial .Group Holdings S.A. οπόταν ο κ. Βγενόπουλος εξέφρασε παράπονο για την όλη καθυστέρηση και απευθυνόμενος προς τον ίδιο σε έντονο ύφος του είπε: «Έλεος, `Ελεος, Έλεος κύριε Σταυρινάκη».

O μάρτυρας αναφέρει στην κατάθεση του ότι εξήγησε στον κ. Βγενόπουλο ότι η αίτηση της Marfin Financial Group Holdings S.A. καθυστερούσε όχι λόγω υπαιτιότητας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αλλά λόγω καθυστέρησης στην ανταπόκριση των εποπτικών αρχών στις οποίες είχε απευθυνθεί για πληροφορίες. Ο κ. Βγενόπουλος, αναφέρει, συνέχισε να μην είναι ικανοποιημένος με την πιο πάνω εξήγηση με τον ίδιο να αισθάνεται ότι αδίκως βρισκόταν κάτω από πίεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Χριστοδούλου δεν πήρε οποιαδήποτε θέση στην πιο πάνω συνομιλία του με τον κ. Βγενόπουλο.

Τελικά, αναφέρει ο μάρτυρας, η εξέταση της αίτησης ολοκληρώθηκε περί το τέλος Μαΐου του 2006 οπότε υπέβαλε γραπτή έκθεση στον κ. Χριστοδούλου συστήνοντας την απόκτηση του 9,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας καθώς και την αύξηση συμμετοχής πέραν του 10% νοουμένου ότι δεν είχε προκύψει οτιδήποτε το αρνητικό ή μεμπτό για τους αιτητές από τις πληροφορίες που είχε πάρει η Κεντρική Τράπεζα από τις ξένες εποπτικές αρχές.

Παράλληλα, όπως αναφέρει στην κατάθεση του, είχε επισημάνει στον κ. Χριστοδούλου ότι υπήρχε ασάφεια ως προς τα μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια της Marfin Financial Group Holdings S.A. μετά την απόκτηση του ελέγχου της Λαϊκής Τράπεζας.

Ο κ. Σταυρινάκης αναφέρει στην κατάθεση του ότι συνέχισε ως Υποδιοικητής να εποπτεύει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Εποπτείας Τραπεζών μέχρι τις 9/4/2013 οπότε αποχώρησε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λόγω της σχετικής πράξης του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας με την οποία εθεώρησε τον διορισμό του ως «εξυπαρχής άκυρο».

Στην κατάθεση του ημερομηνίας 11/7/2013, ο κ. Σταυρινάκης αναφέρει ότι το όλο θέμα απομάκρυνσης του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει τεθεί με σχετική αίτηση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Κατά την αυριανή δικάσιμο θα συνεχιστεί η αντεξέταση του μάρτυρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Έπειτα από τη διακοπή της ποινικής δίωξης εναντίον του Ανδρέα Κιζουρίδη, κατηγορούμενοι στην υπόθεση, εκτός από τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλο Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group – MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.