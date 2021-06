Με μουσικό εορτασμό θα καλωσορίσουν τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων 76 ε/κ και τ/κ οργανώσεις – Διαβάστε την κοινή δήλωση

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών για διάνοιξη και των εννέα σημείων διέλευσης αύριο 4 Ιουνίου καλωσορίζουν με κοινή γραπτή δήλωση 76 τουρκοκυπριακές και ελληνοκυπριακές οργανώσεις, καλώντας τους ηγέτες να προχωρήσουν σε ενέργειες ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Μάλιστα διοργανώνουν για αύριο Παρακευή εκδήλωση μουσικού εορτασμού της εξέλιξης αυτή η ώρα 18:30 το απόγευμα με σημείο συνάντησης την Πλατεία Ελευθερίας και τελικό προορισμό Büyük Han.

Αυτούσια η κοινή δήλωση των 76 οργανώσεων:

Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων θα πρέπει να ακολουθηθεί από ενέργειες ανοικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Οι υπογράφοντες καλωσορίζουμε την ανακοίνωση ΗΕ της Τετάρτης που αναφέρει πως όλα τα σημεία διέλευσης θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 4 Ιουνίου, πάνω από 15 μήνες μετά το μονομερές κλείσιμο τους. Το κλείσιμο χώρισε οικογένειες, φίλους, αγαπημένα πρόσωπα, και κόντεψε να καταστήσει μόνιμη τη διαίρεση της χώρας μας.

Είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του ψηφίσματος 2561/2021 του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ Ιανουαρίου 2021 που «καλεί τις πλευρές να μειώσουν τα υφιστάμενα εμπόδια στις διακοινοτικές επαφές». Δεν αποτελεί βέβαια υποκατάστατο συνολικής λύσης του Κυπριακού.

Κύριος μας στόχος είναι η ενωμένη Κύπρος για όλους. Για να γιορτάσουμε την απομάκρυνση ενός επιπρόσθετου εμποδίου που μας είχε χωρίσει και να εκφράσουμε την απαίτηση για περαιτέρω άρση των οικονομικών εμποδίων στη διέλευση και την προώθηση διακοινοτικών επαφών, ελάτε μαζί μας την Παρασκευή 4 Ιουνίου στις 18:30 για ένα συμβολικό, μουσικό εορτασμό της εξέλιξης αυτής. Θα περπατήσουμε από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι το Büyük Han.

Η συμφωνία «για το συγχρονισμό των αντίστοιχων μέτρων COVID-19 των δύο πλευρών σχετικά με τα σημεία διέλευσης» συνάδει με αυτό που είχαμε υποστηρίξει, δηλαδή την κοινή και συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του ιού. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα ΗΕ, όλους τους συναγωνιστές από την κοινωνία των πολιτών, άλλους ανήσυχους Κύπριους, καθώς και τη διεθνή κοινότητα για τις προσπάθειες τους.

Απαιτούμε γνήσια συνεργασία που θα εφαρμόζει στην πράξη αυτή τη συμφωνία, και που θα περιλαμβάνει τη διάθεση δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) και στις δύο πλευρές και την αμοιβαία αναγνώριση εμβολίων.

Η διακοινοτική επαφή επηρεάζει όλους τους κατοίκους του νησιού, είτε περνούν από τα σημεία διέλευσης είτε όχι. Έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες (όπως των Yücel και Psaltis του 2019) πως η διακοινοτική επαφή στην Κύπρο ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Άρα λοιπόν η διακοινοτική επαφή είναι σημαντική τόσο για την εσωτερική ασφάλεια του νησιού μας όσο και για τη θεμελίωση μιας ειρήνης που θα είναι βιώσιμη.

Ως Κυπριακός λαός απαιτούμε πλήρη και ορθή εφαρμογή του ψηφίσματος 2561/2021 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ που καλεί σε «άμεση υποστήριξη και ενθάρρυνση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ώστε να ενισχύσουν τη διακοινοτική επαφή και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης» και πως τα σημεία διέλευσης δεν θα κλείσουν ποτέ ξανά όποιος και να είναι ο λόγος.

Η μακροπρόθεσμη ειρήνη και ασφάλεια της χώρας μας εξαρτάται από αυτό.

Υπογεγραμμένο από:

Action Network for the Housing and City-Solidarity for All

Avli

Bi-communal peace Initiative-United Cyprus (see list of 76 organisations on next pages)

Charis Psaltis

Enfield Cypriots Association

Famagusta Ecocity Project

Friends of Cyprus

Hade

Kıbrıs Havaları Derneği/Σύνδεσμος Κυπριακού Τραγουδίου/Cyprus Songs Association

KISA

Paphos Gate Gathering

UniteCyprusNow

List of organizations under the Bi-communal Peace Initiative- United Cyprus Organization / Group 1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union – KTÖS 2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS 3 Customs Workers Trade Union – GÜÇ-SEN 4 EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN 5 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS 6 State Workers Trade Union – ÇAĞ-SEN 7 Cyprus Writer’s Union 8 Cyprus Publisher’s Association – KYa B 9 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ 10 Movement for a Federal Cyprus 11 Proodeftiki Primary School Teachers movement 12 Proodeftiki Secondary School Teachers movement 13 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform 14 İskele Citizens Initiative 15 Municipal Workers Trade Union – BES 16 Socialist İnitiative 17 United Democrats Youth organization 18 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events – Together We Can 19 Epilogi Limassol cultural movement 20 Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation 21 Peace Association 22 New Cyprus Association 23 Left Wing 24 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors 25 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus 26 Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ 27 Publishers Trade Union – BASIN-SEN 28 BARAKA Cultural Group 29 Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN 30 Turkish Cypriot Association for Democracy (London) 31 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES 32 Cyprus Youth Platform 33 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace” 34 Cyprus Reunification Movement 35 German-Cypriot Forum 36 Workers Democracy 37 NGO Support Centre 38 IKME Sociopolitical Studies Institute 39 Hands across the Divide 40 Association of Historical Dialogue and Research 41 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations 42 Stop the War Coalition 43 Kontea Heritage Foundation 44 GAT – Gender Advisory Team 45 Cyprus Academic Dialogue 46 Turkish Cypriot Businessmen Association 47 Famagusta Our Town 48 Cyprus Sustainability Institute 49 Famagusta Initiative 50 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism 51 Bicommunal Kyrenia Initiative 52 INVEST IN EDUCATION 53 Enorasis sociocultural club 54 Post Research Institute 55 HASDER 56 HAZINE-SEN 57 Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN 58 Cyprus Song Association – KIBHAD 59 The Management Centre of the Mediterranean 60 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association 61 Feminist ATÖLYE 62 Cyprus Turkish Building Contractor’s Association 63 MAGEM 64 Dayanışma – Solidarity 65 KLIIR 66 Cyprus Association of Social Psychology 67 OPEK – Association for Social Reform 68 Larnaca for Solution – Reunification Movement 69 UniteCyprusNow 70 New Cyprus Party YKP 71 United Cyprus Party BKP 72 Cypriots’ Voice 73 Sol Hareket 74 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74 75 People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London) 76 Anatropi