Βουλευτικές εκλογές: Με ένδεκα υποψηψίους στην Αμμόχωστο το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Η Επαρχιακή Συνέλευση Αμμοχώστου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, παρουσίασε και ενέκρινε σε συνεδρία της τον κατάλογο των υποψηφίων για την επαρχία Αμμοχώστου για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2021.

Οι 11 υποψήφιοι του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στην Αμμόχωστο είναι οι:

Αλωνεύτη Φιτικίδου Έλενα

Η Έλενα Αλωνεύτη γεννήθηκε το 1963 στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Επικοινωνία και Τηλεοπτική παραγωγή όπου εργάστηκε ως τηλεοπτικός παραγωγός. Το 1989 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε σε ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής και τηλεοπτικούς σταθμούς ως σκηνοθέτης, παραγωγός, κινηματογραφίστρια και μοντέρ.

Το 2010 δημιούργησε το CSR Media Initiative, μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και εταιρίες παραγωγής και διαφήμισης, για την προώθηση της Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης μέσα από ενημερωτικά φιλμάκια. Τα τελευταία δέκα χρόνια το έργο της εστιάζεται κυρίως σε κοινωνικά ντοκιμαντέρ και δράσεις, ενώ συχνά συνεργάζεται με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων.

Η Έλενα είναι πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου Κύπρου, μέλος της πρωτοβάθμιας επιτροπής του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης Κύπρου και διετέλεσε Κριτής Διεθνών Βραβείων ΕΜΜΥ στις κατηγορίες Ντοκιμαντέρ και Τηλεοπτικές Ειδήσεις. Επίσης, είναι μέλος του European Documentary Network και του European Women’s Audiovisual Network.

Δημητριάδης Τάσος (Συνεργαζόμενος)

Ο Δημητριάδης Αναστάσιος γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1961. Είναι πρόσφυγας από την Νεάπολη Λευκωσίας και τώρα κάτοικος Στροβόλου.

Είναι απόφοιτος λυκείου και εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 Κύπρου ως εικονολήπτης τα τελευταία 29 χρόνια.

Είναι παντρεμένος με την Άρτεμη Δημητριάδου πρόσφυγα από τον ποταμό του Κάμπου της επαρχίας Μόρφου με την οποία απέκτησα δυο παιδιά την Χρύσια και τον Γιώργο.

Ως κινηματογραφιστής κατέγραψε, όλα τα ιστορικά γεγονότα που εξελίχθηκαν στην Κύπρο τα τελευταία 30 χρόνια. Ήταν παρόν σε όλες τις αποστολές διαπραγματεύσεων για το κυπριακό πρόβλημα. Ένεκα της δουλειάς του, το 1993 είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί την κλειστή πόλη της Αμμοχώστου και να καταγράψει την τραγική κατάσταση που βρίσκετε η πόλη αυτή.

Μεταξύ άλλων, ο κύριος Δημητριάδης ήταν ο δημιουργός του Ντοκιμαντέρ «ΑΚΟΥ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΟΥ». Το Ντοκιμαντέρ χαρακτηρίστηκε πρεσβευτής του Αμμοχωστιανού πρόσφυγα, αλλά και του κάθε Κύπριου πρόσφυγα, αφού μέσα από αυτό ακούγετε η πραγματικότητα που ζει τα τελευταία 47 χρόνια. Επιπρόσθετα μέσα από το Ντοκιμαντέρ καταγράφετε η αγανάκτηση του Κύπριου πρόσφυγα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ζει για σχεδόν 47 χρόνια μακριά από τα Πάτρια εδάφη του. Το Ντοκιμαντέρ ταξίδευσε και διαφώτισε σε χώρες όπως η Αγγλία, Ελλάδα, αλλά και μέσο του διαδικτύου σε παγκόσμια εμβέλεια. Τέλος ο κύριος Δημητριάδης δημιούργησε έκθεση Φωτογραφίας για την Αμμόχωστο, σε Τρισδιάστατη έκδοση, όπου έτυχε μεγάλης επισκεψιμότητας.

Θεοπέμπτου Ανδρέας

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1982 και είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής, Λευκωσίας.

Σπούδασε στο University of Bristol και στο University of Surrey και είναι κάτοχος πτυχίου MEng στην Ηλεκτρική & Ηλεκτρονική Μηχανική καθώς και MSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Υποψήφιος Βουλευτής και Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος το 2011.

Εργάστηκε ως υπεύθυνος έργου για τη Διαχείριση του Ραδιοφάσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη πωλήσεων τεχνολογιών υπολογιστικού σύννεφου (cloud) στις Κυπριακές επιχειρήσεις και τώρα ως διευθυντής πωλήσεων σε μεγάλη Κυπριακή εταιρεία πληροφορικής.

Παντρεμένος και πατέρας δύο νεαρών παιδιών, της Έλενας και του Χάρη.

Γιός του Χαράλαμπου και της Εύης Θεοπέμπτου.

Καλαβανά Θεανώ (Συνεργαζόμενη)

Η Δρ Θεανώ Καλαβανά είναι πρόσφυγας από το Ριζοκάρπασο με παππούδες εγκλωβισμένους. Έχει πτυχίο από το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ψυχολογία της Υγείας από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Αγγλία και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Leiden στην Ολλανδία. Με υποτροφία Fulbright έκανε το Μετα-Διδακτορικό της στην Αμερική, στο Memorial Hospital και στο Carnegie Mellon. Διετέλεσε μέχρι το 2019, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Σήμερα εργάζεται με ένα διεθνή οργανισμό ως Professional Certified Coach in Leadership and Wellbeing. Συνεργάζεται με κολοσσούς όπως την Coca Cola Europe, την PwC και μιλά άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.

Η Δρ Θεανώ Καλαβανά έχει πλούσια ακτιβιστική δράση είκοσι χρόνων. Μεταξύ άλλων, έχει εμπλακεί ενεργά σε θέματα που αφορούν την δικοινοτική δράση για επίλυση συγκρούσεων.

Το 2011 προσκλήθηκε ως Συντονίστρια της Ομάδας Υποστήριξης της Πάφου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Συνεργάζεται εθελοντικά ως επιστημονική συνεργάτιδα με το Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής.

Από το 2017 αρθρογραφεί συστηματικά στην εφημερίδα «Πολίτης» και για ένα χρονικό διάστημα στην «Καθημερινή» (2019-2020). Διετέλεσε μέχρι και την εξαγγελία της υποψηφιότητας της Γενική Γραμματέας του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας με επικέντρωση σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος. Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του «Δικτύου Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών». Πρωτοστάτησε μαζί με άλλους πολίτες τους μήνες που μας πέρασαν μας στις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς. Η Θεανώ είναι μητέρα του Ορφέα και της Σοφίας και αγωνίζεται για ένα κράτος δικαίου, ισονομίας και ίσων ευκαιριών για τον κάθε πολίτη. Όραμα της μια απελευθερωμένη, επανενωμένη πράσινη Αμμόχωστος!

Κουρρή Δήμητρα

Η Δήμητρα Κούρρη είναι Λέκτορας Αρχιτεκτονικής Θεωρίας και Αστικής Ανάπτυξης στην σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Ταυτόχρονα ολοκληρώνει την διπλωματική της διατριβή με ειδίκευση στις αστικές συγκοινωνίες και τον κοινωνικο-τεχνολογικό τους χαρακτήρα. Γεννήθηκε το 1985 στην Πράγα από μητέρα Τσέχα και πατέρα Κύπριο και μεγάλωσε στην Λεμεσό. Ως τόπο καταγωγής της δηλώνει την Αμμόχωστο, με τις μνήμες της οποίας μεγάλωσε, μέσα από τις μαρτυρίες των συγγενικών της προσώπων.

Το 2012 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Αρχιτεκτονική, με πτυχία από το Birmingham City University (BA Hons) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Εργάστηκε ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Νέα Υόρκη. Παράλληλα συνέχισε τις σπουδές της με υποτροφία στο Parsons (The New School) της Νέας Υόρκης με ειδίκευση σε θέματα αστικής ανάπτυξης και αστικών συγκοινωνιών. Μέσα στα πλαίσια των σπουδών αυτών κινητοποιήθηκε ως εξωτερικός συνεργάτης ΜΚΟ με στόχο την ίση συμμετοχή πολιτών σε ζητήματα πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, την ανάπλαση περιοχών διαμέσου πολιτισμικών προγραμμάτων, καθώς και την προστασία δικαιωμάτων του πολίτη σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλά άπταιστα Αγγλικά και Τσεχικά.

Παπαδάκης Νικόλας

Ο Νικόλας Παπαδάκης γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 19 Ιουνίου το 1980, το δεύτερο παιδί πενταμελούς οικογένειας προσφύγων από την Αμμόχωστο.

Αποφοίτησε από το Grammar School το 1999 και, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας στο 70 Τάγμα Μηχανικού, μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Essex. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο CASS Business School του City University of London με εξειδίκευση στον Εσωτερικό Έλεγχο. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο και συνέχισε τις σπουδές του με κατάληξη την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Chartered Accountant ACA από το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), του οποίου είναι μέλος.

Εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων στο τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών της PriceWaterhouseCoopers και ως ελεγκτής και φορολογικός σύμβουλος σε άλλους ελεγκτικούς οίκους. Εργάστηκε επίσης ως Διευθυντής στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών Pepper Cyprus Ltd καθώς επίσης και ως Οικονομικός Διευθυντής στον όμιλο Hyperion.

Είναι παντρεμένος με την Κυριακή Βουτουρή από την Αμμόχωστο, ανώτερη διευθύντρια του τμήματος έμμεσης φορολογίας της PriceWaterhouseCoopers, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα γιό και δύο κόρες.

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1969 στη Λεμεσό. Μεγάλωσε στην Αμμόχωστο μέχρι το 1974. Η μητέρα του κατάγεται από την Αμμόχωστο και ο πατέρας από την Πάφο.

Μετά την εισβολή του 1974 η οικογένεια του μεταναστεύει στο Λονδίνο. Ξαναέρχονται πίσω στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια και κατοικούν στη Λεμεσό.

Στα 15 του χρόνια φεύγει ξανά στο Λονδίνο όπου σπουδάζει Καλές Τέχνες με ειδίκευση στην κεραμική και στο γυαλί. Έχει αρκετές διακρίσεις σε διάφορα ήδη τεχνών.

Είναι νυμφευμένος και ζει με τη σύζυγο του στο χωριό Κέδαρες της επαρχίας Λεμεσού.

Πασχάλη Φίλιππος (ΣΥΜΕΑ)

Γεννήθηκε στον Άγιο Ανδρόνικο Καρπασίας το 1957, παιδί ενδεκαμελούς οικογένειας.

Στις 29/8/1974 πιάστηκε σε ηλικία 17 ετών αιχμάλωτος όπου μεταφέρθηκε στο γκαράζ του Παυλίδη και κρατήθηκε για περίοδο δύο μηνών. Λόγω αιχμαλωσίας είχε την επιλογή να μην εκπληρώσει την στρατιωτική του θητεία εντούτοις κατατάχθηκε και ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία κανονικά με ΑΣΜ:5476.

Το 1977 εργοδοτήθηκε από την εταιρεία J&P Paraskevaides και στάλθηκε στις Αραβικές χώρες όπου διατελούσε υπηρεσίες εργοδηγού.

Το 1983 άνοιξε την δική του επιχείρηση Υλικά Οικοδομής, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα με την επωνυμία “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΤΔ”.

Είναι νυμφευμένος με την Ζηνοβία Πασχάλη με την οποία απέκτησε τρείς θυγατέρες.

Είναι λάτρης της φύσης και στις ελεύθερες του ώρες ασχολείται με την καλλιέργεια δέντρων και φυτών.

Πελεγκάρη-Κυριάκου Βάσω (Βασιλική) (Πορεία Αλλαγής)

Γεννήθηκε στον κατεχόμενο Γερόλακκο στις 27.6.1966. Έχει ρίζες στα Λιμνιά Αμμοχώστου και είναι γόνος της οικογένειας Νικοδήμου Μυλωνά, Μητροπολίτη Κιτίου και Βουλευτή του Νομοθετικου Σώματος (1925). Μετά την αποφοίτηση της από το Λύκειο Θηλέων Κύκκου Β, παρακολουθεί δημοσιογραφία (I.S.D.A) ενώ φοιτά και στη Σχολή R.C. SCHOOL OF MODELS AND ARTS στο τμήμα Θεάτρου και Ορθοφωνίας. Συμμετείχε σε Σεμινάρια και Διαλέξεις Ελληνικής Γλώσσας, Ψυχολογίας και Μάρκετινγκ καθώς επίσης και σε Σεμινάρια Γραφής Σεναρίου και Σκηνοθεσίας, των Παντελή Βούλγαρη, Θεόδωρου Αγγελόπουλου και του Ν. Παναγιωτόπουλου.

Ως Δημοσιογράφος, εργάστηκε σε Εφημερίδες και Περιοδικά ενώ ως Κειμενογράφος-Σεναριογράφος-Visualiser σε Διαφημιστικές Εταιρείες. Είναι Αντιπρόεδρος της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.

Έχει οριστεί με ψήφο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕ ως εκπρόσωπος τους στην Κύπρο και μέλος της κριτικής επιτροπής. Έχει πρωτοστατήσει στην Ίδρυση και θεμελίωση του Θεατρικού Ομίλου ΡΙΚ.

Στο ΡΙΚ προσελήφθη επί καθημερινής βάσεως το 1989 κι εργοδοτείται μέχρι σήμερα με το καθεστώς του συνεργάτη Αορίστου Χρόνου ως Δημοσιογράφος- Ραδιοφωνικός παραγωγός στο Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου και Εκφωνήτρια Ειδησεων (ΠΡΩΤΟ-ΤΡΙΤΟ).Τιμήθηκε για το Σενάριο και την παρουσίαση του Ντοκυμανταίρ «ΑΡΩΜΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ» για την πολιτιστική της προσφορά ενώ είναι Βραβευμένη Θεατρική Συγγραφέας και Συγγραφέας Κυπριώτικων σκετς καθώς και η Σεναριογράφος των επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών «ΤΑ ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ » και «Η ΚΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ».

Χαουίλα Λούης

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1984 και μεγάλωσε στον συνοικισμό Καψάλου.

Με καταγωγή της μητέρας από την Αμμόχωστο αγάπησε την πόλη μέσα από τις ιστορίες του παππού και της γιαγιάς.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, εργάστηκε σε τραπεζικούς οργανισμούς και σε επενδυτικές εταιρίες.

Εργάζεται ως Λειτουργός Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε Επενδυτική Εταιρία με έδρα την Λεμεσό.

Υπήρξε συνιδρυτής του Συνδέσμου Καταναλωτών Λεμεσού και μέλος του Κινήματος Οικολόγων από το 2016.

Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.

Χατζηγέρου Παντελής

Ο Παντελής Π. Χατζηγέρου γεννήθηκε το 1959 στην κατεχόμενη σήμερα Βατυλή, Αμμοχώστου. Μετά την Τούρκικη Εισβολή μετοίκησε στην Λεμεσό οικογενειακώς. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως υπαξιωματικός. Σήμερα ζει με την γυναίκα και τα δυο παιδιά του στα Λατσιά, Λευκωσίας.

Σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και κατέχει πτυχίο – BBA στην Διοίκηση Επιχειρήσεων & στο Μάρκετινγκ από το Baruch College (CUNY) της πόλης της Νέας Υόρκης. Ταυτόχρονα κατέχει και μεταπτυχιακό – MS’c στις Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιστήμες (με Scholar Excellence) από το F.I.U. Chaplin School of Hospitality & Tourism Management (of F.S.U), του Μαϊάμι της Φλόριντας.

Εργάστηκε για περίπου είκοσι (20) χρόνια στην Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική βιομηχανία σε διάφορες διευθυντικές θέσεις μέχρι και Υποδιευθυντής Ξενοδοχείου 4*. Από το 2005 μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Ανώτερου Εκπαιδευτή σε θέματα Διοίκησης, Μάρκετινγκ, Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών στο Cyprus College του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ltd.

Σαν συνειδητοποιημένος πολίτης, πάντα ψήφιζε, αρχικά στην Αμερική τους Δημοκρατικούς και επιστρέφοντας στην Κύπρο τους οικολόγους, βλέποντας τους ως το πιο δημοκρατικό, κεντρώο, καθαρό και λογικό κόμμα της Κύπρου. Το 2013 εγγράφηκε και έγινε ενεργό μέλος των Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το κόμμα και είναι μέλος της Επιτροπής Παιδείας των Οικολόγων.

Θεωρεί την οικολογία, ως τον πιο σωστό τρόπο διαχείρισης του τόπου και γενικά του πλανήτη μας για την απόκτηση υψηλού βιοτικού επίπεδου και καλύτερης ποιότητας ζωής για τον άνθρωπο.

Δια μέσου της υποψηφιότητας του θα επιδιώξει την καλύτερη διοίκηση και οργάνωση του δημόσιου τομέα, την πιο παραγωγική και οικολογική χρήση το πόρων του τόπου και κυρίως του τουριστικού, ξενοδοχειακού και επισιτιστικού τομέα, την πιο σωστά οργανωμένη εκπαίδευση και παιδία των παιδιών μας, τη δίκαιη ανταμοιβή της εργασίας, τα ίσα δικαιώματα, και τη μελετημένη ανάπτυξη των βιότοπων και θαλασσών μας με στόχο την επαναφορά τους στην φυσική τους κατάσταση.