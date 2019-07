Μαρτύριο ατόμων με Σύνδρομο Down – Η γραφειοκρατία δοκιμάζει τη λογική

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Κλειώ Σαραντίδου από τη Λεμεσό ανέλαβε εδώ και χρόνια τη φροντίδα του αδελφού της, ηλικίας 64 ετών. Ενός ατόμου με βαριάς μορφής νοητική υστέρηση εκ γενετής -Σύνδρομο Down. Και όλα αυτά εις βάρος της προσωπικής της ζωής και της οικογένειάς της. Ανέλαβε δηλαδή μια τεράστια ευθύνη που σε διαφορετική περίπτωση θα βάρυνε πολλαπλάσια τις πλάτες του κράτους. Το ευχαριστώ της πολιτείας, όπως καταγγέλλει, είναι να σέρνει την ίδια και τον αδελφό της κάθε χρόνο σε ιατροσυμβούλιο, υποβάλλοντάς τους σε αχρείαστη ταλαιπωρία και εξευτελισμό, για να σιγουρευτούν, όπως λέει, ότι δεν έγινε καλά…

Πέρα από θέμα αξιοπρέπειας που προκύπτει για τους συγγενείς των ανθρώπων αυτών, το ερώτημα που τίθεται είναι πού αποσκοπεί η κλήση για επαναξιολόγηση της κλινικής κατάστασης ενός ατόμου που φέρει πρόβλημα υγείας εκ γενετής. Χωρίς, δηλαδή, να γίνεται διαχωρισμός ληπτών επιδομάτων που αντιμετωπίζουν ένα παροδικό πρόβλημα υγείας και των εκ γενετής ασθενών, η υγεία των οποίων μόνο να επιδεινωθεί μπορεί. Ο «Π» αποτάθηκε στην υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου στην οποία θέσαμε το εξής ερώτημα: Από τη στιγμή που ο εν λόγω ασθενής αξιολογήθηκε πριν από τρία χρόνια, επιβεβαιώθηκε η κατάσταση της υγείας του -δεν επικοινωνεί καθόλου με το περιβάλλον- και η οικογένειά του έπραξε τα δέοντα, για ποιο λόγο καλείται κάθε χρόνο για εξέταση, με αποτέλεσμα να υποβάλλεται σε αυτή την επιπλέον ταλαιπωρία η οικογένειά του; Η υπουργός επιφυλάχθηκε να απαντήσει μόλις μελετήσει το θέμα και ενημερωθεί αρμοδίως.

Την έκπληξή τους για αυτή την πρακτική που ακολουθείται, άγνωστό σε πόσες περιπτώσεις, εξέφρασαν το μέλος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής Αδάμος Αδάμου και ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ατόμων με Σύνδρομο Down Πανίκος Χριστοδούλου. Θωρούσαν δεδομένο, όπως υπέδειξαν, ότι με την εφαρμογή του θεσμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τα άτομα με Σύνδρομο Down καλούνται για αξιολόγηση της κατάστασής τους μία φορά και έκτοτε δεν ενοχλούνται ξανά.

Τους καλούμε όποτε θέλουμε

Μιλώντας χθες στο Κανάλι 6 σε σχέση με την πρακτική που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις, η διευθύντρια του Τμήματος Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Χριστίνα Φλουρέντζου περιορίστηκε στο να αναφέρει ότι «βεβαίως, οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να καλέσουμε τα άτομα με Σύνδρομο Down για αξιολόγηση». Η υπουργός Εργασίας κλήθηκε να απαντήσει και πώς διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται κατάχρηση αυτής της δυνατότητας από τους λειτουργούς του υπουργείου, αλλά και η αξιοπρέπεια των συγγενών των ατόμων με Σύνδρομο Down, που κουβαλούν καθημερινά αυτόν τον σταυρό. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ατόμων με Σύνδρομο Down μας ανέφερε ότι πριν από δύο μήνες η υπουργός Εργασίας διαβεβαίωσε ότι θα τερματιστεί αυτή η απαράδεκτη πρακτική από πλευράς του Τμήματος Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Ο κύριος Χριστοδούλου, τέλος, εξέφρασε δυσφορία για τον χειρισμό αυτών των περιπτώσεων από το τμήμα.