«Man of War»: Στα σκαριά νέα ταινία – Επιδίωξη για επένδυση $125 εκατ. στην Κύπρο

Ο Δημήτρη Λογοθέτης, ο οποίος ολοκλήρωσε την ταινία «Jiu Jitsu», την πρώτη ταινία που γυρίστηκε στην Κύπρο κάτω από το σχέδιο κινήτρων για την προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, έχει εξασφαλίσει κεφάλαιο που ανέρχεται σε περισσότερα από 250 εκατ. δολάρια από νέο κινηματογραφικό ταμείο, το οποίο επιδιώκει να μεταφέρει μέρος αυτού, ύψους $125 εκατ. για την παραγωγή ταινιών στην Κύπρο.

Ο κ. Λογοθέτης, βρέθηκε στην Κύπρο πριν μερικές εβδομάδες με σκοπό την πραγματοποίηση σειράς συναντήσεων με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), για συζήτηση του νέου κεφαλαίου που έχει εξασφαλιστεί και τις παραμέτρους που θα μπορούσαν να συντελέσουν έτσι ώστε να μεταφερθεί μια τόσο μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή στην Κύπρο.

Η ταινία «Man of War» που έχει ήδη εγκριθεί από την επιτροπή του Invest Cyprus πέρσι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της προετοιμασίας παραγωγής (pre-production) και αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή της στα τέλη Μαρτίου ή Απριλίου 2020. Την ταινία θα διανέμει το Highland Film Group, που έχει αναλάβει και την ταινία «Jiu Jitsu», καθώς και άλλες γνωστές ταινίες όπως το «Escape Plan» με πρωταγωνιστές τους Sylvester Stallone και Arnold Schwarzenegger, το «Axis Sally» με τον Al Pacino, το «Braven» με τον Jason Momoa, το «Machine Gun Preacher» με τον Gerard Butler, και πολλές άλλες.

Το σενάριο της ταινίας «Man of War» είναι του Gary Scott Thompson, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την τεράστια εισπρακτική επιτυχία του franchise ταινιών «Fast and Furious», ύψους $5 δισ. Την σκηνοθεσία της ταινίας θα αναλάβει ο κ. Λογοθέτης, ενώ την παραγωγή ο Todd Garner, πρώην πρόεδρος της Disney και παραγωγός του νέου «Mortal Kombat», καθώς και ταινιών όπως το «xXx» με τον Vin Diesel, το «Knight and Day» με τον Tom Cruise και το «Paul Blart: Mall Cop» με τον Kevin James. Παραγωγός της ταινία «Man of War» είναι επίσης και ο κ. Chris Economides.

Οι κύριοι Garner και Λογοθέτης βρίσκονται σε συνομιλίες με παγκοσμίου φήμης ηθοποιό ταινιών δράσης, για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία.