Λοττίδη: Πιο ευάλωτοι στην κακομεταχείριση οι άνθρωποι υπό περιορισμό

Άνθρωποι που στερούνται ή πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας τους σε χώρους περιορισμού λόγω της πανδημίας του COVID-19 που μαστίζει την ανθρωπότητα, «είναι περισσότερο ευάλωτοι στον κίνδυνο να υποστούν σκληρή, απάνθρωπη ή/και ταπεινωτική μεταχείριση, βρισκόμενοι αντιμέτωποι με αυτή τη νέα απειλή», σημειώνει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη.

Σε γραπτή της τοποθέτηση ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων, με αφορμή την 26η Ιουνίου, Διεθνή Ημέρα Υποστήριξης των Θυμάτων Βασανιστηρίων, η κ. Λοττίδη αναφέρει «για αυτό το λόγο κύριο μέλημα του Εθνικού Μηχανισμού την παρούσα περίοδο ήταν και εξακολουθεί να είναι η στενή και συστηματική παρακολούθηση του θέματος με επισκέψεις και παρεμβάσεις, για πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπής και εξευτελιστικής μεταχείρισης».

Προσθέτει ότι όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT) Jens Modvig, καθίσταται επιτακτικότερη από ποτέ η διασφάλιση της ασφάλειας των ατόμων αυτών, τα οποία πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης με τους υπόλοιπους.

Η Επίτροπος εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση «που κατόπιν και δικής μας παρέμβασής ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2020, λήφθηκαν άμεσα μέτρα για αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών με την τροποποίηση του οικείου νομικού πλαισίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης».

Αναφέρει ότι «η εν λόγω παρέμβαση χαιρετίστηκε από τον Association for the Prevention of Torture (APT) και συμπεριλήφθηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής στον πρόσφατο Οδηγό που εξέδωσε με κατευθυντήριες οδηγίες/συστάσεις προς τους Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης όλων των χωρών, με με ρητή αναφορά στον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Στην τοποθέτησή της η Επίτροπος σημειώνει ότι «τα βασανιστήρια, συνιστούν, με βάση το διεθνές δίκαιο, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που απαγορεύεται απόλυτα και δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να δικαιολογηθεί και η απαγόρευση αυτή δεσμεύει κάθε μέλος της διεθνούς κοινότητας, ανεξαρτήτως εάν έχει επικυρώσει τις διεθνείς συνθήκες που απαγορεύουν ρητά τα βασανιστήρια».

Προσθέτει ότι «συνακόλουθα, η 26η Ιουνίου, πέραν της σηματοδότησης της έναρξης της προσπάθειας, σε οικουμενικό επίπεδο, για την αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία της Σύμβασης και την εξάλειψη κάθε μορφής βασανιστηρίων, αποτελεί, σύμφωνα με τον OHE, ‘ευκαιρία για όλους να ενωθούν υπέρ των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο θυμάτων βασανιστηρίων’».

Η κ. Λοττίδη αναφέρει ότι η δράση του Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, «στην ελαχιστοποίηση των περιστατικών κακοποίησης προσώπων που στερούνται ή πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας τους, αλλά και στην βελτίωση των συνθηκών κράτησης».

Επίσης, «με γνώμονα κυρίως την πρόληψη, οι πολύ-επίπεδες δράσεις του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης, κατά την περίοδο 2018 – 2019, εκτείνονταν από επισκέψεις σε αστυνομικά κρατητήρια, στις Κεντρικές Φυλακές, σε χώρους φιλοξενίας προσώπων τρίτων χωρών, σε στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων και σε ψυχιατρικές κλινικές, αλλά και δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όσο και των κρατικών φορέων».

Κλείνοντας η κ. Λοττίδη αναφέρει ότι «δέκα χρόνια μετά την ανάθεση στην Επίτροπο της αρμοδιότητας αυτής, οι δράσεις του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης για τα έτη 2018 – 2019 μεταφράστηκαν και διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Υποεπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT), η οποία εξέφρασε την ικανοποίηση της με πολύ θετικά σχόλια ενώ η σχετική Έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, καθώς αναμένεται πρώτα η υποβολή της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

