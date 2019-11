LNG με απόφαση του Προέδρου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Όπως αναμενόταν, η ακύρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή υποδομών για την επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και η επ’ αόριστον αναβολή της εισαγωγής φυσικού αερίου αποφεύχθηκε με τη λήψη πολιτικής απόφασης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εξέλιξη αυτή, που αποτρέπει άλλο ένα φιάσκο στις προσπάθειες του κράτους να εισαγάγει φυσικό αέριο, σημειώθηκε χθες στη διάρκεια ευρείας σύσκεψης στο Προεδρικό υπό την προεδρία του Νίκου Αναστασιάδη. Ο Πρόεδρος, αφού άκουσε όλους τους εμπλεκόμενους (Υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών, γενικό εισαγγελέα, γενικό ελεγκτή, γενική λογίστρια, ΔΕΦΑ, νομικούς συμβούλους) κατέληξε στην απόφαση ότι η κατασκευή υποδομών για την εισαγωγή φυσικού αερίου είναι έργο μεγάλης εθνικής σημασίας και πρέπει να προχωρήσει, παρά τα λάθη, παραλείψεις και παρατυπίες που εντοπίστηκαν από τον γενικό ελεγκτή στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, από μέρους της ΔΕΦΑ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τη ΔΕΦΑ να προχωρήσει στις διαδικασίες για υπογραφή του συμβολαίου με την επιλεγείσα κοινοπραξία China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, METRON S.A., Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd και Wilhelmsen Ship Management Limited, συνεργαζόμενη όμως με τη Νομική Υπηρεσία ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του κράτους και να αποφευχθεί, κατά το δυνατό, ο κίνδυνος να κληθεί το κράτος να καταβάλει αποζημιώσεις στην αποκλεισθείσα, από την κοινοπραξία, εταιρεία Άκτωρ, η οποία προσέφυγε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Ο γενικός ελεγκτής

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης επέμεινε, στη διάρκεια της σύσκεψης, στη θέση του ότι κατά την αξιολόγηση των προσφορών έγιναν παρατυπίες, οι οποίες επιβάλλουν την ακύρωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη άλλου αμέσως, για να μην χαθεί χρόνος. Η ΔΕΦΑ απάντησε την Τετάρτη στη δεκασέλιδη επιστολή του γεν. ελεγκτή με σοβαρές παρατηρήσεις και ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε την Πέμπτη στην επιστολή, εμμένοντας σε όλες τις παρατηρήσεις του, πλην μίας παρατήρησης που αφορούσε το θέμα των κρατικών εγγυήσεων για τη δανειοδότηση της ΔΕΦΑ για σκοπούς χρηματοδότησης του έργου. Ο γενικός ελεγκτής ανέφερε χθες, μετά τη σύσκεψη, στον «Πολιτη» ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία «εμμένει μέχρι το τελευταίο γιώτα στις παρατηρήσεις που κατέγραψε στην επιστολή της προς τη ΔΕΦΑ την Πέμπτη». Εξήγησε επίσης ότι η επιστολή της Πέμπτης είναι πανομοιότυπη εκείνης που προηγήθηκε προ δεκαπενθημέρου, με μόνη διαφοροποίηση το θέμα των εγγυήσεων. Ωστόσο, ο κ. Μιχαηλίδης επισήμανε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει εκτελεστικό ρόλο και πλέον είναι δικαίωμα της κυβέρνησης να πάρει τις αποφάσεις της.

Οι πληροφορίες του «Πολίτη» αναφέρουν ότι όλοι όσοι παρακάθισαν στη σύσκεψη συμφώνησαν ότι η εισαγωγή φυσικού αερίου είναι έργο εθνικού συμφέροντος και επείγει. Με τη θέση αυτή συμφώνησε και ο γενικός ελεγκτής, παρά τις ενστάσεις του για τη διαδικασία. Υπό αυτό το πρίσμα, τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο γενικός εισαγγελέας επισήμαναν ότι δεν νοείται η ίδια η Δημοκρατία να ανατρέψει την πορεία εκτέλεσης του έργου και να αναβάλει την εισαγωγή φυσικού αερίου, παρότι κανένας από τους δύο προσφοροδότες που αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό δεν προσέφυγαν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.